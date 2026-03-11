名人健康｜47歲張達倫面癱7年不停流口水，靠跑步重拾自信更Fit過以前

現年47歲的藝人張達倫，於2003年加入演藝圈，2012年憑劇集《愛‧回家》演律師「嚴謹」嶄露頭角成功入屋。他於2022年6月約滿離巢TVB後，積極跳出舒適圈，尋求演藝突破。面對近年影視圈步入寒冬，不少藝人開工不足，張達倫卻依然保持最佳狀態。日前他於社交平台上傳影片分享心得，更自爆曾受面癱折磨7年，一度連表情也無法控制，引起網民熱議。

張達倫分享保持最佳狀態秘訣

張達倫在片中一邊晨跑一邊分享保持身心健康的秘訣，並以「從面癱7年到每天晨跑，我靠跑步找回自己」為題，大方回應網民對他的狀態好奇。他直言秘訣只有3個字：「早睡、跑步、堅持」。他指自己並非天生就狀態好：

曾經生病，崩潰過、笑不出來，但我從來沒放棄自己。每天跑步，不是為了瘦，是為了精神狀態，面對鏡頭有底氣，生活裏能扛事。跑久了你會發現，生活真的會變順，不是問題少了，是你變強了。

他感慨地表示，現時47歲的自己比30多歲時心態更Fit：「我都試過病、試過低谷，大家都知我試過面癱，連表情都控制唔到，但我從冇放棄自己、放棄工作。」他認為堅持跑步不僅是為了鍛鍊體魄，更是為了鍛鍊心靈：「跑吓跑吓你發現幾艱難都好，生活有幾艱難都好，慢慢都會解決到。」

張達倫曾患面癱7年，分享靠跑步找回自己。（小紅書）

曾面癱7年陷低谷



據了解，張達倫口中的「面癱」發生於入行初期，當時仍是新人的他突患三叉神經感染。他曾接受訪問時，提到病發之時的病徵：「睡醒後覺得面頰有點麻痹，感覺怪怪，照鏡又覺得沒大問題，及至某一天面頰郁不到，飲水時會從嘴邊漏出來，因為肌肉已經沒力。」

當時張達倫即以中西醫及針灸治療，可是藝人始終最靠面口搵食，他坦言此病打擊了自信：「我生活規律，為何會突然這樣呢？食藥令面頰腫脹，幸好那時的角色戲份不多，大家也不太察覺，當時的自信是差了。」雖然如今已無大礙，但他透露仍留有後遺症，面部肌肉不能十足回復，且需時刻注意面部保暖，不能直接吹冷氣。

不少網民看過影片後，對張達倫曾經歷7年面癱低潮表示震驚，紛紛留言「看不出來曾面癱」，更佩服他在患病期間演出從未露出破綻，敬業精神令人敬佩。

貝爾氏麻痹症（面癱）7大症狀

「醫善同行」顧問、腦神經科專科醫生曾建倫曾受訪表示，貝爾氏症以蘇格蘭醫生查爾斯·貝爾爵士的名字命名，亦可稱為原因不明的面部癱瘓。每年粗略估計每十萬人口中有15至30名患者，自行痊癒率高達7至8成。

貝爾氏麻痹症臨床徵狀

病發通常是突然的患者經常誤以為中風或腫瘤

臉部下垂（做不出表情）

一半患者有耳後疼痛，疼痛可在面部麻痹之前2-4天出現

三分之一患者有聽覺過敏（對正常可以忍受的聲音感知響度過強）

三分之一的患者有味覺改變

一半人會由於眼瞼不完全閉合，導致流淚過多

唾液流不停或發音困難

中醫：針灸最有效治療面癱

康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸曾在訪問內表示，「貝爾氏面癱」（Bell's palsy）是一種突發性的神經麻痹，中風、生蛇患者都可出現面癱問題，但面癱的成因大多不明，病人臨床特性為：

情緒不穩

工作壓力大、精神緊張

睡眠不足、失眠

診斷上，市民如出現下列病徵，則可能患上「貝爾氏面癱」：

一邊面部表層肌突然麻痹

眼簾不能合上，常流口水

麻痹面部前額紋、魚尾紋減少

麻痹面部「法令紋」變淺、平坦

不能皺眉

嘴角不受控，向健康的面頰傾斜

部分患者可能會感覺味覺遲鈍、耳塞、耳脹等，也有部分出現口水分泌減少的特徵。治療方面，古醫師指針灸最有效治療面癱，治療的穴位為前額印堂穴、太陽穴，嘴邊的人中穴、地倉穴，及手部的合谷穴。每星期針灸1至2次，快則1、2次略見成效，慢則約10次就有明顯改善：「年輕人愈快恢復正常，但一般都會在1個月內回復。」另外，蟲類中藥，比如蜈蚣、蚯蚓等也對治療大有幫助，中醫或建議患者飲酒做藥引。