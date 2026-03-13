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生命戰士｜新手港爸患克隆氏症兼末期腺癌，暴瘦55磅眾籌醫藥費
健康Tips

生命戰士｜新手港爸患克隆氏症兼末期腺癌，暴瘦55磅眾籌醫藥費

健康解「迷」
健康解「迷」

　　集氣！一名40歲港爸Fox自去年11月起身體開始不適，直到今年2月先後確診克隆氏症，近日再被確診為第4期擴散性腺癌。面對接二連三的噩耗降臨，作為新手爸爸的他仍積極抗癌！其太太Natalie於3月11日在社交平台發文，詳述先生過去數月的病歷，同時發起私人募捐，盼能籌集資金為Fox尋求私家醫生協助。

 

半年內多次入院做手術 最終確診末期癌症

 

　　據Fox太太Natalie在Instagram發文，先生Fox本來是一名中學體育老師，平日亦熱愛健身和跑步，身體一向健康。Fox曾發文指，去年8月開始出現飯後嘔吐的情況，頻繁出現胃痛和胃氣。但當時他未有為意。後來他開始餐後嘔吐，體重暴跌12磅。當時他曾照胃鏡，但未有發現不妥，只是發現有幽門螺旋菌及胃發炎的情況。

 

　　抗癌勇士｜港爸4個月內先後確診克隆氏症+末期腺癌 雙重打擊暴瘦55磅 太太心痛眾籌醫藥費

40歲港爸Fox確診末期腺癌，現發起眾籌應付龐大醫療開支。（IG@chanfoxsir）

 

       直到11月，Fox因胃潰瘍急性出血在家中休克，被緊急送院。隨後，醫生發現他一側輸尿管受壓影響腎功能，在12月接受內窺鏡支架手術。直到今年1月，又因腸塞和劇痛入院，2月中確診克隆氏症，惟用藥後病情仍未見好轉。

 

　　2月27日凌晨，Fox接受緊急開腹手術，切除了部分小腸與大腸連接的發炎組織。當時大家都以為病情終於有轉機，卻發現已患上腺癌，且屬於第4期擴散階段。醫生估計，早前出現的克隆氏症症狀極有可能由癌症引起，但因當時多次檢查未有發現癌蹤，故此先診斷為「克隆氏症」。

 

抗癌勇士｜港爸4個月內先後確診克隆氏症+末期腺癌 雙重打擊暴瘦55磅 太太心痛眾籌醫藥費

Fox與太太同樣愛好健身。（IG@chanfoxsir）

 

體重暴跌55磅剩117磅
 

　　Natalie形容，自己每天像在和時間競賽，希望能盡快為先生找到醫生、對症下藥。儘管面對一關又一關的磨難，Natalie形容先生意志依然堅定，在整個患病過程中展現出令人敬佩的生命力，每天都勇敢積極地面對：

 

　　他是我的驕傲，更是我心目中的「生命戰士」！

 

　　身為老師的Fox，在入院期間亦不忘更新社交平台和病情，噩耗接二連三降臨，他往往積極面對，為不少受打擊的人有鼓勵作用。他在Threads記錄在病房裏面的點滴和趣事，上月亦在醫院度過40歲生日，太太、家人和一眾好友們都有來探訪。

 

抗癌勇士｜港爸4個月內先後確診克隆氏症+末期腺癌 雙重打擊暴瘦55磅 太太心痛眾籌醫藥費

40歲港爸Fox與太太Natalie結婚4年，恩愛如初。（IG@chanfoxsir）

 

太太心痛發眾籌：求主賜他一個神蹟

 

　　Fox自去年11月起一直放病假，龐大的醫療費用成為經濟負擔，惟其有薪病假的安排預計到今年5月便會結束。兩人亦剛成為新手爸媽，初生兒子「勤勤」僅9個月大。面對沉重的醫療和家庭開支，Natalie坦言無奈，希望能夠發起私人募捐，減輕財政壓力。

 

　　Fox目前的身體狀況並不理想，他這半年體重跌近25公斤，縱使他的意志強大，但他的身體虛弱。這刻的我每天感覺像和時間競賽，希望能盡快為他找到醫生及對症下藥，拯救他一命。

 

抗癌勇士｜港爸4個月內先後確診克隆氏症+末期腺癌 雙重打擊暴瘦55磅 太太心痛眾籌醫藥費

40歲港爸Fox與太太剛榮升新手爸媽，可愛仔仔剛滿9個月。（IG@chanfoxsir）

 

　　由於公立醫院等候時間漫長，Natalie一方面希望能為Fox尋求私家醫生治療，盡快擊退癌細胞回復健康，繼續陪伴仔仔長大。此外，現實中亦需要應付住屋、生活和照顧初生嬰兒的日常開支。

 

憶亡父勇敢抗病經歷 鼓勵港人處於逆境不言敗

 

　　太太Natalie在3月12日亦有更新最新病情，指Fox已經轉介至威爾斯醫院排期進行治療，希望大家可以一起為他集氣祈禱。Natalie接受訪問時亦希望能夠透過自身經歷鼓勵香港人，除了先生Fox現正面對癌魔，Natalie的父親早年亦因意外導致頸部以下的位置癱瘓，但他一直未有放棄做物理治療，惟最終去年因病離世。Natalie希望能藉此鼓勵港人，當面對逆境時，不論面前的困難有多難捱，但「關關難過關關過」，只要咬緊牙關都能夠撐過去。如今儘管他們一家三口正在面對挑戰，但她與先生依然「志氣高昂」。

 

抗癌勇士｜港爸4個月內先後確診克隆氏症+末期腺癌 雙重打擊暴瘦55磅 太太心痛眾籌醫藥費

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康養生#健康問題#壓力#治療#癌症#胃痛
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