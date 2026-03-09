搭機安全警示｜前空姐揭5大危險行為，引擎旁打卡恐奪命

不少人都會搭飛機出行，近年更有大批網紅拍片走訪各地機場貴賓室、試乘不同航空公司。不過，曾在英國維珍航空（Virgin Atlantic）工作16年的退役空服員Skye Taylor則在社交平台上拍片警告，部分網紅行為恐危及飛行安全，並列舉5類危險行為，提醒旅客切勿模仿。

搭飛機5大危險行為

前空姐Skye Taylor早前在TikTok上列出搭飛機時5大危險行為，她擔心旅客會模仿這些舉動，會造成潛在危險，甚至威脅航班安全。

1.讓嬰兒瞓地板

Taylor在影片中指出，近年愈來愈多家長讓嬰兒躺在飛機地板上睡覺，她批評該種做法「極度瘋狂」。她解釋，飛機可能在數分鐘內急降數千呎，將嬰兒放在金屬座椅下方極度危險，她也反問道：「你不會把小孩放在車子腳踏處，為甚麼會在飛機上這樣做？」

2.在飛機廁所鏡子上塗鴉

Taylor在影片中引述兩宗真實恐嚇事件。2010年4月，美國快捷航空（Continental Express）一班由休士頓飛往華盛頓的航班上，一名乘客以筆在洗手間鏡上寫下「炸彈」字句，機組人員發現後即安排航機緊急改道。惟經徹底搜查後，並未發現可疑物品，證實只是乘客的惡作劇。

此外，2022年德國康多航空（Condor Airways）一班由法蘭克福飛往西雅圖的航班亦遭遇同類事件。有乘客在廁所鏡上塗鴉留下「炸彈」字眼，導致航班需緊急降落冰島。期間機組人員向乘客解釋「廁所故障」以暫時封閉洗手間，實質上是執行安全程序。航機着陸後，所有乘客須接受警方盤問，最終確認僅屬惡作劇塗鴉。

3.飛機引擎旁自拍

Taylor表示，近年不少旅客為影「打卡相」，擅自越過地面標線區域靠近飛機引擎自拍。她警告，飛機引擎能產生數萬匹馬力，一旦誤危險區域，隨時被捲入引擎，造成死傷，而機場人員受訓時亦被告知必須與引擎保持至少10米距離。

4.不要讓空服員協助抱嬰兒

針對有乘客不滿機艙服務員拒絕協助抱嬰兒，Taylor解釋，根據現行安全規定，機組人員一律不可「代抱小孩」。她指出，相關制度經修改後，若空服員要抱小孩，只有坐在安全座位並扣上安全帶的情況下，方可將嬰兒放在膝上。

5.攜帶不合規的大型汽車安全座椅

Taylor亦提到，有些乘客會攜帶體積過大或不符合規格的兒童安全座椅上機。她警告，一旦發生飛行事故，這類座椅隨時阻塞逃生通道，影響乘客緊急疏散，呼籲公眾切勿攜帶妨礙逃生的大型座椅登機。

飛機上5類食物地雷

茶和咖啡

據《每日郵報》報道，前空服員Alex Quigley指出，飛機上的一些食物或飲料會增加食物中毒的風險。首先是茶和咖啡，如果乘客搭乘紅眼航班（深夜或凌晨航班）或清晨的超早航班，不少人都會想飲咖啡或茶提神，Alex則力勸要三思。他解釋，機上用於沖泡熱飲的熱水都長期存放在「飲用水」水箱裏，且這些水箱的清潔頻率相當低，直指是細菌滋生的溫床，「我完全不知道水箱上次清洗是甚麼時候，也不知道清洗頻率。我可以坦白地說，我從來沒見過有人在航班間隙把水箱倒空、重新裝滿或清洗乾淨。」

肉類

通常飛機上會提供多種餐點的選擇，Alex建議避免選擇任何肉類餐點。他表示，雖然肉類餐點比較美味，但如果航班受到延誤或機械故障的影響，有時這些食物會沒有得到妥善儲存，或存放超過安全儲存時間，從而增加食物中毒的風險。

易脹氣食品

為了「其他乘客的健康與舒適」，Alex也建議避免選擇乳製品、豆類、油膩食物、綠色蔬菜和汽水等易脹氣的食品。他解釋，因為飛機上的空氣是循環的，「如果有人放屁，你就會一直聞到那股味道」。此外，容易脹氣的食物加上飛機上的氣壓，會令人感覺更加腹脹，在原本就不太舒適的飛行中更難受。

酒精飲料

Alex亦不建議在飛機上飲酒，他指，由於機艙內的氣壓較低，身體無法和在平地一樣有效地吸收氧氣，因此在飛機上喝酒會更容易感到醉意。另外有空服員特別提到雞尾酒「血腥瑪麗」，這種酒通常很鹹，會令人在飛機上更脫水。同時最好也避免任何加了橙汁的飲料，因為橙汁酸度很高，容易引起胃部不適。

氣味濃烈的零食

還有空服員建議，旅客應避免在機艙內吃洋葱、大蒜或烤肉口味的薯片或零食，「它們味道還不錯，但有些一打開包裝就臭氣熏天」。

高空環境加劇飲食影響 專家建議慎選

據《Travel + Leisure》報道，數名營養專家共同指出，在機艙內食用某些食物可能引發胃痛腹脹、水腫，甚至消化系統問題，有營養學家列出機上避食清單：

豆類、十字花科

臨床營養學博士兼註冊營養師Marra Burroughs明確指出，豆類、扁豆等豆科植物，以及十字花科蔬菜，如椰菜、球芽甘藍、西蘭花、椰菜花，都屬於容易引起脹氣的食物。她強調：「這些食材最好在旅行期間避免食用」，因為在高空低壓環境下，腸道氣體膨脹效應會更加明顯，可能導致旅客不適甚至尷尬情況。

碳酸飲料

營養學家Amber Attell特別點出碳酸飲料的問題。她解釋，飛機上的低氣壓環境本就容易讓人感到腹脹，而碳酸飲料中的氣體會加劇腹部氣體壓力，造成更明顯的不適感。選擇非碳酸飲料成為較明智的選擇。

高鈉食品

Marra Burroughs表示，高鈉食品如加鹽堅果和薯片都應盡量避免。這類食物會導致身體出現水腫，特別容易出現在腿部和腳部。她提醒，飛行中再攝入高鈉食品，會明顯加重這種症狀，尤其是對於長時間飛行的旅客。

高糖製品

雖然含糖食品能帶來短暫的愉悅感，但專家建議避免食用高碳水化合物或添加糖分、缺乏營養素的零食。伯勒斯指出，過量攝取糖分會導致能量水平急劇下降，加重飛行中的疲勞感，讓旅程更加難熬。若真的想食用甜食，建議搭配脂肪和蛋白質來平衡影響。

酒精、咖啡

功能性診斷營養師Elizabeth Katzman提醒，飛行途中應避免攝取會導致脫水、腹脹或難以消化的飲品，酒精和咖啡都在此列。註冊營養師Fiorella DiCarlo補充說明，在飛機上飲酒不僅會導致脫水，還會導致血氧水平降低和心率加快，對心臟病患者影響更大，同時可能延長時差調整時間。

水

斯西儲大學營養系主任Hope Barkoukis根據多項資料，警告旅客不要飲用飛機上的自來水。皆因飛機上的水來自機上水箱，但水箱的衛生品質令人擔憂。她建議避免飲用飛機上的水或冰塊，即使是用水壺盛水也不建議。選擇獨立密封的樽裝水是最安全的替代方案。

飛機6大最污糟地方曝光

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

1.椅背餐桌

細菌數量：2155 CFU/sq.in.

2.飲水機按鈕

細菌數量：1240 CFU/sq.in.

3.機艙冷氣吹風口

細菌數量：285 CFU/sq.in.

4.廁所沖水按鈕

細菌數量：265 CFU/sq.in.

5.安全帶扣

細菌數量：230 CFU/sq.in.

6.機場廁所門鎖

細菌數量：70 CFU/sq.in.

資料來源：衞生署

專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

1.短褲



2.緊身衣

3.高踭鞋

4.瑜伽褲

5.人字拖

6.牛仔褲

資料來源：《太陽報》