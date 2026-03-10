歡迎回來

名人猝死｜包致金姪女Amina半山住宅猝逝終年49歲，心肌梗塞7大徵兆
健康Tips

名人猝死｜包致金姪女Amina半山住宅猝逝終年49歲，心肌梗塞7大徵兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　3月6日（上周五）港島半山一屋苑單位發生49歲女子猝死事件。據了解，死者為終審法院非常任法官包致金姪女Amina，生前有心臟病病史及酗酒習慣。Amina過去曾惹過不少官非，當中2010年醉駕後，因拒絕「吹波仔」並掌摑警員更是轟動全城。

 

半山住宅昏倒 終年49歲

 

　　3月6日(上周五)下午4時58分，警方接獲一名女子報案，指其49歲女兒在半山肇輝臺14至17號的住所內昏迷不醒。救護員接報到場，經檢驗後證實女子已經死亡。警方相信事件沒有可疑，將案件列作屍體發現。

 

　　據了解，女死者為終審法院非常任法官包致金姪女Amina，她有心臟病及酗酒習慣，近期更出現呼吸困難及無法排尿等症狀。出事當日早上，她曾致電家庭醫生表示身體不適，不過拒絕求醫，惟下午後，她卻被母親發現失去知覺，隨後證實死亡。

 

掌摑警員轟動全城

 

　　Amina生前曾涉及多宗官非，當中最轟動莫過於2010年的掌摑警員案。2010年1月27日，她因醉駕撞及一輛旅遊巴拒絕「吹波波」酒精測試並掌摑一名阻止她離去交通警員。之後，Amina承認不小心駕駛、襲警及拒絕提供呼氣樣本共3項控罪。她被判感化一年、罰款8千港元兼停牌一年，並要上駕駛改善課程。

 

　　在2019年10月，Amina承認一項管有危險藥物罪，被判一年感化令，並需接受心理及臨床治療，又要定期驗尿。2019年3月，Amina在肇輝臺住所襲擊父母被捕，當時她因同年1月在跑馬地涉嫌停牌駕駛被捕，但未有依時報到而遭通緝。

 

　　於2023年7月，Amina因在灣仔住所將家傭的雜物掟落街，損壞多輛私家車，案件經審訊後，被裁定一項刑事損壞罪成，遭判處監禁兩個月但緩刑18個月。

 

心臟病丨包致金侄女Amina半山住宅身亡終年49歲　曾醉駕掌摑警員轟動一時

Amina生前涉多宗交通意外案件。（資料圖片）

 

5分鐘黃金拯救時間

 

　　香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受訪問時指，每年心臟病發的人中有4.4%屬心臟猝死。心臟病發患者的黃金拯救時間是5分鐘內，愈快使用「自動體外心臟除顫器」（AED機）做電擊急救，病人存活率愈高。愈早急救，他日復原能力也愈高：

 

　　幾分鐘可以改變一個人的人生！

 

　　陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

 

1. 血管病變：例如冠心病患者血管壁病變，出現「粥樣硬化」現象，血管變硬，變脆弱，並容易爆裂，有機會造成血栓，阻塞血管，引致心臟病發、心肌梗塞、心臟衰竭死亡。

2. 容易暈眩：心臟電流出問題，令心跳變得又快又亂，沒有足夠血液供給腦部，導致心跳不正常，容易暈倒，甚至猝死。

3. 容易喘氣：若走路、做運動時，突然變得容易喘氣，就代表心臟電流不正常，心臟肌肉差是心臟衰竭的現象。

4. 心肌炎：傷風感冒持續兩、三個星期，患心肌炎機會增加。

5. 家族病例：留意有沒有家族遺傳病，例如親屬因為心臟問題引致猝死，或有突然暈倒等情況。

 

心肌梗塞7大常見徵狀

 

　　此外，本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞，不能提供氧分到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

 

　　他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

 

1.胸痛

2.氣喘

3.冒汗

4.急行或運動後感到胸悶

5.心悸

6.心絞痛

7.左手肩痛

資料來源：心臟科專科醫生梁永雄

 

心臟病有面相睇

 

　　除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

 

面部水腫

皮膚變色

眼瞼有黃斑瘤

眼晴出現「老年環」

前額皺紋（抬頭紋）

鼻樑橫紋（山根橫紋）

耳垂皺褶（冠心溝）

舌苔發黃

嘴唇發紫

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

 

6大護心建議

 

　　大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

 

1.低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多留意食物營養標籤

2.定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3.每日睡足7至9個小時

4.每周運動最少75分鐘（高強度），或150分鐘（中強度）

5.65歲以上每周3天，做平衡力運動，如單腳企

6.戒煙

 

Tags:#健康#運動#血糖#糖尿病#醫生#李思賢#宇佐見啓治#菊池守#體育活動#久坐的生活方式#代謝性疾病#世界衛生組織#肌肉訓練#長者#深蹲#俯臥撐#踏步運動#心血管健康#悉尼大學#高強度間歇性訓練#心血管疾病#死亡風險#長壽
