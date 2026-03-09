歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
推介度：
20/03/2026 - 29/03/2026
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
中藥字典｜杜仲 補肝腎強筋骨，拆解5大經典方劑，食療推薦杜仲豬脊骨湯
養生Tips
湯水食療

中藥字典｜杜仲 補肝腎強筋骨，拆解5大經典方劑，食療推薦杜仲豬脊骨湯

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　杜仲自古以來便被視為補益肝腎、強壯筋骨的珍品。無論是《神農本草經》列其為上品，還是李時珍在《本草綱目》中的詳細論述，都彰顯了這味藥材的獨特價值。其補肝腎、強筋骨、安胎、降壓的功效經過了千百年臨床實踐的檢驗。隨著現代科學研究的不斷進步，杜仲及其葉、枝的應用前景將更加廣闊。

 

原植物簡介與功效

 

　　本藥材為杜仲科植物杜仲的樹皮。因其樹皮、葉片折斷後有銀白色細密的彈性橡膠絲相連，故又名木綿、思仲、絲棉皮、扯絲皮等。

 

中藥字典｜杜仲 補肝腎強筋骨，拆解5大經典方劑，食療推薦杜仲豬脊骨湯

杜仲入肝、腎二經，常用於治療腰膝痠痛、筋骨痿弱、陽痿、尿頻、胎動不安、高血壓等。    

 

性味：味甘、微辛，性溫。

歸經：入肝、腎二經。

功效：補肝腎，強筋骨，安胎，降血壓。臨床上常用於治療腰膝痠痛、筋骨痿弱、陽痿、尿頻、胎動不安、高血壓及小兒麻痹後遺症等。

用量：9至15克，水煎服。亦可浸酒或入丸、散劑使用。

 

現代科學研究揭秘

 

　　杜仲含有多種活性成分，包括杜仲膠、松脂醇二葡萄糖苷（降壓主要有效成分）、桃葉珊瑚苷、京尼平苷酸、木脂素、維生素C以及豐富的礦物質，如鉀、鈣、鎂、鋅、鐵、磷等。杜仲提取物及煎劑對動物有持久的降壓作用、增強免疫力、調節內分泌、鎮靜催眠、利尿作用等。臨床報告顯示，使用杜仲酊治療高血壓，有效率約為50%。雖然其單純降壓效果可能不及部分西藥，但患者在服用後，自覺症狀（如頭痛、頭暈、失眠）的改善程度卻最為理想。近年研究還發現，杜仲葉與杜仲皮的藥理作用相似，這不僅為傳統藥材開闢了新資源，也緩解了杜仲皮的供不應求問題。

 

經典方劑與應用

 

　　杜仲的藥用歷史悠久，最早記載於《神農本草經》，被譽為具有「補中益氣，強志，堅筋骨」、「久服輕身耐老」的功效。歷代醫家認為，杜仲能潤肝燥、滋腎、安胎氣。杜仲在歷代醫家手中，演化出許多經典方劑，針對不同病症，配伍精妙。

 

杜仲散：治療腰痛難忍。以杜仲配伍丹參、川芎、桂心、細辛，活血通絡，散寒止痛。

思仙散：治療腰痛。以杜仲配伍川木香、八角茴香，行氣止痛，溫腎散寒。

杜仲飲：治療中風後筋脈攣急、腰膝無力。以杜仲配伍川芎、附子，溫陽通絡，強健腰膝。

杜仲丸：治療胎動不安。單用杜仲為末，合棗肉為丸，補肝腎而安胎元。

高血壓方：以杜仲配伍黃芩、夏枯草，清肝瀉火，降壓潛陽。

 

養生藥膳：杜仲豬脊骨湯
 

中藥字典｜杜仲 補肝腎強筋骨，拆解5大經典方劑，食療推薦杜仲豬脊骨湯

杜仲不僅能入藥，更是藥食同源的佳品，非常適合日常養生調理。

 

材料：豬脊骨約500克，杜仲 20克，陳皮一角，紅棗4枚。

 

中藥字典｜杜仲 補肝腎強筋骨，拆解5大經典方劑，食療推薦杜仲豬脊骨湯


 

做法：將豬脊骨斬塊，洗淨汆水；杜仲、陳皮、紅棗洗淨。把全部用料一同放入瓦鍋內，加入適量清水。大火滾後文火慢煮1.5小時，至豬脊骨熟爛為度，加鹽調味即可。

功效：補肝腎，強腰膝。適用於肝腎不足引起的腰腿痛等。

 

Tags:#中醫#中藥字典#杜仲#中藥#藥材#補肝腎#強筋骨#降血壓#安胎#神農本草經#本草綱目#杜仲散#思仙散#杜仲飲#杜仲丸#高血壓方
Add a comment ...Add a comment ...
冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介
更多中醫話文章
冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處