素早餐食譜推薦：香煎薯仔絲餅 補充能量滿滿動力

不知道甚麼時候開始，愛上了早餐來吃份香煎薯餅。

厭倦了連鎖速食店，那千篇一律的薯餅，心癢癢的想自己來弄一份。步驟是多了一點，但難得星期日待在家，早上起床，時間總是有的，不如就來對自己好一點，吃一份親手弄出來的薯仔絲餅，吃的不只是美味感，還有是新鮮剛香煎出來的口感，彷彿為未來即將展開的工作周，為下一周忙碌的自己，加添一點能量，讓自己好好的儲滿動力。

薯仔絲餅要弄香脆清爽，要花的是時間和工夫，把馬鈴薯切成絲，加上自己喜歡的配菜，混成一塊薯餅，趁著油沸燙的時候，放到鍋裏去，看著它慢慢煎成金黃色，馬鈴薯的香脆味傳來，忍不住從鍋裏夾起一小塊嚐嚐，沒想到那份香脆清新的味道，讓人忍不住一塊接苜著一塊。

就這樣子，美好的早晨，被這份香脆的薯仔絲餅填滿了。

薯仔絲餅（2人份）

時間：30分鐘

材料：

薯仔（馬鈴薯）2個／ 紅蘿蔔 1個／ 四季豆（敏豆） 5條／ 麵粉 半飯碗

調味：

鹽 1茶匙 ／ 糖 半茶匙／ 白胡椒粉 半茶匙／ 香蒜粉 半湯匙／ 芥末醬 半湯匙／ 番茄醬 半湯匙／ 紅椒粉 半茶匙

工具：

砧板／ 菜刀／ 水果刀／ 蔬菜刨刀／ 飯碗／ 茶匙／ 湯匙／ 大沙律（拉）碗／ 平底易潔鍋（不沾鍋）／ 鑊（鍋）鏟

步驟：

1. 刨走薯仔（馬鈴薯）的皮，沖洗後，切成條 （如圖）。

2. 刨去紅蘿蔔的皮，清洗後，切成絲（如圖）。

3. 沖洗四季豆（敏豆），切去頭尾，切成粒粒（丁，如圖）。

4. 將步驟1-3放大沙律（拉）碗／中，加入調味料，和5湯匙的麵粉，攪拌均勻。

5. 舀出2-3湯匙的步驟4，弄成一塊薯仔絲餅，逐一放入已經以中火煮沸2湯匙食油的平底易潔鍋（不沾鍋）中，將之煎至金黃色。

筆記：

1. 薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

2. 豆角（長豇豆）有抗氧化物質，能清熱降火，潤燥通便，以及增強免疫力的作用。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。