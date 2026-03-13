遺愛人間｜16歲韓國少女車禍腦死亡捐贈器官救6人，本港器官捐贈流程一文看

生命無常！韓國器官捐贈機構（한국장기조직기증원，KODA）於3月3日公布一宗器官捐贈個案，一名16歲女中學生因車禍受重傷，被判定為腦死亡。家屬最終同意捐出她的器官遺愛人間，為6名患者帶來新生。

捐贈器官幫助6人重獲新生

據韓媒報道，該名女生來自京畿道安山市的朴彩妍（Park Chae-yeon）。去年12月14日，她與家人前往參加親戚婚禮途中遭遇嚴重車禍，身受重傷送院，惟兩日後被醫生判定為腦死亡。家人強忍悲痛，最終同意捐出她的器官。

韓國器官捐贈機構透露，朴彩妍捐出的器官包括心臟、肝臟、肺、腎臟及雙眼，合共幫助6名病人進行移植，重獲新生。機構引述家屬意願時表示，與其讓年輕的女兒就此離開，不如讓她身體的一部分在其他人身上繼續存活、繼續呼吸。

生前樂於助人 立志當社工



朴彩妍是家中獨生女，性格活潑開朗，樂於助人，勤奮且充滿熱忱，曾多次獲選為班長。家人憶述，她經常幫助身邊有需要的朋友，亦立志想成為社工，服務社會。

朴彩妍的父親向已故女兒留下深情告白：



親愛的彩妍，爸爸和媽媽與你共度的時光非常幸福，至今仍難以相信你已不在身邊。你在天上能聽到爸爸媽媽的聲音嗎？我們每天都在思念你。

他又寄語接受移植的病人都能健康地活下去，並道出為父最大心願：「彩妍是最善良、最可愛的女兒，希望下輩子仍能再做我的女兒。」

南韓16歲少女朴彩妍車禍腦死，捐贈器官救6人。（圖片來源：KODA）



本港器官捐贈流程

1.以「腦死亡」作為醫學上捐贈器官的準則

2.醫療團隊會評估離世者是否適合捐贈遺體器官

3.器官捐贈聯絡主任與家屬溝通，給予關懷和輔導

4.醫療團隊評估並維持腦死者器官功能

5.從以下途徑，確認離世耆生前是否已表達捐贈器官的意願：

查閱「中央器官捐贈登記名冊」電腦系統

查閱已簽署的器官捐贈證

向家屬查詢

6.取得病人家屬同意器官捐贈

7.進行相關檢查及配對以確定適合捐贈的器官

8.安排器官/組織摘取及移植

9.遺體被送返病房

10.器官捐贈聯絡主任會陪伴家屬與捐贈亡者善別

資料來源：衞生署、香港器官移植基金會