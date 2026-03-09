中藥字典｜杜仲 補肝腎強筋骨，拆解5大經典方劑，食療推薦杜仲豬脊骨湯

杜仲自古以來便被視為補益肝腎、強壯筋骨的珍品。無論是《神農本草經》列其為上品，還是李時珍在《本草綱目》中的詳細論述，都彰顯了這味藥材的獨特價值。其補肝腎、強筋骨、安胎、降壓的功效經過了千百年臨床實踐的檢驗。隨著現代科學研究的不斷進步，杜仲及其葉、枝的應用前景將更加廣闊。

原植物簡介與功效

本藥材為杜仲科植物杜仲的樹皮。因其樹皮、葉片折斷後有銀白色細密的彈性橡膠絲相連，故又名木綿、思仲、絲棉皮、扯絲皮等。

杜仲入肝、腎二經，常用於治療腰膝痠痛、筋骨痿弱、陽痿、尿頻、胎動不安、高血壓等。

性味：味甘、微辛，性溫。

歸經：入肝、腎二經。

功效：補肝腎，強筋骨，安胎，降血壓。臨床上常用於治療腰膝痠痛、筋骨痿弱、陽痿、尿頻、胎動不安、高血壓及小兒麻痹後遺症等。

用量：9至15克，水煎服。亦可浸酒或入丸、散劑使用。

現代科學研究揭秘

杜仲含有多種活性成分，包括杜仲膠、松脂醇二葡萄糖苷（降壓主要有效成分）、桃葉珊瑚苷、京尼平苷酸、木脂素、維生素C以及豐富的礦物質，如鉀、鈣、鎂、鋅、鐵、磷等。杜仲提取物及煎劑對動物有持久的降壓作用、增強免疫力、調節內分泌、鎮靜催眠、利尿作用等。臨床報告顯示，使用杜仲酊治療高血壓，有效率約為50%。雖然其單純降壓效果可能不及部分西藥，但患者在服用後，自覺症狀（如頭痛、頭暈、失眠）的改善程度卻最為理想。近年研究還發現，杜仲葉與杜仲皮的藥理作用相似，這不僅為傳統藥材開闢了新資源，也緩解了杜仲皮的供不應求問題。

經典方劑與應用

杜仲的藥用歷史悠久，最早記載於《神農本草經》，被譽為具有「補中益氣，強志，堅筋骨」、「久服輕身耐老」的功效。歷代醫家認為，杜仲能潤肝燥、滋腎、安胎氣。杜仲在歷代醫家手中，演化出許多經典方劑，針對不同病症，配伍精妙。

杜仲散：治療腰痛難忍。以杜仲配伍丹參、川芎、桂心、細辛，活血通絡，散寒止痛。

思仙散：治療腰痛。以杜仲配伍川木香、八角茴香，行氣止痛，溫腎散寒。

杜仲飲：治療中風後筋脈攣急、腰膝無力。以杜仲配伍川芎、附子，溫陽通絡，強健腰膝。

杜仲丸：治療胎動不安。單用杜仲為末，合棗肉為丸，補肝腎而安胎元。

高血壓方：以杜仲配伍黃芩、夏枯草，清肝瀉火，降壓潛陽。

養生藥膳：杜仲豬脊骨湯



杜仲不僅能入藥，更是藥食同源的佳品，非常適合日常養生調理。

材料：豬脊骨約500克，杜仲 20克，陳皮一角，紅棗4枚。





做法：將豬脊骨斬塊，洗淨汆水；杜仲、陳皮、紅棗洗淨。把全部用料一同放入瓦鍋內，加入適量清水。大火滾後文火慢煮1.5小時，至豬脊骨熟爛為度，加鹽調味即可。

功效：補肝腎，強腰膝。適用於肝腎不足引起的腰腿痛等。