家事百科｜網民奇招實測5日滅曱甴，但1類家庭不適用
健康Tips

家事百科｜網民奇招實測5日滅曱甴，但1類家庭不適用

健康解「迷」
健康解「迷」

　　踏入潮濕春季，蚊蟲曱甴紛紛出沒，令人大感頭痛！近日有網民在社交平台分享「生物防治」妙法，短短5日便成功將家中曱甴巢穴一舉殲滅，且已有兩個月再無出現曱甴。帖文一出旋即引起熱議，有人大讚滅蟲效果驚人，亦有人分享慘痛經歷，提醒此舉隨時引發衛生災難，甚至影響電器運作，而1類家庭亦不適用此方法。

 

網民引入壁虎消滅曱甴 5日剿滅巢穴

 

　　有網民在Threads發文表示，其約30坪的家裏空間過去3年一直被曱甴入侵，坊間各種殺蟲藥皆徒勞無功。最終他從爬蟲店購入10隻壁虎（俗稱四腳蛇），組成「壁虎大軍」應戰。短短不足5日，家中曱甴已被徹底殲滅。事主續稱，投放壁虎約兩個月後，家中幾乎再無曱甴蹤影，連螞蟻、蚊蠅等害蟲亦見減少。他指這群壁虎平常多半躲在雪櫃、梳化底下，半夜才會出來活動，更形容意外地帶點另類的可愛。

 

　　帖文引起不少網民共鳴，有人分享家中因長期有壁虎進駐，曱甴數量極少；亦有租屋族表示，只要將屋外的壁虎引入室內，1個月內便能告別曱甴困擾。

 

 

KO曱甴｜網民出1奇招滅曱甴　實測5日殺滅全屋小強！2個月後蟑螂仍絕跡

網民分享引入壁虎消滅曱甴。（Threads@diana06__23）

 

滅蟲恐變破壞

 

　　不過，也有過來人大吐苦水，提醒此舉隨時引發衛生災難。有網民指壁虎糞便無處不在，窗台、床頭、牆壁經常留下難以清潔的黑色屎跡，堪稱噩夢。更有人指壁虎偏好在衣櫃內產卵，打開久未穿的衣物時，才驚現破碎的蛋殼碎片。此外，壁虎喜愛溫暖狹窄的環境，不少網民在拆卸冷氣機或更換插座時，才發現內部已成壁虎的「墓地」及「產房」，堆滿乾屍與蛋殼，嚴重縮短電器壽命，甚至引發短路風險。

 

　　有網民特別提醒養貓人士要三思，直言「我家養貓，連壁虎都幹掉」，貓咪與壁虎難以共存，後者往往淪為獵物。另一方面，壁虎在交配或護地盤時會發出叫聲，有網民形容深夜乍聽之下，容易誤以為是鬧鬼或有人敲門，對於淺眠人士而言，或許比曱甴更難忍受。

 

網民有乜講：

壁虎大哥們只花不到5天就把蟑螂的老巢掀了，投放壁虎後家裏已經兩個月沒出現過蟑螂。

其實就算有大便或叫聲還是比蟑螂好太多太多了。除了蟑螂，家裏螞蟻也幾乎沒剩幾隻了CP值真的太高了

我家有自己來的壁虎，整年常駐我家，蟑螂少到爆，而且很可愛

壁虎真的是噩夢，到處都是大便跟蛋，自己換全家的插座差點沒吐出來，蛋掃到快崩潰

拆冷氣機蓋來洗的時候也是一樣的結果…還給我死在裏面變化石

資料來源：Threads@antotwo

 

消滅及預防蟑螂方法

 

　　香港蟲害管理學會主席陳澤森早前曾接受傳媒問表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

 

　　在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒提醒，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

 

　　坊間多位專家列出對付蟑螂的方法：


殺滅蟑螂 （放置藥餌）

● 雪櫃、廚櫃靠牆位置    

● 微波爐、焗爐後方    

● 廚房角落    

● 鋅盤上面角落    

● 水渠位    

● 垃圾桶旁    

    

清潔劑  

用水稀釋洗潔精／肥皂（比例8：1）    

倒入噴壺備用    

見到蟑螂時噴灑，可令牠窒息    

    

自製捕蟲器    

把汽水樽一分為二在下半部分倒入「環保酵素150毫升+糖30克」    

上半部分倒放        

資料來源：綠人工作室創辦人陳佩貞

 

預防蟑螂    

● 在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止蟑螂越過    

● 在排水孔安裝網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大蟑螂入屋。    

● 妥善貯存食物，將垃圾及食物殘渣放入緊蓋的垃圾桶，每天最少清倒一次    

資料來源：食物環境衛生署

 

預防蟑螂的貼士：

 

  • 廚房磁磚油污應常清潔，免吸引蟑螂「光臨」
  • 食物要蓋好，或以密封容器載好，因香味會令蟑螂走近
  • 勤力噴灑殺蟲水
  • 使用門縫貼條及門縫刷毛，阻截蟑螂入屋的機會
  • 在窗戶加紗網、渠口加網
  • 如廚櫃有罅位，用玻璃膠密封，避免讓蟑螂滋生
  • 在廚房最好用藥餌，因蟑螂會帶藥物回家，令其他蟑螂連環中毒
  • 保持良好的衛生環境

 

家居經常出沒昆蟲消滅/預防方法

 

衣魚

消滅方法：簡單用吸塵機吸走

預防方法：

不要堆積舊報紙、紙皮箱
別將網購或來歷不明的紙皮箱帶回家
 

書蝨

消滅方法：吸塵清潔

預防方法：

保持房子乾燥，可使用除濕機、除濕包
房子濕度低時加強通風
 

床蝨/木蝨

消滅方法：高於攝氏80度的熱水洗床上用品，乾衣機烘乾，放在厚膠袋隔離一段時間

預防方法：

用天然矽藻土製成的粉劑，放於床蝨出沒及匿藏處。
 

曱甴

消滅方法：肥皂水噴射、殺蟲水

預防方法：

擺放藥餌於：廚房角落、水渠位、垃圾桶旁、鋅盤上角落、雪櫃、廚櫃靠牆位置等
乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米的凡士林

　

