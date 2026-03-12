歡迎回來

食物安全｜大圍水果檔疑售假日本士多啤梨，熊本事務所教你2招分真偽
健康Tips

食物安全｜大圍水果檔疑售假日本士多啤梨，熊本事務所教你2招分真偽

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本水果向來備受港人歡迎，即使價格較昂貴，依然有大批捧場客。然而，近日有網民在社交平台發文，稱在大圍一間水果檔購買到疑似是假冒的熊本縣產士多啤梨，進食後發現「好難食」，更表示已就事件向香港海關舉報，隨即引起熱議。針對市面上出現懷疑假貨的情況，熊本香港事務所早前在社交平台發文，提醒市民選購時要格外留神，並教兩招辨別真偽的簡易方法。

 

事主在大圍疑買到假熊本士多啤梨 點出5大破綻

 

　　該名網民在社交平台Threads發文，講述其不愉快的購物經歷。事主表示，自己在大圍一間水果檔購買了一盒標示為熊本縣產的士多啤梨，惟進食後發覺「好難食」，與預期中的品質大相逕庭，「而家啲大陸生果真係威到，咩都假，好難食，已報海關。」其後，事主將實物與網上圖片對比，發現多處細節均有出入。事主指出，其所購的懷疑是假貨，包裝上並無標明生產者資訊，包裝紙皮的顏色亦有差異，甚至覆蓋水果的透明玻璃紙也欠缺正貨應有的霧面效果。事主列出以下5大破綻：

 

● 包裝顏色偏紅

● 紙盒字體偏幼

● 沒有生產者名稱

● 士多啤梨擺得勁亂

● 透明玻璃紙上的熊本熊完全反光

 

假士多啤梨｜大圍疑現假日本士多啤梨　網民點出5大破綻　熊本事務所教2招分辨真偽

網民在社交平台發文，稱在大圍一間水果檔購買到疑似是假冒的熊本縣產士多啤梨。（Threads@sssushifer_）

 

假士多啤梨｜兩招辨別真偽
 

　　今年2月，坊間已有人對價格異常低廉的熊本士多啤梨提出質疑。為此，熊本香港事務所已特別在其Facebook專頁發文，提醒消費者警惕市面上的假冒產品，並公開兩大辨別重點：

 

1. 認清透明包裝紙上的「熊本県產」字眼

 

　　事務所指出，最直接及可靠的辨認方法在於包裝細節。目前於香港市面上由熊本縣出產的正貨士多啤梨，都有於「直接覆蓋士多啤梨的透明玻璃紙上」印有日本漢字「熊本県產」字眼。此標記為官方正貨的重要防偽特徵，消費者選購時應仔細檢查。

 

2. 提防僅以外盒或手寫標籤標示

 

　　事務所又提醒，若發現士多啤梨的透明包裝紙上並無印上「熊本県產」字眼，而「熊本產」等產地資訊僅是印在紙皮外盒上，甚至是只靠店舖以手寫標示等，此類貨品有極高機會為假冒的熊本士多啤梨。市民購買時務必提高警覺，以免被誤導。

 

 

假士多啤梨｜大圍疑現假日本士多啤梨　網民點出5大破綻　熊本事務所教2招分辨真偽

熊本香港事務所曾發文，提醒消費者警惕市面上的假冒產品。（FB@熊本「紅」宣傳大使～熊本香港事務所～）

 

4招驗證靚士多啤梨

 

　　那麽，市民平日應該如何挑選士多啤梨？國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露曾建議，在選購士多啤梨時進行感官的初步判斷，不以外貌是否畸形下定論，可參考以下4個重點：

 

1. 士多啤梨籽呈現金黃色

2. 果香濃郁

3. 外表顏色均勻

4. 品嘗不見空心

 

資料來源：國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露

 

　　另外，考慮到檢疫、運輸和儲存條件，她建議盡量到超市或連鎖店選購士多啤梨，注意產品包裝和標籤標識是否完好；亦要留存收據，如遇品質問題方便及時得到解決。

 

 

 

士多啤梨#大圍#網絡熱話#熊本熊#熊本#食品#食用安全#健康問題
