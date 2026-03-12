歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
飲食陷阱｜男子每日1杯排毒飲品致高血鉀洗腎，醫生揭7大傷腎早餐
健康Tips

飲食陷阱｜男子每日1杯排毒飲品致高血鉀洗腎，醫生揭7大傷腎早餐

健康解「迷」
健康解「迷」

　　以為養生的飲食反而成催命符？有醫生分享個案，一名退休人士為改善健康，每日飲1杯排毒飲品作早餐，豈料兩個月後竟因嚴重高血鉀引發致命心律不整，需緊急洗腎保命，惟腎功能已進一步惡化，距離終身洗腎僅一步之遙。醫生警告，部分被視為「健康」的食物，對腎功能受損患者而言，隨時是隱形炸彈，並列出7大傷腎早餐排行榜。

 

每日1杯綠拿鐵 2個月後暈倒送院

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文分享，指一名退休男高階主管，半年前體檢發現患慢性腎病第3期。為求改善病情，他決心改變飲食習慣，放棄以往喜愛的牛肉麵，改為每日早上自製1杯「綠拿鐵」，材料包括深綠色菠菜、香蕉、奇異果及一大勺堅果粉，深信此舉有助排毒及軟化血管。

 

　　然而兩個月後，他開始出現胸口悶及心跳不規則的情況。某天早上喝完綠拿鐵後，他突然在客廳暈倒，送院時心跳高達每分鐘140下，為危險的心律不整。抽血報告顯示除了腎功能急性惡化外，血鉀濃度飆到6.8mmol／L，情況危急，醫生即時發出病危通知，並需緊急洗腎。

 

鉀離子難排走 養生變催命

 

　　該名男子事後慨嘆，原以為自己喝的是養生果汁，結果卻是「催命符」。後來患者經1星期住院洗腎後，雖然保住了性命，但腎功能已因這次急性傷害由第3期惡化至第4期，距離需終身洗腎僅一步之遙。

 

　　洪永祥解釋，慢性腎病患者腎臟功能受損，無法有效排出過量的鉀離子。綠拿鐵中的菠菜、香蕉、奇異果及牛油果等，都是鉀離子含量高的食物。對腎功能不全者而言，飲用這類飲品並非排毒，反而猶如「下毒」。高血鉀會直接導致心律不整甚至心跳驟停。根據《Kidney International Reports》期刊研究指出，高鉀血症是腎病患者最危險的併發症，建議蔬菜務必先燙過再吃。

 

7大傷腎早餐排行榜

 

　　洪永祥列出以下7種對腎臟構成風險的早餐，提醒慢性腎病患者需特別警惕：

 

第7名：水餃、煎餃和包餡食物

 

　　為了讓內餡多汁，店家通常使用油脂極高的「五花絞肉」，脂肪比例常高達50%以上。這種澱粉皮包着肥肉的組合，不僅熱量驚人，更富含大量的飽和脂肪。飽和脂肪會引發全身性慢性發炎，進而損傷腎絲球的微血管。當沾了醬油或辣油，那一小盤的鈉含量可能直接突破1,000毫克。

 

　　根據《Journal of the American Society of Nephrology（JASN）》的研究指出，長期攝取高量的紅肉及飽和脂肪，會顯著增加終末期腎病（ESRD）的風險。

 

第6名：鐵板麵

 

　　醬汁含大量鹽、油脂、糖及修飾澱粉調製而成，還帶有各式增稠劑。一份鐵板麵的鈉含量可能就超過1,200毫克，佔了腎友全天限量。過多的鈉會導致水分滯留、血壓升高，直接重擊腎絲球。

 

第5名：燕麥和早餐麥片

 

　　為了口感好，市售麥片常添加「磷酸鹽」，全穀類天然磷含量也極高。對一般人來說，是比白米飯健康的食物，但腎友排磷困難，會引發皮膚發癢、骨頭脆化，甚至心血管鈣化。根據《Journal of Renal Nutrition》的研究顯示，飲食中的「無機磷」添加劑吸收率高達90%–100%。

 

第4名：燒餅油條

 

　　油條高油且高熱量，製作過程中為了酥脆，常加入含鋁或含磷的膨鬆劑。刊登於《American Journal of Kidney Diseases (AJKD)》的研究指出，肥胖與代謝症候群會顯著增加蛋白尿的風險，讓腎功能掉得更快。

 

第3名：清粥小菜配醬瓜

 

　　看起來清淡如水，其實暗藏殺機。稀飯本身就是高升糖指數宛若糖水一樣，配菜（醬瓜、肉鬆、豆腐乳、鹹蛋）全是鹽分醃漬出的加工品。根據美國心臟協會（AHA）發布的指引指出，過量攝取鈉會導致水份滯留，增加腎臟排泄壓力。

 

第2名：綠拿鐵和精力湯

 

　　菠菜、香蕉、奇異果、牛油果都是鉀離子大戶。腎功能受損時，鉀離子排泄不暢，這不是排毒，而是「下毒」。高血鉀會直接導致心律不整甚至心跳驟停。根據《Kidney International Reports》期刊研究指出，高鉀血症是腎病患者最危險的併發症。

 

第1名：漢堡熱狗配奶茶

 

　　這組合幾乎把所有對腎臟不利的因素一次集滿。漢堡肉排、香腸、煙肉等都屬於加工肉。加工肉已列為第一類致癌物。加工肉通常含有較高的鈉、亞硝酸鹽與磷添加物，長期大量攝取與心血管疾病、腎臟病及大腸癌風險增加有關。

 

　　而一份早餐漢堡或熱狗堡，搭配醬料與麵包，鈉含量就接近或超過1,000毫克。如果再加上芝士、煙肉或薯餅，很容易逼近1天建議攝取量的一半。高鈉飲食與高血壓、腎臟病惡化密切相關。

 

　　常見的奶茶或大杯紅茶含糖量相當高。長期攝取含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病及心血管疾病風險增加有關。研究指出，經常飲用含糖飲料的人，心血管疾病與代謝疾病風險明顯較高。這組合多含飽和脂肪，整體熱量容易偏高。若每天以這樣的早餐開始一天，很容易增加體重與代謝負擔。

 

腎病患者慎食5類高危食物

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，洗腎腎友要維持健康，飲食關鍵在於「限水、限磷、限鉀」。腎友日常飲食必須嚴格把關，避免攝取不利健康的食品，方能有效控制病情，提升生活品質。洪永祥列出以下5類食物，提醒腎友進入便利店購物時不要碰：

    

1. 楊桃製品    
    

如楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞等    

楊桃製品含有神經毒素，一般需透過腎臟代謝，但腎功能不佳者無法有效代謝，會引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至昏迷死亡。    
    

2. 高糖超甜食物    
    

如珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零食等    

這類食物會促進發炎、導致血糖急速上升，同時加劇口渴，使患者喝更多水，可能造成體重暴增及心臟衰竭的風險。    
    

3. 高鉀食物    
    

如香蕉、奇異果、橙汁等    

血鉀過高可能引起心律不整、心跳停止    
    

4. 高磷食物    

    
如芝士、加工肉品、可樂等    

磷質無法順利排出時，可能導致骨骼脆弱、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢、血管鈣化，甚至心臟衰竭。    
    

5. 高鈉食物    
    

如即食麵、香腸、蜜餞等    

高鈉飲食會加劇口渴，促使腎友飲用過多水份，可能引發血壓飆高、肺水腫及心臟衰竭。此外，洗腎脫水可能會更痛苦。    
    

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥    

 

10大常見傷腎超加工食品

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

 

　　洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

 

　　1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

　　2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

　　3. 手搖飲與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

　　4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

　　5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

　　6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

　　7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

　　8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

　　9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

　　10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。

 

 

 

Tags:#早餐#飲品#食用安全#養生#食品#水餃#燕麥#燒餅#拿鐵
Add a comment ...Add a comment ...
生育與長壽｜研究揭女性不生育或生太多恐減壽，最佳生產年齡與胎數曝光
更多健康解「迷」文章
生育與長壽｜研究揭女性不生育或生太多恐減壽，最佳生產年齡與胎數曝光
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處