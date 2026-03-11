生育與長壽｜研究揭女性不生育或生太多恐減壽，最佳生產年齡與胎數曝光

最新研究發現，完全不生育，或是生太多胎，都可能縮短母親的壽命，加速老化。而最「恰到好處」的生育數和生育年齡，就是媽媽們長壽的秘密。

生育愈多 身體需要分配更多資源修復

根據芬蘭赫爾辛基大學研究團隊發表於《Science Alert》的研究指出，生物體在演化過程中面臨一個基本權衡：有限的時間與能量，必須在繁殖後代與維護自身身體之間做出分配。若將過多資源投入生育，留給細胞修復、對抗老化的能量就會相對減少，進而影響整體健康與壽命。

過去相關研究多聚焦於單一變項，例如女性第一次生育的年齡，或一生共生養多少子女。研究團隊分析了近1.5萬名女性雙胞胎的數據，以排除基因因素的干擾，其中另有千餘人接受生物老化指標檢測。

2至3胎族群健康表現最佳

研究人員依照受試者生育的活產子女數，以及生育發生的時間點，將她們分為7組進行比較。結果發現，生育狀況與健康表現呈現「U型」分布：

生物老化指標與死亡風險最高：

● 完全沒有生育的女性

● 平均生育6.8名子女

相對而言，她們的生物老化指標最低，死亡風險也最小，是平均生育約2至3名子女，且懷孕年齡大致落在24歲至38歲之間的女性。

年輕生育差異受其他因素影響

研究同時發現，較早生育的女性同樣出現生物老化較快、壽命較短的跡象。但在將飲酒習慣、身體質量指數等生活因素納入統計控制後，這項差異大多不再顯著。這意味着年輕生育對健康的負面影響，可能與生活型態而非生育本身直接相關。

然而，無子女與高生育數女性的健康劣勢，在調整各項因素後依然成立，顯示這兩種生育模式確實與較差的健康結果存在關聯。

不生育也傷身 與原有疾病有關

對於「完全不生育」為何也與較差健康結果相關，研究團隊推測，可能還有研究未測量到的因素在起作用，例如某些潛在疾病，既影響女性能否生育，也同時影響其晚年健康狀況。在演化生物學中「可拋棄體細胞理論」認為，生物會將資源優先分配給繁殖，犧牲身體維護，這可以解釋高生育數的負面影響，卻無法說明無生育者的健康劣勢。故此，研究難以一概而論，需要更深入實驗和論證。

生物年齡高於實際年齡 死亡率增加

赫爾辛基大學研究團隊指出，一個人的生物年齡若高於實際年齡，死亡風險也會隨之升高。此外，據《Time》報道，美國波士頓大學醫學院一項發表於《更年期》期刊的研究指出，能夠在33歲之後自然分娩的女性，其活到95歲或以上的機率，是那些在29歲前結束生育女性的兩倍。研究強調，這並非鼓勵晚育，而是將「最後生育年齡」視為一種反映整體老化速度的生物標記。

研究發現晚育與長壽的顯著關聯

這項研究發現了一個明確的關聯性：相較於在29歲前生育最後一胎的女性，那些自然生育年齡在33歲之後的女性，活到95歲或以上的可能性增加了一倍。

研究共同作者、波士頓大學醫學教授Thomas Perls強調，這不意味着女性應該為了提高自己的長壽機會而推遲生育。他強調研究的核心觀點是「最後生育的年齡可以作為一個老化速度的指標」，而在自然情況下能在較大年齡生育的能力，可能表明一個女性的生殖系統老化得較慢，整體身體狀況都保持得較好。

特定基因變異是關鍵





研究團隊認為，這種關聯背後存在着遺傳學上的解釋。他們推測，某些基因變異使女性能夠在較晚的年齡仍以自然方式懷孕生子，而這些相同的基因變異可能也與更長的壽命有關。

Thomas Perls續指，「如果一位女性擁有這些基因變異，她就能在更長的時間內生育並撫養孩子，從而增加了將這些基因傳遞給下一代的機會。」故此，晚育現象可能不是「導致」長壽的原因，而是與長壽共享同一組有利的遺傳基礎，幫助身體緩慢老化。

一項更早期的研究關於「新英格蘭百歲人瑞」指出，與年輕時結束生育的女性相比，那些在40歲之後仍有生育的女性，活到100歲的可能性高出4倍之多。

中醫拆解坐月4階段注意事項+食療調理身體

註冊中醫師王曉新在其Instagram專頁及網站稱，就坐月期間媽媽們常見的中醫相關問題，食療、藥膳是「坐月」其中一個重要環節，一般可按部就班分四部分進行，幫助大家輕鬆度過坐月階段：





惡露期（1至2周）



此階段應排惡露，祛瘀生新（生化湯）及幫助上奶

剛生完後體質較虛弱，腸胃亦均須休息，以清淡自然平補調理為主

常用藥材：黨參、北芪、當歸、木耳、川芎、桃仁、通草、王不留行、路路通、絲瓜絡



緩補期（2至3周）



溫和調補，以性質平和食物為主

此階段應等待氣血恢復，脾胃消化功能回復正常，飲食要避免過於滋膩

常用藥材：北芪、黨參、茯苓、白朮、淮山、杞子、龍眼肉



大補期（3至4周）

視乎氣血陰陽的不足進行調補

此階段應強筋壯骨、祛風勝濕，減少關節痠痛的發生

常用藥材：高麗參、黨參、茯苓、白朮、當歸、補骨脂、熟地、山萸肉、女貞子、桑寄生、杜仲、牛膝



滋補／固本期（4周後）



補腎固本培元

對於體質比較壯實，年紀比較輕的產婦，經過上述的調理，坐月基本已經完成。以下藥材適合體質較虛弱，產齡比較高，或分娩時出血較多的女性

常用藥材：鹿茸、高麗參、紅參、冬蟲夏草



資料來源：註冊中醫師王曉新

12朝前宜清淡

本港擁有10年經驗、提供陪月及產後服務的「坐月媽媽冇煩惱」陪月員May姐（May Lam）指，產婦分娩後身體一般較虛弱，更需妥善控制飲食，「12朝」前餸菜切勿過分油膩要以清淡為主，著重少鹽少油少糖，其中就較推薦去皮蒸雞、蒸排骨或者肉餅。另外May姐認為12朝前媽媽不應多食「無鱗魚」，亦即鰻或鱔等等，蔬菜方面則要避免食醃製菜。

坐月媽媽飲食攻略

12朝前

宜：清淡、少糖少鹽

忌：無鱗魚、醃製菜

推薦菜式：去皮蒸雞、蒸排骨、肉餅

12朝後

宜：補充營養、補油

忌：生冷食物、激素雞

推薦菜式：鎮江骨、香檸雞、栗子炆雞

產後百日

宜：進補、多菜

忌：寒涼

資料來源：「坐月媽媽冇煩惱」負責人May姐

12朝後適量「補油」

至於12朝之後，May姐指媽媽在此將踏入另一時期，需要吸收較多營養，對於餵哺人奶的媽媽而言更為重要。飲食方面，May姐指會為12朝後的媽媽飲食可較為「精彩」，可較放心食鎮江骨、香檸雞、栗子炆雞之類較濃味並帶有油分的傳統菜式，重點在於要避免買有激素雞隻。May姐指這時期的媽媽飲食不宜太過少油，否則可能令媽媽缺少脂肪，影響奶質之餘對嬰兒健康無益。

滿月後至百日仍需「戒口」

May姐照顧媽媽時間一般會到BB滿月之後，但她指嚴格而言媽媽分娩後100日都屬於坐月，BB足月後的媽媽飲食上仍需避免寒涼，芥菜、白菜或潺菜可免則免；反而菜心、菠菜或芥蘭一類蔬菜則適合所有時期媽媽食用。

餵人奶媽媽忌食貝類 毒素傳嬰兒可致濕疹

針對餵哺人奶的媽媽，May姐建議媽媽少食貝類海產，以避免母親吸收其體內毒素，再透過母乳將毒素轉移至BB體內，引起皮膚問題甚至濕疹。

餵人奶媽媽飲食重點

發奶食物：三文魚、蠔

退奶食物：菜丶乳鴿丶豬膶

貝類毒素可致嬰兒皮膚問題，餵人奶媽媽應避免食用

資料來源：「坐月媽媽冇煩惱」負責人May姐

May姐透露，媽媽的母乳分泌多寡亦可能受飲食影響，其中蠔及三文魚其實都屬於發奶食物，但May姐就建議熟食以免吸收毒素影響幼兒，同時包括雪糕等「生冷」食物在產後百日亦不宜多食。相對地韭菜、乳鴿及豬膶等食物則具有退奶作用，希望餵人奶的媽媽固然不宜多食，但對於主力餵奶粉的媽媽而言，食豬膶亦有助於控制乳汁分泌。

照顧BB勿忘自身健康

不少初為人母的新手媽媽會過於着重照顧嬰兒，而忽略自身健康。May姐提醒媽媽切記保持均衡飲食，尤其對餵哺人奶媽媽而言更要確保自身營養充足，人奶品質好方可保障嬰兒健康成長。