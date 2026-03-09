歡迎回來

名人健康｜61歲陳啟泰自揭重度抑鬱，一度萌輕生念頭，太太全天候照顧走出陰霾
健康Tips

名人健康｜61歲陳啟泰自揭重度抑鬱，一度萌輕生念頭，太太全天候照顧走出陰霾

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾因主持《百萬富翁》紅極一時、被封為「亞視一哥」的陳啟泰，近年淡出幕前，主力在內地發展。他坦言過去10年經歷人生最低谷，除了疫情導致他工作量大減，主要是因為他患上重度抑鬱症，更曾一度想過輕生，幸得太太全天候照顧他，讓他逐步走出陰霾。

 

疫情全面停工陷人生低谷 陳啟泰首談抑鬱症：曾有輕生念頭

 

　　現年61歲的陳啟泰日前接受資深傳媒人汪曼玲YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》訪問，罕有剖白疫情期間因全面停工，陷入人生最黑暗的時刻，更首次談及家族抑鬱遺傳史，以及自己如何從深淵中一步步走出陰霾。他在節目中透露，過去十多年其主要工作集中在內地。然而疫情一來，他無法北上，只能長期留在家中：「咁就造就咗我嘅人生低點」。

 

抑鬱症丨昔日亞視一哥《百萬富翁》陳啟泰罕揭患重度抑鬱症　長期服藥曾有輕生念頭　太太患難見真情全天候陪伴

陳啟泰罕談自己幾年前患上重度抑鬱症，一度想過尋死。（《快拍。曼鏡頭》截圖）

 

      本以為只是短暫休息，沒想到疫情持續數年，香港演藝工作亦幾乎停擺。他透露母親年輕時已有嚴重失眠與抑鬱，兄弟亦曾受困擾：

 

　　我成日覺得自己好健康，以為唔會中，點知最後都係走唔甩。

 

抑鬱症丨昔日亞視一哥《百萬富翁》陳啟泰罕揭患重度抑鬱症　長期服藥曾有輕生念頭　太太患難見真情全天候陪伴

　

家族有抑鬱遺傳 曾以為自己「唔會中」

 

　　回想疫情初期，原本計劃完成手頭工作後戒掉安眠藥的他，不但無法如願，反而因長期失眠加上停工壓力，身心狀態急轉直下。他因擔心外出看醫生會「中招」被隔離，一度諱疾忌醫，結果病情急劇惡化，陷進「人生最最最痛苦嘅階段」。他形容：

 

　　如果你畀我一罐安眠藥但送我去隔離，我都瞓唔到，一定會癲，一定癲晒。

 

情緒崩潰太太辭工全天候陪伴

 

　　陳啟泰憶述，最嚴重時他曾致電太太，直言「撐唔住，好辛苦」，要對方立即回家。自此太太放下工作全天候陪伴，「佢連沖涼都唔可以去太耐，只要佢喺身邊，我就會覺得舒服、有安全感。」

 

　　他形容當時的自己就如「人壞咗，其實係個腦細胞壞」，與母親當年的情況如出一轍。這段經歷令他深刻體會到，情緒病發作時，最需要的往往不是道理，而是陪伴。

 

服藥致體重暴增 曾有輕生念頭

 

　　陳啟泰坦言，在最黑暗的日子裏，他確實閃過輕生的念頭。當時家住20樓的他，曾多次望着窗外：「成日覺得如果世界末日，拖住老婆一齊走都幾幸福。我好唔捨得我太太，始終佢好後生，好彩慢慢好番，起碼我捱過咗呢一次，我識得點樣面對， 而家睇返係一個學習過程。」

 

　　他最終鼓起勇氣求醫，即使冒着「中招」風險也要去看精神科醫生。服藥後病情逐漸好轉，但代價是體重由170多磅急升至210多磅，且藥物愈食愈無效，每晚要服6、7粒安眠藥才能入睡。

 

抑鬱症丨昔日亞視一哥《百萬富翁》陳啟泰罕揭患重度抑鬱症　長期服藥曾有輕生念頭　太太患難見真情全天候陪伴

陳啟泰久未露面，曾被指身形發福不少。（網上截圖）

 

靠排毒療程戒藥 籲同路人勿放棄
 

　　後來他轉換醫生、嘗試另類療法，甚至用益生菌治療，但效果都不理想。直至大半年前完成數個排毒療程，終於成功戒掉大部分藥物，只需保健品已能入睡：

 

　　叫做拎返個健康，不過仲有4成可以進步。如果大家係過來人，千祈唔好驚，回復健康嘅道路係好困難。

 

　　陳啟泰的太太比他年輕逾20歲，兩人結婚多年恩愛如昔。走過人生低谷，他如今更珍惜身邊人，亦希望用自己的經歷，讓更多人正視情緒健康的重要。

 

　抑鬱症丨昔日亞視一哥《百萬富翁》陳啟泰罕揭患重度抑鬱症　長期服藥曾有輕生念頭　太太患難見真情全天候陪伴

陳啟泰與太太非常恩愛。（《快拍。曼鏡頭》截圖）

 

曾分享飲尿治病心得

 

　　陳啟泰於1983年參加《第二屆新秀歌唱大賽》入行，於90年代加入TVB後，曾參與不少經典劇集演出，如《再見亦是老婆》、《大鬧廣昌隆》。1998年亞視以重金挖角陳啟泰過檔，一做就是10多年。他於亞視的成名作是2001年的遊戲節目《百萬富翁》，當時收視曾高達39點，當時有傳他的酬勞達七位數字，自此《百萬富翁》主持的形象深入民心，而眼鏡西裝的造型亦成為他的招牌形象。

 

　　陳啟泰過去接受傳媒訪問時曾分享飲尿治病心得，他引述《本草綱目》指飲尿是最正統的主流中醫療法，雖然飲尿並非萬能，但曾幫助他的姑姐風濕病10幾年都沒發作。至於陳啟泰本人有沒有嘗試過飲尿療法，他本人當時就沒有正面回應。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tags:#抑鬱症#陳啟泰#亞視#百萬富翁#情緒健康#香港演藝界#內地娛樂圈
