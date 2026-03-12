歡迎回來

22
五月
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》 尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
推介度：
22/05/2026 - 24/05/2026
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
北上求醫︱港女中山睇中醫￥112診金連藥，免費送上門兼可用香港醫療券
健康Tips

北上求醫︱港女中山睇中醫￥112診金連藥，免費送上門兼可用香港醫療券

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香港輪候睇症需時漫長令人疲倦，不少人因此轉往大灣區看醫生，甚至直接移居內地。有港人日前分享在中山睇中醫的經歷，方便快捷流程及親民價格體驗極佳，最後診金連8包中藥僅需¥112；醫院還有「代煎」中藥服務，真空包裝免費送上門。

 

微信掛號、5分鐘迅速看診

 

　　一名現居中山的港女在Facebook專頁「香港人在中山」發文，表示自己因咳嗽問題而到中山市中醫院成人咳嗽科求診。她詳述就診過程，由預約到取藥，安排十分清晰，效率極高：

 

　　先在微信搜中山中醫院小程式，先登錄，綁定「就診卡」，找心儀醫師掛號，我Book不到主任醫師，只能Book副主任醫師，掛號費¥19，不用先付費。

 

　　帖文同時附上醫院環境相片，可見醫院內部大堂位置非常寬敞明亮，不少病人在走廊等候，十分有秩序，完全不似傳統醫院般擁擠，同時各科室都有清晰指示牌。

 

北上求醫︱港女中山睇中醫￥112包診金「代煎藥」免費送上門　香港醫療券都用得

醫院內部大堂位置非常寬敞明亮。（圖源：Facebook）

 

       掛號後，就可以到3樓科室報到；如需用醫療券，要先到地面客服處，綁定醫療券。需注意有一些服務不能使用，包括住院、白內障手術、內窺鏡檢查、腫瘤科等。完成報到後，現場的電子顯示板會顯示出輪候病人名字及輪候位置。

 

　　至於看診過程，樓主表示醫師把脈只用了5分鐘，非常迅速；但最令她驚喜的是後續服務。她繼續介紹，見完醫生回到地下付款，總費用為¥112；如需用醫療券人士，只能排2號窗優先窗口。收費處窗口貼上標示，標明可使用香港的「醫療券」，方便合資格香港居民。

 

北上求醫︱港女中山睇中醫￥112包診金「代煎藥」免費送上門　香港醫療券都用得

樓主最後繳付￥112藥費連診金。（圖源：Facebook）

　　

　　樓主最後繳付¥112藥費，包含一開始的掛號費及8包中藥，醫院更提供「代煎藥（真空包裝）」服務，可安排免費速遞到家：

 

　　我朋友一起去睇，因她有鼻水倒流，所以醫師除了開中藥亦有開西藥，我的是8包中藥（昨早到診，今午順豐送藥），每天早晚一包，診金連藥¥112。

 

　　

網民大讚服務先進

 

　　帖文網民熱議，不少人對內地醫院的先進設施與高效服務表示讚賞，聲稱顛覆了以前對公營醫院服務的固有印象：

 

　　中醫院系統非常先進... 完全顛覆了以前對國內公營機構服務的三觀！

 

　　另一位網民則補充，國內中醫與香港的不同：

 

　　國內中醫不同香港中西醫分流，國內中醫可以開西藥...去中醫亦同時可以開西藥比（畀）你，無咁麻煩。

 

　　費用方面，雖然許多網民都認為非常划算，但亦有人覺得，香港政府中醫診所的收費與其相約：「我香港睇政府中醫都係120蚊，五日藥。」説法隨即被反駁：香港的政府中醫「好難book，好難搶」。

 

　　有人最關心樓主服藥後究竟有無幫助：「食過藥後，有無效呢？」樓主回覆：「現在只吃了兩劑，又好似冇咁咳，飲完再update大家」。數日後，她更新進度，表示「飲了幾劑藥是咳少咗，最少冇再喘氣」；不過自己又懶戒口，吃了炸魚餅和薯條，又咳多了，「原來真係要戒口的」。並解答留言最多人關心的問題：

 

1. 無內地醫保，可用回鄉証登記。

2. 藥物速遞服務只限於內地地址。

 

網民有乜講

 

我試過睇喉嚨敏感，一次就搞掂

我長期咳，鼻水倒流，睇咗好耐中，西醫，隔一排又返發，戒口戒到自己都悶。睇到你個分享，我都要過嚟睇一睇。

香港睇街症淨掛號費也要150元，藥費另計，好離譜。

香港樓下街坊醫生$500見你1分鐘咋。

補充一下個人睇法：國內中醫不同香港中西醫分流，國內中醫可以開西藥，香港中醫不可以開西藥，所以香港如果要中西都要睇，要去分別睇兩次，國內如非嚴重專科病痛，去中醫亦同時可以開西藥畀你，無咁麻煩。例如感冒發燒，除咗開中醫外，同時亦會畀退燒丸你。

 

香港中醫醫院｜4大預約途徑

 

　　香港中醫醫院的官方網站已經啟用，市民可透過網站或熱線電話（3121 3121）預約服務。此外，醫院流動應用程式已於去年12月1日推出，市民可透過應用程式預約，或於今日（11日）起親臨醫院辦理預約登記。預約方法包括；熱線預約、網站預約（https://cmhhk.org.hk）、電話應用程式及現場親身預約。

 

資料來源：香港中醫醫院

 

指定服務可享首年享折扣 3類人免費

 

　　為確保市民能以可負擔的價格獲得優質服務，香港中醫醫院承諾，政府資助服務將佔總服務量的65%，其中全科門診每次診症收費為$180。首年的日間住院服務（以4小時為一個時段計）收費為450港元。

 

　　此外，為鼓勵市民體驗服務，醫院在開院首年（2025年12月11日至2026年12月11日）提供「體驗折扣」，部分指定服務可享原價7折至9折的優惠。中醫院設有醫療費用減免機制，合資格的香港市民均可選擇使用資助服務。指定的病人組別可獲全額減免，即綜合社會保障援助受助人、長者院舍照顧服務券計劃級別「0」的院舍券持有人，以及75歲或以上長者生活津貼受惠人。其他有經濟困難而未能負擔醫療服務費用的病人，也可向醫院申請費用減免。

 

香港中醫醫院3類人醫療費全免

 

● 綜合社會保障援助受助人

● 長者院舍照顧服務券計劃級別「O」的院舍券持有人

● 75歲或以上長者生活津貼受惠人

 

資料來源：香港中醫醫院

 

 

 

