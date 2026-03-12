歡迎回來

天瑜醫療事故｜離世2周年，患癌爸爸悼念：我會努力帶着你的愛繼續前行
健康Tips

天瑜醫療事故｜離世2周年，患癌爸爸悼念：我會努力帶着你的愛繼續前行

健康解「迷」
健康解「迷」

　　罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，懷疑因醫療事故變成植物人，最終在2024年因心衰竭離世。3月10日是天瑜離世兩周年，身患癌症的天瑜爸爸在社交媒體上發表一封寫給愛女天瑜的信，指天瑜離開自己的七百多個日夜，儘管生活已回復正常，但他心中仍有失落感，不過，他亦向愛女承諾自己會堅強下去，並會帶著對她的愛努力前行，把她未見過的風景替她看透。而天瑜爸爸接受傳媒訪問時，透露了他最新病況及未來打算。

 

天瑜離世2年 日子依然沉重

 

　　天瑜的爸爸在信中寫道，雖然小天瑜離開已經是兩年前的事，但日子依然沉重，而且總習慣於日常中尋找她的身影：

 

　　兩年了，這個日子依然沉重，但我知道，愛從來不會因為離別而消失，雖然我們的生活早已回復正常，但是我總習慣在人羣中，下意識地尋找那道小小的身影。回過神來，才驚覺又是一年，你已經離開我七百多個日夜了。我知道你去了一個沒有病痛、全然安寧的地方。

 

　　天瑜的爸爸又指每當想念亡女，他總忍不住會翻看舊照片、聽愛女生前的最後一段語音，以及重遊曾帶她所去過的遊樂場，形容「時間很慢，思念很長」:

 

　　起初的日子，我的世界像是被抽空了一塊，我會反覆翻看舊照片，去聽你留下的最後一段語音，甚至去重遊你曾經間踩過的遊樂場。時間很慢，思念很長……

 

　　當大家安慰他天瑜是「累了，是去天堂做了小天使。」，他指儘管自己亦常常這樣安慰自己，但心底最清楚，有些空缺，是永遠無法被「宏大的道理」填滿的。

 

天瑜醫療事故｜「小植物人」天瑜離世兩周年　爸爸發文悼念：我會帶著你的愛前行

 

向天瑜承諾會努力前行

 

　　文末，他向在天國的女兒承諾：

 

　　親愛的寶貝，兩年的時光已經足夠漫長。我答應你，我會努力帶着你的愛繼續前行。我會好好生活，好好照顧自己，把你未曾來得及看遍的風景，都替你看遍。你在那邊要好好的等我。而我，也會在這邊，好好地想你。

 

網民紛留言問候天瑜爸爸

 

　　至於天瑜爸爸本身的病情，不少網民亦有留言問候，「天瑜爸爸你最近身體怎樣？好嗎？有一日我們都會在天家同天瑜相聚的！她現在只是先一步到天家，你現在要好好照顧自己及家人！加油加油！」、「天瑜爸爸最近身體點呀？不要太悲傷太操心掛念放鬆心情呀」。對於網民的慰問，天瑜爸爸雖然沒有透露太多自身病情，不過亦有禮貌回應「還在治療中，謝謝關心」。

 

天瑜爸爸為治病 月花2萬元

 

　　天瑜爸爸曾在「天瑜醫療事故關注組」Facebook專頁發文悼念愛女，並感恩很多網民關心自己病情，惟早前進出醫院治療，身體狀況每況愈下難於逐一回覆，藉此交代病情。他指，2023年得悉癌症復發，不斷進出醫院接受治療。之後更發現癌細胞擴散至腦部，醫生建議他使用一種抗體藥物複合物（又稱標靶藥的Enhertu），每3周需要注射一次。由於該藥物未獲列入藥物名冊，天瑜爸爸需要自費5至6萬元一針。由於藥物費用過於昂貴，天瑜爸爸轉到深圳港大醫院就醫及用藥，醫藥費縮減至2萬元一個月。

　

天瑜醫療事故｜「小植物人」天瑜離世兩周年　爸爸發文悼念：我會帶著你的愛前行

適逢天瑜10歲生忌，天瑜爸爸上載愛女兒時短片惹淚。（Facebook截圖）

 

交代最新病情 坦言副作用極難受

 

　　天瑜爸爸用新藥大概4個月，可幸的是癌細胞受控和縮小，癌症指數亦回復正常。但標靶治療的副作用很多，他形容用藥後會出現副作用，如容易嘔吐、流鼻血、掉髮。最痛苦是打針後一周，會完全沒有胃口吃東西，而且會像孕婦女，對氣味特別敏感，聞到肉味就會難受，如果聞到燒烤火鍋，薑葱蒜頭，甚至乎洗衣液之類的氣味，馬上覺得嘔心想吐。

 

須終身每月自費2萬打標靶藥延命

 

　　除了難受的副作用外，醫生亦指用藥只是權宜之計，藥效只暫時幫助控制癌細胞，不能夠將它完全消滅，故此需要終身使用，直到藥物沒效果為止。天瑜爸爸在2023年確診惡性肌肉瘤。為追討愛女醫療事故一事，天瑜爸爸在3月開記者會，期間透露去年6月時發現癌症復發，癌細胞由左肺葉擴散至右肺葉，今年則擴散至腦部，現時腦內有3粒瘤，需依靠昂貴的標靶藥物治療，單是醫療費用，一個月要2萬元，經濟負擔大。

 

天瑜醫療事故｜「小植物人」天瑜離世兩周年　爸爸發文悼念：我會帶著你的愛前行

天瑜醫療事故｜「小植物人」天瑜離世兩周年　爸爸發文悼念：我會帶著你的愛前行

 

　　

Tags:#醫療事故#周天瑜#天瑜爸爸#橫紋肌肉瘤#香港#瑪麗醫院#TOPick#社交媒體#癌症#心衰竭#腦部腫瘤#惡性腫瘤#抗體藥物複合物#標靶治療#副作用#眾籌
