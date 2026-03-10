食安風波｜北京壽司郎魚生疑含寄生蟲卵，減低風險5大方法

日本連鎖壽司店「壽司郎」近日在內地爆出食物安全風波。有消費者投訴在北京的一間分店用餐時，所點的魚生壽司中發現疑有寄生蟲卵的白色異物。事件曝光後，當地市場監管部門已立案調查。消息拖累壽司郎母公司股價一度急跌超過一成。

吞拿魚壽司被指疑有寄生蟲卵

據了解，一名顧客近日在社交平台發文，稱3月1日在北京門頭溝區一間壽司郎分店進食時，發現一件赤身吞拿魚上，附有白色異物，疑似寄生蟲卵，狀甚噁心。

網上流傳的影片顯示，一名自稱是壽司郎長安天街店主管的工作人員表示，若顧客其後因食用該魚生導致健康受損，店方將承擔責任，包括賠償醫療費用：「你在我們店鋪吃了這種帶蟲卵的金槍魚（吞拿魚），如果今後因為這個魚片導致您身體受到損傷損害，或感染寄生蟲卵各種問題，我們會全程負責到底，包括各種醫療賠償等問題。」

不過，該網民其後提出可否進行身體檢查時，對方則表示最多只能豁免當日約200元人民幣的餐費，但拒絕承擔體檢費用，「你可以體檢，但體檢的費用需要你個人承擔。體檢後發現身體有問題，是因為我們的金槍魚片導致的，我們公司會承擔。」

北京當局已立案調查



事件引起廣泛關注後，北京市門頭溝區市場監督管理局於上周三（4日）發布通報，表示高度重視，已第一時間組織執法人員到現場進行檢查，對店內剩餘的吞拿魚板塊（赤身）進行證據保存，並開展立案調查。市場監管部門將堅決維護消費者合法權益，依法嚴肅查處違法違規行為。

據《南方都市報》引述，壽司郎相關負責人於上周四（5日）表示，對於異物是否為寄生蟲卵，企業仍在確認中，目前，企業正在配合北京市場監督局進行食品檢測，等待結果出爐。消息傳出後，壽司郎母公司股價插水，一度重挫14%。

認清病原體及傳播途徑

據本港衞生署衞生防護中心資料，多種腸道寄生蟲可以影響人類，常見的包括蛔蟲、蟯蟲、鈎蟲、縧蟲和肝吸蟲。當中縧蟲體形扁平，可長至6米以上，大多數呈白色或淺黃色。縧蟲寄生在最終宿主的小腸內，蟲卵隨糞便排出及進入環境中，並被中間宿主攝入。蟲卵在中間宿主的肌肉或其他器官中孵化成為幼蟲包囊。人若進食了未經煮熟及受囊尾蚴污染的豬肉、牛肉或魚，便可能受到成蟲感染。如果人攝入豬帶縧蟲卵，例如經攝入受污染的食物或水，蟲卵孵化成囊尾蚴後，可以感染大腦、肌肉或其他組織，如人類囊蟲病，引致非常嚴重的疾病。

食安中心教減低寄生蟲風險 5大方法

1. 把生吃的魚類在-20°C 或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時以消滅寄生蟲。

2. 在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類 （例如養殖的三文魚） 感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲最好是吃徹底煮熟的水產

4. 高危一族包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

感染海獸胃線蟲高危

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

感染海獸胃線蟲常見症狀

1. 如影響胃部，進食後1至12小時內會腹痛、噁心、嘔吐或發燒等，部分人更會出現皮疹。

2. 如影響小腸，會在5至7日後腹痛，幼蟲會穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重可致腸胃穿孔及進入腹膜。

3. 部分人會出現過敏反應，例如蕁麻疹、血管性水腫、或休克等。

微生物學系助理教授黃世賢醫生

據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

6大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記着細菌零下負80度，雪藏10年都唔死」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

感染寄生蟲6大高危食物

壽司、刺身、醬油蟹、醉蟹、綠鯡魚、酸橘汁醃魚

