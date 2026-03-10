超高齡懷孕｜63歲婦人工受孕誕女嬰，彌補喪子傷痛重建生活希望

內地吉林省松原市近日有一宗罕見高齡產婦個案，一名63歲婦人透過試管嬰兒技術成功懷孕，並經剖腹產下一名重約2.8公斤的女嬰，母女平安。這名產婦去年因其35歲獨生子因病離世，為重新建立生活希望，決定透過試管嬰兒技術再次懷孕。她對此稱：「感覺失去的孩子又回到了我身邊」。

綜合內媒報道，該名婦人的獨生子於2025年因腫瘤去世，令她與丈夫陷入巨大悲痛：「孩子走了以後，我和老公常常相對無言，心裏非常鬱悶。」為重新建立生活希望，她決定透過試管嬰兒技術再次懷孕。她坦言，對於高齡懷孕的決定，心情十分複雜，但仍堅持把孩子生下來：

如果不要這個孩子，我和我老公都活不下去了，我拼了命也要生下這個孩子。

她表示懷孕後，每日都感到開心。

如今雖然順利誕嬰，但外界有不少聲音質疑她們能否將孩子撫養成人，她表示，夫婦每月退休金合共1萬元人民幣，加上有其他生意收入，生活沒有問題。她又認為自己的基因沒問題，其父母均活到90歲，產檢時醫生也讚她身體比年輕人還要好，相信自己至少可活到80歲陪伴孩子成長。

不過她亦作出最壞打算，透露若夫婦將來離世，外甥已承諾代為照顧孩子：「萬一我們倆都沒了，我外甥已經答應幫我養孩子，我非常放心，有沒有我們，這孩子都有一個依靠。」

（圖片來源：抖音@松原富華婦產馮院長）

醫生拆解生育技術IUI與IVF分別

香港中文大學醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生曾接受訪問時表示，目前生育技術主要分開兩類，相對簡單的有IUI，較複雜的有「試管嬰兒」（簡稱IVF）。兩者主要分別，在於前者在整個過程中，女方所承受風險會較低。相反，試管嬰兒則較複雜，因程序較多，入侵性亦較高，女方除了要打多些針之外，卵子成熟時亦需要做一個手術，將受刺激的卵子抽取出來，再於實驗室內與丈夫的精子結合，然後將已結合的胚胎直接放置宮腔內，讓女方受孕。

試管嬰兒5大注意事項

據香港試管嬰兒中心資料，接受IVF治療的夫婦有5大注意事項：

接受IVF治療5大注意事項

1. 超過45歲的女士接受試管嬰兒治療的受孕成功率較低，故需要使用第三代試管嬰兒技術增加活胎生產成功率。

2. 只有合法結婚的不育夫婦才可以接受IVF療程，病人必須帶結婚證書正本到中心。

3. 接受治療夫婦必須在醫學上、生理上或精神上沒有不適宜懷孕的情況。

4. 夫婦必須已經完成充分的評估，而IVF是最合適的治療方法。

5. 若評估檢查顯示病人卵巢的功能嚴重衰退，可能會被拒絕接受療程或建議接受捐卵。

資料來源：香港輔助生育中心

可接受試管嬰兒療程6大情況

根據香港輔助生育中心資料，體外受精及胚胎移植（IVF），俗稱試管嬰兒，是一種有效治療不孕症的方法。IVF療程涉及從女士的卵巢中抽取卵子，讓精子和卵子在體外受精結合，培養成胚胎後再移植回女士的子宮內。

根據仁安生殖醫學中心的參考數據，在香港大約每6對夫婦，便有一對要面對不育煩惱，如夫婦有意找香港私家醫院或診所進行生育治療，每個體外受孕或稱試管嬰兒療程費用，介乎由8萬元至15萬元之間。而有6種人可接受試管嬰兒療程：

6種人可接受試管嬰兒療程

1. 男士精子質素欠佳

2. 女士輸卵管閉塞或受損

3. 女士罹患嚴重子宮內膜異位症

4. 所有不孕症包括不明原因的不孕，特別是已嘗試其他不孕治療但未能成功。

5. 女士已屬生殖高齡或卵巢儲備低下，令懷孕時間變得緊迫。

6. 夫婦有遺傳性基因病

資料來源：香港輔助生育中心

拆解高齡孕婦懷孕7大風險

婦產科專科醫生方秀儀曾接受訪問指，根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性懷孕時年紀超過35歲，即為高齡產婦：

胎兒染色體異常（如唐氏綜合症及其他染色體疾病）機率較高

孕婦患上妊娠糖尿病的機率會隨孕婦年齡增長而上升

高齡產婦罹患妊娠毒血症罹患率亦相對較高。

胎兒畸形的機率較高

自然流產為高齡產婦最常見的懷孕風險之一

早產、胎死腹中的風險亦較高。而且產後出血、難產、罹患妊娠毒血症、產婦死亡、死胎、新生兒死亡等發生的機率也隨之增加。

進行剖腹生產的機率也會增加。

資料來源：婦產科專科醫生方秀儀

這個歲數流產機率達8成

方秀儀表示，高齡孕婦會有較高流產風險，風險約於30歲後遞增。35歲孕婦流產機率約為20%，40歲孕婦流產機率約為40%，45歲孕婦流產機率增至80%。因此，她建議高齡夫婦在備孕前最好作詳細的產前檢查。

常見5大產前檢查

常見5大產前檢查

1. 建議高齡夫婦在備孕時進行詳細的產前檢查，提早確認是否患有潛在的遺傳疾病。

2. 唐氏綜合症篩查：早期唐氏綜合症綜合篩查（俗稱「度頸皮」），於懷孕11-14周進行，透過胎兒頸皮下透明層的厚度及血清測試，從而評估唐氏綜合症的風險機率。準確度為80到90%；無創性胎兒基因產前篩查（NIPT）在懷孕10周起，透過抽取孕婦血液便能夠獲取胎兒的DNA，從而進行檢查胎兒的染色體。準確度達99%

3. 懷孕18-22周進行結構超音波，檢查胎兒的重要器官，例如：心臟、腦部等

4. 每次產檢測量血壓、小便蛋白，以及做妊娠毒血症的檢查

5. 懷孕26-28周期間做血糖測試以檢測妊娠糖尿病

資料來源：婦產科專科醫生方秀儀