燒傷意外｜周星馳《美人魚》27歲女演員，玩噴火蛋糕嚴重燒傷恐毁容

近日小紅書爆紅極具「氛圍感」的「噴火蛋糕」生日照，內地女星王添羽因為跟風差點毀容。曾參演周星馳電影《美人魚》的27歲內地女星王添羽，近日在慶生時口中含著高濃度酒精噴向點燃的蠟燭，不料火焰失控回燒，導致其眉毛、下巴及頸部多處燒傷。

生日派對驚變意外現場 面頸眉毛全燒傷

據《瀟湘晨報》報道，事發於3月7日，當天是王添羽27歲生日。她原本計劃和朋友前往上海迪士尼遊玩，但因天雨關係行程取消，改在橫店當地簡單慶祝。為了給生日留下特別紀念，她決定嘗試社交平台上熱門的「噴火蛋糕」拍攝手法。

從當時影片可見，王添羽準備了一個插有點燃蠟燭的生日蛋糕，口中含入一口高達96度的烈酒，對準燭火噴出，試圖製造火焰瞬間竄升的視覺效果。然而酒精揮發性極強，接觸明火後瞬間發生爆燃，火焰沿着噴射方向反向回燒，直接撲向她的面部。

同行的朋友見狀趕緊上前幫忙滅火，但王添羽的下巴、頸部已被燒傷，眉毛、睫毛及部分頭髮燒焦，場面一度驚慌。萬幸的是火焰未傷及呼吸道，她事後被送往橫店當地醫院治療，目前情況穩定，但能否留疤仍需觀察兩週。

斥平台推波助瀾 「把危險包裝成潮流」



事發後，王添羽在社交平台發布影片還原經過，並嚴厲批評平台算法與創作者的不負責任。她表示，自己在小紅書搜尋「＃生日」或「＃生日噴火」時，系統推送的全是充滿「氛圍感」的內容，帖文下全部都標註「＃好看」「＃出片」的標籤，沒有一條危險提醒，也沒有一個受傷案例。

這種為了流量，只展示畫面吸引，刻意隱瞞巨大安全隱患的內容，真的太不負責任了。平台算法和創作者一起，把危險包裝成潮流，把燒傷風險藏在濾鏡和BGM後面，這不是分享，是害人。

她再三呼籲網友「千萬不要模仿嘴裏噴火！千萬不要含高濃度酒精玩火！」並坦言「想想都害怕」。據了解，她上傳的警示影片一度被平台移除，令她感到不解。

專家拆解致命風險 面部頸部幾乎無躲避時間

廣州市紅十字會醫院燒傷整形科主任張志指出，所謂「噴火蛋糕」看似炫酷，實則隱藏極高風險。高濃度酒精揮發性極強，在空氣中會快速形成可燃蒸氣，一旦接觸明火，瞬間發生爆燃並出現「回火」現象，火焰會沿噴射方向反向燒向事主。

張志強調，「面部、頸部距離火源極近，幾乎沒有躲避時間，極易直接被火焰灼傷。」因為頭面部皮膚薄、血管豐富，且接近呼吸道，所以一旦燒傷往往達深二度甚至三度，不僅癒合周期長，還極易留疤，嚴重者需多次手術修復。

工業意外︱灼傷分三級 傷及神經線或不覺痛

據本港醫務衞生局資料，一般而言灼傷根據嚴重程度可分為三級：

一級：皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷

二級：傷及皮膚第二層，會起泡、流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落

三級：傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。

如遇灼傷，建議先將傷者移離熱源，再用冷水淋洗灼傷部位5至10分鐘並解除傷患處的束縛。可以用清潔的濕布（絨毛類除外）覆蓋灼傷位置，並抬高灼傷肢體的末端，保持傷口衛生並將傷者送到醫院。

嚴重燒傷/燙傷處理方法

1.將傷者移離熱源。

2.檢查傷者的呼吸及脈搏。

3.檢查傷者的受傷情況。

4.降溫及處理傷口-用清水沖洗傷口，降低傷口溫度及減輕痛楚，跟着用消毒敷料遮蓋傷處。如為面部燒傷，可用布或三角繃帶覆蓋及包紮面部。狂覆蓋前，必須先在有上眼口鼻位置剪孔。

5.處理休克

6.盡快將傷者送院。

資料來源：醫療輔助隊

燙傷處理方法

本港衞生署曾教燙傷的處理方法，冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷：

1.用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘，以助降溫及減輕痛楚。

2.勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。

3.由於受傷部位或智腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

4.如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

5.如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

6.傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

7.如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

8.勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

9.上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷.若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。

資料來源：衞生署



資料來源：揚子晚報