抗癌勇士丨51歲吳文忻乳癌4期擴散，生前追思會與閏密共享快樂時光

現年51歲的吳文忻自2024年8月公開乳癌復發，雖然一直積極抗癌，不過病情卻經常反覆。近日她接受TVB節目《流行都市》訪問，更透露過去兩個月病情反覆惡化，而且胸前流膿發出酸餿臭味，形容當下感覺彷彿與死亡極接近，為了克服對死亡恐懼，她更參加了由一班好友為她舉行了一場特別的「生前追思會」。而她的女好友閏密彭秀慧近日便大方分享了當日的多張溫馨照。

女導演彭秀慧於3月4日在社交帳號上載多張「生前追思會」的合照，只見吳文忻與8位女友人，包括彭秀慧，於一間酒店海景房相聚，房間佈置亦極溫馨，不但有多個心形氣球、多束鮮花，茶桌上亦放滿了相簿，並寫着「Friendship Forever」。在房間內，坐在中間的吳文忻被一眾女閏密包圍，時而手挽手擁抱，時而擺出不同甫士打卡及細看兒時的照片，畫面溫馨感人。彭秀慧更寫道：

多久沒有隨隨便便圍在一起看看照片 ，說說舊事，微笑大笑一起笑這麼簡單 ，這麽快樂。我想 ，可以引以為傲的應該是發黃相簿內的臉孔，今天還在身邊我在妳在 ，大家在。動機很簡單，希望你快樂，回報就是，大家都很快樂 Friendship Forever。

對此，吳文忻亦有留言回覆：

謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！I love u all!

吳文忻近日接受TVB節目《流行都市》訪問，透露過去兩個月病情反覆惡化，而且胸前流膿發出酸餿臭味。（TVB娛樂新聞台截圖）

彭秀慧今日（6日）再在社交帳號上載多張她與吳文忻的合照，更大爆兩人原來6歲已認識，而且更承諾一直守護在老友身旁。據了解，彭秀慧是吳文忻小學兼中學同學，早前，吳文忻透露在她最低潮時，彭導每天打電話給她，她哽咽說道：「佢日日打俾我，有時覺得佢咁煩，但又真係差好遠，好有愛，積極返。」

吳文忻近日參加了由一班好友為她舉行了一場特別的「生前追思會」。(IG圖)

病情惡化至第四期



現年51歲的前港姐季軍吳文忻（Natalie）多年前確診乳癌，2024年復發後癌細胞變異並擴散至尾龍骨，病情惡化至第四期，但她一直樂觀面對。吳文忻過去於商台接受《1圈圈》訪問，為新歌《重新》宣傳，並透露抗癌期間的辛酸事，她曾因乳癌擴散住院16天，甚至痛到無法伸直身體：「每日起身擘大眼都痛」，最差時需靠輪椅代步。

彭秀慧在社交帳號上載多張她與吳文忻的合照，更大爆兩人原來6歲已認識。

乳癌擴散入院 神經痛到坐不直

吳文忻表示在抗癌期間，察覺自己仍有許多夢想未完成，她曾拍片許願，但一直未上傳至社交平台。於2月病情突然惡化入院，她憶述當時情況嚴重：「當時心積水、肺積水，行動都唔方便，出醫院後所有夢想都放低咗。慶幸靠自己努力意志拉筋，起碼做返個正常人先。」

主持人阮兆祥提到，聽說吳文忻當時狀況差到需以輪椅代步，吳文忻皺眉說：

係呀，真係好痛呀，我係直情神經痛到個人拉唔直！因為cancer入咗尾龍骨，個cancer唔知關唔關事，做電療後個人係坐唔直，每日起身擘大眼就係痛囉，每一個動作都係痛，好彩慢慢一路靠其他輔助治療，仲靠自己每日拉筋，每日好啲每日好啲，幾個月後可以正常出返街，可以行到。

吳文忻曾因狀況差到需以輪椅代步。

吳文忻兩女兒一直陪伴，使她曾樂觀面對。

吳文忻4期乳癌抽細胞化驗 兩個報告結果不同感無奈

吳文忻於2025年8月在IG分享影片，看見她身上插了多條輸送液用喉管，右肩膊近胸口、腋下、手背都插針。吳文忻撰長文解釋：「最近我授權了私家醫生，用了2月尾在瑪麗醫院抽針的細胞做化驗，同一個細胞，私家和政府瑪麗驗出來的報告是截然不同的。」讓她大感無奈。

吳文忻稱，私家醫生驗出來是三陰乳癌：「如果係三陰，係應該用PDL1隻藥去應付它，但是瑪麗醫院驗咗兩次出來都話不是三陰乳癌，又不是完全係荷爾蒙，所以冇乜藥target佢，只係用住化療藥先。」

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會