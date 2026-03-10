港交所慈善基金撥款5000萬，撐照顧者不再孤單，跨界聯手讓關懷持續

平日與社福界朋友聊天，談到怎樣爭取更多商界資源來支援照顧者。雖然偶爾也有企業願意合作，提供購物優惠或資助服務，普遍仍見零散，成功得來不易。若有企業主動牽頭，甚至聯繫不同界別，支援必會更有效率。因此，當筆者得悉香港交易所慈善基金撥款五千萬元成立的「照顧者關懷計劃」正式啟動，預計超過五萬名照顧者受惠，確實有所期待。

一來港交所在金融與商界的影響力甚大，願意投入這筆龐大資源，起了強大的示範作用。更重要的是，計劃重點放在社區支援，既有駐區的支援隊、也有個案服務，能真正幫助照顧者面對日常挑戰。

「在香港，每七個人就有一個是照顧者。他們既孤單又無助，很需要社會認同和支持。」港交所集團總法律顧問兼首席可持續發展總監周冠英（Paul）介紹計劃時提到，身邊不少同事都是在職照顧者，經常要在工作與家庭之間奔波，體會到他們的辛勞。

勞福局局長孫玉菡(左三)、港交所主席唐家成(右三)、港交所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英(右二)、社署署長杜永恒(左二)、勞福局康復專員姜梁詠怡(左一)，以及港交所企業責任及慈善基金主管劉伯浩(右一)，進行港交所慈善基金照顧者關懷計劃啟動儀式。(圖：港交所)

港交所慈善基金照顧者關懷計劃啟動禮上，亦頒發照顧者易達平台的「我最喜愛的照顧者友善商戶/團體大獎」。今年約有 40 間傑出企業獲獎。(圖：港交所)

港交所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英。(圖：港交所)

大埔觀塘 成立社區支援隊

他說，慈善基金成立以來，撥款逾6億、超過150個項目中，不乏與照顧者有關，成效良好。隨著社會對照顧者議題日益關注，基金決定再進一步，主導推出「照顧者關懷計劃」，把原定二千五百萬的預算加碼至五千萬，涵蓋照顧長者、殘疾人士及 SEN（特殊教育需要）的照顧者，目標是建立更有關懷的照顧者友善社區。

計劃透過四個項目，從社區層面支援照顧者，亦是筆者的關注焦點之一。基金與六間社福機構合作，在大埔及觀塘營運六隊「社區支援隊」，為大約三千五百名長者及SEN照顧者，提供為期三年的服務，包括個案管理，外展探訪及緊急支援等。

筆者向部分合作機構了解，他們不約而同盼望有機會與商界合作。負責觀塘其中一隊支援隊的香港基督教服務處，曾與當區餐廳合作進行社區暫託，有意把服務擴展至健身室，讓長者有機會運動之餘，照顧者也有喘息空間。

浸信會欣悅社會服務處（大埔浸信會社會服務處），營運大埔其中一隊支援隊，服務 SEN 家庭。他們希望協助部分照顧者重返職場，需尋找願意提供就業機會的企業。

其餘四個營運社區支援隊的機構，包括基督教家庭服務中心、救世軍、香港婦女中心協會及循道衛理觀塘社會服務處。

即使以老護老，也需要外界支援，尋獲希望。(圖：Tristan Le@Pexels)

照顧者容易失去自己的身份，短暫喘息十分重要。香港基督教服務處是為「照顧者關懷計劃」下，其中一個營運「社區支援隊」的機構。機構一向為照顧者提供長者暫託服務，給照顧者休息機會，卡上寫滿了他們對喘息的渴望。

由危機介入到日常支援

第二個重點是與領展合作，在觀塘順利商場設立「照顧者關懷站」。關懷站除提供或轉介服務外，還會舉辦健身課程、社交活動及健康評估等，預計 2026 年第二季啟用，未來亦會拓展至其他地區。

計劃亦考慮到高風險家庭，例如照顧長者或殘疾者的危急求援需要。基金將獨家協助勞工及福利局，為約 300 戶安裝「智能意外偵測系統」，包括平安鐘及智能偵測裝置，能即時感應住戶跌倒、長期靜止以至室內煙霧。系統預期於今年第三季完成安裝，以便有突發情況時，外界能夠及早援助。參與安裝的機構包括長者家居服務協會及家居平安協會。

對於並非高風險家庭，又不在觀塘或大埔的照顧者，也有受惠途徑。基金夥拍「照顧者易達平台」（CarerEPS），鼓勵本地企業提供優惠與支援，希望三年內把平台會員由五千名增至三萬名，合作商戶由一百間增至二百間。所有照顧者現時均可於平台網站，免費登記成為會員，申請「照顧者易達卡」享用優惠，並可獲取相關資訊與服務轉介。

對未來的啟示

除了支援社區，「照顧者關懷計劃」也著眼企業和政策倡議層面。基金將支援 100 間企業，包括上市公司、大型及中小企業，協助它們建立照顧者友善職場文化，訂立更包容的政策，並為在職照顧者提供情緒支援和指導，估計約 5 萬名在職照顧者受惠。

「有時照顧者要帶家人覆診，或臨時有突發情況，公司與同事能夠體諒照顧者的需要，也是理解和支持。」Paul 說。

在政策倡議方面，與團結香港基金合作，檢視計劃成效，同時參考海外經驗，為未來香港照顧者政策提供建議。

聽罷整個計劃，最讓人感受到照顧者支援的未來方向，離不開跨界合作，賦予社群資源力量，化零為整，最重要讓支援能夠持續。當然這背後需要更多企業願意支援，牽涉企業文化的改變。筆者亦希望過去較受忽視的照顧者友善職場文化，能夠因而得到重新檢視，甚至改善規則的機會。

這次「照顧者關懷計劃」得以跨界別聯手，確實歸功港交所慈善基金從中牽線。港交所主席唐家成在啟動禮形容，透過計劃發揮超級聯繫人的功能，匯聚各界支援照顧者。想到由金融到慈善社福，港交所也穩站超級聯繫人一席，不禁會心微笑。