飲食陷阱｜男子每日1杯排毒飲品致高血鉀洗腎，醫生揭7大傷腎早餐

以為養生的飲食反而成催命符？有醫生分享個案，一名退休人士為改善健康，每日飲1杯排毒飲品作早餐，豈料兩個月後竟因嚴重高血鉀引發致命心律不整，需緊急洗腎保命，惟腎功能已進一步惡化，距離終身洗腎僅一步之遙。醫生警告，部分被視為「健康」的食物，對腎功能受損患者而言，隨時是隱形炸彈，並列出7大傷腎早餐排行榜。

每日1杯綠拿鐵 2個月後暈倒送院

台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文分享，指一名退休男高階主管，半年前體檢發現患慢性腎病第3期。為求改善病情，他決心改變飲食習慣，放棄以往喜愛的牛肉麵，改為每日早上自製1杯「綠拿鐵」，材料包括深綠色菠菜、香蕉、奇異果及一大勺堅果粉，深信此舉有助排毒及軟化血管。

然而兩個月後，他開始出現胸口悶及心跳不規則的情況。某天早上喝完綠拿鐵後，他突然在客廳暈倒，送院時心跳高達每分鐘140下，為危險的心律不整。抽血報告顯示除了腎功能急性惡化外，血鉀濃度飆到6.8mmol／L，情況危急，醫生即時發出病危通知，並需緊急洗腎。

鉀離子難排走 養生變催命

該名男子事後慨嘆，原以為自己喝的是養生果汁，結果卻是「催命符」。後來患者經1星期住院洗腎後，雖然保住了性命，但腎功能已因這次急性傷害由第3期惡化至第4期，距離需終身洗腎僅一步之遙。

洪永祥解釋，慢性腎病患者腎臟功能受損，無法有效排出過量的鉀離子。綠拿鐵中的菠菜、香蕉、奇異果及牛油果等，都是鉀離子含量高的食物。對腎功能不全者而言，飲用這類飲品並非排毒，反而猶如「下毒」。高血鉀會直接導致心律不整甚至心跳驟停。根據《Kidney International Reports》期刊研究指出，高鉀血症是腎病患者最危險的併發症，建議蔬菜務必先燙過再吃。

7大傷腎早餐排行榜

洪永祥列出以下7種對腎臟構成風險的早餐，提醒慢性腎病患者需特別警惕：

第7名：水餃、煎餃和包餡食物

為了讓內餡多汁，店家通常使用油脂極高的「五花絞肉」，脂肪比例常高達50%以上。這種澱粉皮包着肥肉的組合，不僅熱量驚人，更富含大量的飽和脂肪。飽和脂肪會引發全身性慢性發炎，進而損傷腎絲球的微血管。當沾了醬油或辣油，那一小盤的鈉含量可能直接突破1,000毫克。

根據《Journal of the American Society of Nephrology（JASN）》的研究指出，長期攝取高量的紅肉及飽和脂肪，會顯著增加終末期腎病（ESRD）的風險。

第6名：鐵板麵

醬汁含大量鹽、油脂、糖及修飾澱粉調製而成，還帶有各式增稠劑。一份鐵板麵的鈉含量可能就超過1,200毫克，佔了腎友全天限量。過多的鈉會導致水分滯留、血壓升高，直接重擊腎絲球。

第5名：燕麥和早餐麥片

為了口感好，市售麥片常添加「磷酸鹽」，全穀類天然磷含量也極高。對一般人來說，是比白米飯健康的食物，但腎友排磷困難，會引發皮膚發癢、骨頭脆化，甚至心血管鈣化。根據《Journal of Renal Nutrition》的研究顯示，飲食中的「無機磷」添加劑吸收率高達90%–100%。

第4名：燒餅油條

油條高油且高熱量，製作過程中為了酥脆，常加入含鋁或含磷的膨鬆劑。刊登於《American Journal of Kidney Diseases (AJKD)》的研究指出，肥胖與代謝症候群會顯著增加蛋白尿的風險，讓腎功能掉得更快。

第3名：清粥小菜配醬瓜

看起來清淡如水，其實暗藏殺機。稀飯本身就是高升糖指數宛若糖水一樣，配菜（醬瓜、肉鬆、豆腐乳、鹹蛋）全是鹽分醃漬出的加工品。根據美國心臟協會（AHA）發布的指引指出，過量攝取鈉會導致水份滯留，增加腎臟排泄壓力。

第2名：綠拿鐵和精力湯

菠菜、香蕉、奇異果、牛油果都是鉀離子大戶。腎功能受損時，鉀離子排泄不暢，這不是排毒，而是「下毒」。高血鉀會直接導致心律不整甚至心跳驟停。根據《Kidney International Reports》期刊研究指出，高鉀血症是腎病患者最危險的併發症。

第1名：漢堡熱狗配奶茶

這組合幾乎把所有對腎臟不利的因素一次集滿。漢堡肉排、香腸、煙肉等都屬於加工肉。加工肉已列為第一類致癌物。加工肉通常含有較高的鈉、亞硝酸鹽與磷添加物，長期大量攝取與心血管疾病、腎臟病及大腸癌風險增加有關。

而一份早餐漢堡或熱狗堡，搭配醬料與麵包，鈉含量就接近或超過1,000毫克。如果再加上芝士、煙肉或薯餅，很容易逼近1天建議攝取量的一半。高鈉飲食與高血壓、腎臟病惡化密切相關。

常見的奶茶或大杯紅茶含糖量相當高。長期攝取含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病及心血管疾病風險增加有關。研究指出，經常飲用含糖飲料的人，心血管疾病與代謝疾病風險明顯較高。這組合多含飽和脂肪，整體熱量容易偏高。若每天以這樣的早餐開始一天，很容易增加體重與代謝負擔。

腎病患者慎食5類高危食物

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，洗腎腎友要維持健康，飲食關鍵在於「限水、限磷、限鉀」。腎友日常飲食必須嚴格把關，避免攝取不利健康的食品，方能有效控制病情，提升生活品質。洪永祥列出以下5類食物，提醒腎友進入便利店購物時不要碰：

1. 楊桃製品



如楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞等

楊桃製品含有神經毒素，一般需透過腎臟代謝，但腎功能不佳者無法有效代謝，會引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至昏迷死亡。



2. 高糖超甜食物



如珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零食等

這類食物會促進發炎、導致血糖急速上升，同時加劇口渴，使患者喝更多水，可能造成體重暴增及心臟衰竭的風險。



3. 高鉀食物



如香蕉、奇異果、橙汁等

血鉀過高可能引起心律不整、心跳停止



4. 高磷食物



如芝士、加工肉品、可樂等

磷質無法順利排出時，可能導致骨骼脆弱、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢、血管鈣化，甚至心臟衰竭。



5. 高鈉食物



如即食麵、香腸、蜜餞等

高鈉飲食會加劇口渴，促使腎友飲用過多水份，可能引發血壓飆高、肺水腫及心臟衰竭。此外，洗腎脫水可能會更痛苦。



資料來源：腎臟專科醫生洪永祥

10大常見傷腎超加工食品

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。