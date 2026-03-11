指甲健康｜指甲洩露年齡秘密，醫生揭5大變老指標

為求保持年輕，許多人課重金做醫美，卻忽略了真正洩露身體的真實年齡和健康的部位。有醫生指出，透過觀察這個部位的生長速度、結構、顏色與厚度等關鍵變化，不僅能看出老化程度，更能及早發現潛藏的慢性病。

指甲狀況洩露年齡秘密

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文分享，門診中經常能透過指甲發現患者隱瞞的真相。他曾遇過一位年輕人堅稱不吸煙，食指卻呈現枯黃色；也曾有長輩被問到有無慢性病時矢口否認，雙手指甲卻早已出現典型的杵狀指。更有一名女性患者健檢報告全數正常，卻因指甲表面粗糙且脆裂，被他一眼看出「其實她病了」。

黃軒亦觀察到，經常看到妝容精緻年輕的女生，兩手指甲卻布滿明顯條紋。他感嘆，醫美雖然能消除臉部皺紋，卻無法掩飾指甲所揭露的生理秘密。

指甲老化5大徵狀 40歲是分水嶺

黃軒指出，指甲的功能遠超過美觀，它是掌握疾病的關鍵線索。不同形態的指甲變化揭示不同的健康狀態：

● 出現縱紋：指甲表面產生細小縱向條紋，是最早出現的老化徵兆之一。

● 顏色變黃：健康指甲呈淡粉紅色，若因老化或疾病影響，可能呈現蒼白、黃色、暗色或藍紫色。中國醫藥資訊平台資料指出，指甲變黃除了自然衰老，也可能是甲真菌病（俗稱灰指甲）、銀屑病等疾病的表現。

● 表面粗糙：老化會導致指甲面粗糙、失去光澤。

● 質地脆裂：指甲變得脆弱易斷，失去原有的韌性。

● 厚度增加：隨年齡增長，指甲常會變硬、增厚，彎曲度也隨之增加。

黃軒表示，一個人到了40歲之後，指甲就會開始出現早期老化變化，包括細小縱紋生成、光澤度下降。「所以看一個女人老不老，不看容貌，可以看看她的指甲」。當進入50至60歲後，老化特徵會更明顯，指甲變厚、脆裂增加、彎曲度加大。

科學研究證實 指甲生長速度反映生物年齡

根據皮膚科研究顯示，隨着年齡增加，指甲在生長速度、結構、顏色與厚度都會有明顯改變。健康成人指甲平均生長速度每月約為2.5至3毫米，但大約30歲後會逐漸下降，平均每10年減緩約0.5%。

哈佛醫學院遺傳學教授Dr. David Sinclair指出，指甲的生長速度能反映出一個人身體的「生物年齡」，而非僅僅是年齡上的年數。他引用1979年一項針對271名受試者的研究，在參與者指甲上裝設微型測量帶追蹤多年，結果發現從30歲開始，指甲生長速度平均每年減少約0.5%。這項發現支持了指甲生長速度可以作為生物年齡參考的觀點。

Dr. David Sinclair解釋，如果一個人需要比同齡人更頻繁修剪指甲，這可能意味着他們的細胞仍然保持良好運作，生物年齡較年輕；反之，指甲生長變慢則可能顯示身體機能正在下降。

印尼研究：九成長者指甲有變化

一項2026年2月發表於國際期刊《PeerJ》的印尼研究，針對64名60歲以上長者進行指甲觀察，結果發現多數受試者（75.0%）在多個手指上都有指甲改變，尤其好發於腳趾甲（62.3%），且第一腳趾最常受影響。最常見的皮膚鏡特徵包括甲板色素沉澱、遠端邊緣增厚以及表面變化。

該研究指出，指甲變化代表着多種生理與病理狀況的綜合表現，涉及甲床、甲褶、甲母質等多個解剖部位。這些改變可能表現在指甲表面質地、厚度、顏色、生長速度、輪廓及生化組成上。

從生活細節留意指甲

黃軒提醒，小時候老師常檢查同學指甲，其實中壯年人也應經常伸出指甲觀察，因為指甲是人體最容易觀察的老化生物指標。紐約皮膚外科醫師瑪麗·史蒂文森博士建議，指甲容易脆裂、剝落，除了與老化有關，也可能與蛋白質、維他命B群、鐵質攝取不足有關。

他提醒，修剪指甲時不要剪除或推開指緣，因為指緣是保護指甲基質、防止細菌感染的重要屏障；破壞這層保護，反而可能增加指甲感染風險。定期觀察指甲生長速度和健康狀況，或許能及早察覺身體的微小警訊，為健康多一分把關。

12種指甲健康狀況

台灣針灸按摩師鳴海理惠曾解釋，可透過觀察指甲形狀和顏色能簡單判斷健康狀況，健康者的指甲呈粉紅色，具有光澤，看不到紋路或皺褶。以下綜合12種指甲狀況，對應不同健康狀況：

指甲外觀

● 有縱線的指甲：常見於腸胃功能弱、貧血的人。

● 有橫紋的指甲：常見於過勞、感到壓力大的人。

● 有裂痕的指甲：常見於因飲酒過量等導致肝臟功能較差的人。

● 鷹喙形指甲：表示血液瘀滯，或患糖尿病等。

● 湯匙形的指甲：表示血液較稀，須注意虛冷症狀、貧血及失眠等狀況。

● 指甲有白點：氣血不足，或缺鈣、鋅等營養素；若是數目較多，須注意是否睡眠品質不好，有過勞傾向。

● 指甲完全沒有或僅僅有一點月牙：代表身體疲勞不堪，或正患有病痛。

指甲顏色

● 蒼白：血流不足。常見於患有虛冷症狀、貧血的人。

● 紅色：營養過剩、紅血球過多。請注意高血壓、心臟疾病等。

● 黑色：紅色指甲惡化後的樣貌。過度操勞身體、飲食過量及肥胖，導致血液處於瘀滯的狀態。

● 黃色：肝臟和脾臟功能較弱。也可能是由於香菸中的焦油導致。

● 藍色：和蒼白指甲一樣， 血流不足。常見於血液量少、有虛冷症狀的人。