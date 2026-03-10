歡迎回來

胃癌警示｜23歲博士生苦讀16年確診晚期 ，揭1飲食習慣惹禍
健康Tips

胃癌警示｜23歲博士生苦讀16年確診晚期 ，揭1飲食習慣惹禍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地一名23歲男博士生出生於農村，自小懂事苦讀16年，希望能夠出人頭地回饋父母養育之恩。正當他以23歲之齡成功考上大學研究生之際，卻發現罹患晚期胃癌。確診消息晴天霹靂難以接受，但他從未放棄，希望病癒後能夠繼續學業，報答父母。

 

23歲確診胃癌 飲食習慣惹禍

 

　　綜合內媒報道，雲南一名23歲博士生張睿在其抖音平台擁有1.9萬粉絲，他拍片分享患癌經歷。張睿出生於雲南昭通市巧家縣一個農村家庭，父母都是農民，靠在工地打散工、醫院做雜工維持生計。在這樣的家庭環境中，張睿格外懂事上進。2020年高考，他以650多分的優異成績考入中山大學，成為全家的驕傲。期間他成績優異，多次獲得獎學金，2024年畢業後成功被中山大學材料科學與工程專業錄取為博士研究生，開啟5年讀書生涯 。

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　一度嘔血暴瘦33磅　揭1種飲食習慣出事

23歲博士生張睿確診胃癌。（抖音截圖）

 

        2025年7月，張睿開始出現胃部發脹、進食困難，吃一點東西就感到不適，同時伴有腰痛症狀。但他專注在學習和實驗上，並未在意這些警訊。腰痛初時被懷疑是腎結石，經進一步胃腸鏡檢查後，最終確診為胃癌晚期，且癌細胞已多發轉移：

 

　　我從小生長在雲南的大山裏，這裏除了山還是山。拼搏16年，終於圓夢985高校讀博士研究生，卻不幸患上胃癌晚期。

 

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　一度嘔血暴瘦33磅　揭1種飲食習慣出事

張睿一讀書就廢寢忘餐，飲食習慣導致胃癌。（抖音截圖）

 

生活作息混亂 家族病史增患癌風險
 

　　患癌後，張睿才反省，進入大學後生活作息極不規律，每次錯過食堂飯點，只能在外面隨便買點食物果腹。巨大的學業壓力和不良情緒，可能成為誘發疾病的元兇 。

 

　　此外，他的外婆曾患甲狀腺癌，母親腸胃長期不佳，雖未確診癌症，但家族病史可能讓他承受着較高的患癌風險。醫學專家指出，直系親屬有家族腫瘤史，尤其是患胃癌者，其親屬比其他人患胃癌的風險要高出2至3倍 。

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　一度嘔血暴瘦33磅　揭1種飲食習慣出事

張睿每次化療後都要承受很多副作用。（抖音截圖）

 

十多次化療嘔血暴瘦

 

　　確診晚期胃癌後，張睿的病情無法做手術切除腫瘤，只能夠做化療，至今他已接受10多次化療。治療過程對他來說極其艱難，化療藥物對胃腸道造成強烈刺激，讓他一度無法進食飲水，喝下的水很快就會吐出來。在前兩次化療期間，他甚至出現嘔血、尿血的症狀，身體急劇消瘦，體重一度暴跌30多斤（約33磅），連走路都變得舉步維艱。每次化療後，都需要父母攙扶才能夠回家，甚至要坐輪椅。

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　一度嘔血暴瘦33磅　揭1種飲食習慣出事

張睿每次化療後都要媽媽攙扶離開醫院。（抖音截圖）

 

        張睿一心希望能夠盡快治病回歸校園，於是在2025年11月正式休學，專心治療。所幸經過大半年的艱苦治療，病情已暫時趨於穩定，身體逐漸耐受藥物，能夠正常進食後，體重也在逐步回升 。

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　一度嘔血暴瘦33磅　揭1種飲食習慣出事

張睿每次化療後都要承受很多副作用。（抖音截圖）

 

直播帶貨幫補醫藥費 母親辭工全天候照顧

 

　　龐大的醫藥費為他們家帶來沉重負擔，父母已花費超過30萬元，母親甚至辭工全天候照顧他，包括起居飲食和回醫院做化療和覆診。平日一有時間，在醫院等候兒子覆診期間，就做小手作賣錢，而父親待兒子病情稍有穩定後，便趕回雲南工地打工，父母都只為求賺錢支付兒子昂貴的醫藥費。張睿的父母堅定表示：「只要有一絲希望，就絕不會放棄！」張睿自己亦很懂事，除了到醫院覆診外，平時空閒都會開直播帶貨，希望能夠從中賺取一些生活費，減輕家庭的經濟負擔。

 

學校師生社會各界援手 期盼重返校園

 

　　患病以來，張睿所在學校的師生紛紛為他捐款，家人也通過籌款平台籌集治療費用，不少熱心網友伸出援手。他在抖音平台分享抗癌歷程，擁有1.9萬粉絲，收到無數鼓勵 。對於學校與社會各界的無私幫助，張睿心中充滿感激。他在接受採訪時表示，期盼能早日戰勝病魔，重返校園，繼續追逐理想 。

 

胃癌6大常見症狀

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌有6大常見症狀：

 

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

 

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

引起胃癌8大重要因素

 

　　林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

 

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 吸入大量金屬粉塵
 

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

