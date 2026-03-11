歡迎回來

中醫治糖尿病｜針灸三層次喚醒自癒力，減少依賴糖尿藥
養生Tips
望聞問切
針灸穴位
糖尿病

中醫治糖尿病｜針灸三層次喚醒自癒力，減少依賴糖尿藥

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　那天，Jessie坐下時，從手袋裏取出一個小藥盒，輕輕放在桌上。

 

　　「譚博士，這是我每天要吃的藥。」她打開藥盒，裏面整齊排列著白色的小藥片，「醫生說，這是控制糖尿病藥丸，要食一世。我一聽到『一世』兩個字，整個人就沉下去了。」

 

　　她抬頭看我，眼神裏有不甘，也有期盼：「我真的不想靠藥片過下半生。聽說你是針灸專家，也寫過不少書，我想問：從中醫角度，糖尿病是怎麼回事？可以用針灸治療嗎？我想真正提升身體健康，而不是單純控制數字。」

 

　　我看著她，也看著那個藥盒。藥盒裏裝的不只是藥，還有一個人在聽到「一世」兩個字時，那份無聲的沉重。

 

　　糖尿病：中醫稱「消渴」，其實是身體的求救信號。

 

　　「消」是消耗——身體不斷消耗津液、消耗能量、消耗臟腑精華。

 

　　「渴」是口渴——怎麼喝水都不夠，因為水沒有被身體留住、利用。

 

　　中醫看糖尿病，不只看血糖數字，而是看背後的失衡：

 

　　上消：肺燥津傷——喝很多水仍覺口乾，是肺的布輸水液功能失常。

 

　　中消：胃熱熾盛——吃很多仍覺餓，是胃火過旺，不斷消耗營養。

 

　　下消：腎虛精虧——夜尿頻繁、腰膝痠軟，是腎的封藏功能減弱。

 

　　經詳細診斷後，Jessie的情況，三種症狀都有一些。她的身體，像一個糖分處理系統出了故障的工廠：原料（糖）不斷進來，但工人（臟腑功能）不懂得如何運用，結果原料堆積在血液裏，工廠內部卻能源枯竭。

 

　　這就是糖尿病的弔詭之處：血液裏糖分過高，細胞卻在捱餓。

 

　　不想食一世藥片，Jessie的擔憂，我完全明白。

 

　　「一世」兩個字，像一道枷鎖，鎖住了人對未來的想像。中醫看待慢性病，從來不是「控制一世」的思維，而是「修復根本」的路徑。

 

　　藥片像一個管理員，每天幫身體處理堆積的糖分，讓數字維持在安全範圍。這很重要，尤其在急性期。但管理員不會修復工廠的機器，不會訓練工人學會工作，反而因為有外援幫手，自身臟腑變得懶惰起來，不願工作，久之，臟腑功能低下，變得廢了。

 

　　針灸做的，是走進工廠內部，修理機器、訓練工人、疏通管道，讓身體逐漸恢復自己處理糖分的能力。

 

　　針灸如何介入：三個層次的修復。

 

　　針對Jessie的情況，我會從三個層次著手：

 

　　第一，清上焦之燥。選取肺經的尺澤、太淵，配合任脈的天突、廉泉，像為乾涸的田野引來一道清泉，緩解口乾舌燥，讓津液得以布輸全身。

 

　　第二，瀉中焦之熱。選取胃經的內庭、脾經的太白，配合背部的胃俞、脾俞，像為過旺的爐火調小風門，讓「吃很多仍覺餓」的虛火降下來，營養不再被白白消耗。

 

　　第三，補下焦之虛。選取腎經的太谿、復溜，配合任脈的關元、氣海，像為不斷漏水的桶子補好裂縫，讓腎恢復封藏之力，夜尿減少，腰膝有力。

 

　　每一針下去，都在給身體一個微小的信號：「請你重新學習如何工作。」身體的自癒力被喚醒，便會逐步調整失衡的狀態。

 

　　針灸的獨特之處：人⋯⋯不只是一個數字。

 

　　Jessie問我：「針灸和藥片最大的分別是甚麼？」

 

　　我告訴她：「藥片看的是（病），中醫看的是（人）。

 

　　血糖只是一個數字，而你是活生生的人——你有你的體質、你的生活習慣、你的情緒壓力、你的睡眠質素。這些，都會影響糖分的代謝。

 

　　針灸美容和針灸調理的根本，從來不是對抗某個數字，而是調整整個人的狀態。當氣血通暢了、臟腑平衡了、情緒穩定了，血糖自然會往好的方向走。這不是控制，而是引導。

 

　　當身體逐漸恢復平衡，Jessie會發現，改變的不只是一個數字。

 

　　睡眠會變深，因為腎得到了滋養；

 

　　精神會變好，因為氣血不再虛耗；

 

　　皮膚會變得潤澤，因為津液能夠上榮；

 

　　情緒會變得平穩，因為陰陽趨於調和。

 

　　這些，都是調理過程中的「贈品」。或者說，這些才是真正的健康——血糖只是一個指標，而精力充沛、睡眠安穩、心情愉悅，才是我們真正想擁有的健康生活。

 

　　臨走前，我送給Jessie三個醫囑：

 

　　一、飲食「先菜後飯」。 改變進食順序：先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃主食。這個簡單的習慣，能讓血糖上升曲線變得平緩，減輕身體的負擔。

 

　　二、飯後「百步慢行」。 每餐飯後，不要立刻坐下，慢走十五分鐘。腳步要慢，心神要靜，感受氣血在體內緩緩流動。這能幫助身體更好地運用剛攝入的營養，不讓糖分堆積在血液中。

 

　　三、睡前「搓腰暖腎」。 每晚臨睡前，將雙手搓熱，放在後腰兩側的腎俞穴位置，上下摩擦，直至腰部發熱。腎是先天之本，腰是腎的宮殿，溫暖這裏，就是為身體儲存能量。

 

　　真正的療癒，是拿回身體的主權。

 

　　Jessie離開時，那個藥盒還放在桌上。我提醒她帶走，她笑了笑，收進手袋。

 

　　她問我：「譚博士，我真的可以慢慢減藥嗎？」

 

　　我告訴她：「可以。我們要做的，不是貿然停藥，而是讓身體變得愈來愈強壯。當身體功能恢復了，需要外援自然會減少。這個過程需要時間，需要耐心，更需要你對自己的信任。」

 

　　每個人的身體，都是一片土地。藥片像及時的灌溉，讓作物不致枯死；而針灸和生活調養，是翻土、施肥、改善土壤本身，讓土地重新恢復生命力。

 

　　Jessie的故事，才剛剛開始。我相信，當她的肺能布輸津液、胃不再虛火灼燒、腎能封藏精華，那組曾經讓她恐懼的數字，會逐漸變得溫柔。

 

　　因為，真正的療癒，從來不是被動接受「一世」的命運，而是主動拿回身體的主權——一步一步，一天一天，讓身體重新學會，如何健康地運作。

 

