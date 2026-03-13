卵巢早衰｜25歲百萬網紅每日睡不足5小時，驚爆卵巢衰退停經情緒崩潰

捱夜恐嚴重影響健康！內地人氣網紅「安靜公主」，在抖音擁有超過660萬粉絲，一直以陽光活潑的形象示人，但日前卻在直播中含淚自揭健康亮紅燈，年僅25歲的她因長期捱夜、每日睡眠不足5小時，被醫生診斷為卵巢早衰，導致已停經長達9個月，身體已不堪負荷，花樣年華就面臨停經危機。

安靜公主近日在直播中透露，由於長期從事高強度直播工作，經常通宵達旦、作息紊亂，每日睡眠不足5小時，導致內分泌嚴重失調。過去她曾在直播期間突然流鼻血，身體早已多次發出警號。事實上，她的健康狀況一直令人擔憂，早年曾因腹部發現12厘米的良性婦科腫瘤接受開腹手術，術後體重更一度跌至42公斤。日前她又因如廁時大量出血而送往急症，經檢查後證實為肛裂，須進一步接受胃腸鏡檢查。

在最近一次直播中，她因被病痛折磨，而情緒崩潰在鏡頭前落淚，並透露醫生已強制要求她休養半個月。她藉自身經歷向女性粉絲語重心長地說：「年輕不是揮霍的資本。」並強調健康的作息才是維持生命之本，勸喻大家不要步她後塵。目前她正接受藥物治療，希望挽回失控的身體狀況。

內地知名網紅「安靜公主」。（微博）

何謂卵巢衰退？

註冊中醫師何慧潔曾接受訪問解釋，女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，再一直到不排卵的過程，叫做「卵巢衰退」。多數女性在49歲前後5年停經，即一般所說的更年期；女性在40歲前卵巢停止排卵及停經，則屬於「卵巢早衰」。

「卵巢早衰」可造成影響包括：

● 不孕：由於卵巢早衰，排卵不規律或不排卵，卵子質素低下，都會造成不孕。

● 骨質疏鬆：雌激素有助於維持強壯的骨骼，故雌激素較低，也會增加患上骨質疏鬆症的風險。

● 抑鬱或焦慮症：由於雌激素低，加上其他併發症如不孕症等，導致抑鬱或焦慮。

● 心臟病：增加患上心臟病的風險。（雌激素有助維持心臟健康）

卵巢早衰5大徵兆

1. 月經期縮短

2. 停經

3. 失眠

4. 盜汗

5. 潮熱

資料來源：台灣婦產科醫生 詹景全

轉載自晴報