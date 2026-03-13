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名人健康｜41歲容羨媛移居加拿大爆喊自揭患創傷後遺症，如歷瀕死邊緣
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名人健康｜41歲容羨媛移居加拿大爆喊自揭患創傷後遺症，如歷瀕死邊緣

健康解「迷」
健康解「迷」

 　　前《東張西望》女主持容羨媛自2024年離開TVB後，便一家四口移居加拿大，她本人更轉型做KOL，不時拍片與網民分享當地生活。不過，3月4日踏入42歲生日，她卻冷不防收到一個晴天霹靂的「大禮」，就是她經營多年、擁有超過2萬粉絲的IG帳戶竟無預警被官方停用。她於是拍片向網民求助，更一度崩潰爆喊。

 

容羨媛IG帳戶失而復得 形容失去IG仿歷「瀕死邊緣」

 

　　不過，事隔6日，容羨媛再更新進展時，即傳來好消息指IG已復常，並開live拍片講述失而復得的心情：

 

　　我終於攞番我嘅IG啦，after six days之後......好多朋友呢，都即刻問我究竟你點樣攞返個IG㗎？真係要非常非常非常多謝所有關心我嘅朋友啦、傳媒朋友啦、報道過嘅人啦、同埋send message畀我提供不同方法嘅人，但係要令到大家擔心，或者佔用咗一啲公共空間呢，係唔好意思嘅。

 

　　對於有人覺得她因IG帳戶被停用而痛哭，有些誇張時，容羨媛亦於片中回應是「針唔拮到肉唔知痛」:

 

　　嗰段時間呢，係覺得自己好似，真係大吉利是，即係有一部分嘅自己好似死去咁樣，有一部分嘅自己唔再屬於自己。其實呢件事係幾恐怖，即係我都有朋友同我講，佢話佢明白點解我會喊啦，但都會覺得，現代人因為冇咗個IG而會喊呢，都真係幾令人擔心。有朋友見到我喺個live度喊都覺得，嘩，使唔使咁誇張啊？IG啫，你唔應該畀一個虛擬世界主宰咗自己真正嘅快樂。

 

　　不過，容羨媛又指事後自己亦有所反思：

 

　　我喺呢件事裏我有反思，我明明係咁開心過生日，我身邊有咁多人，我嘅仔女同我慶祝生日，但我一啲都冇因為咁而開心，反而因為無咗個IG而好傷心囉，我都會覺得我係咁樣係唔啱嘅，應該把握自己真正嘅快樂，快樂應該掌握喺自己手上。

 

創傷後遺症丨41歲前TVB女星移民加拿大「生計」被一夜清空爆喊　患PTSD仿歷瀕死邊緣老公竟反笑：返香港做《東張》

 

容羨媛稱有創傷後遺症

 

　　容羨媛又指IG事件令她有創傷後遺症，一度思緒混亂：

 

　　好驚啊，我真係有PTSD啊，真係有創傷後遺啊。我其實而家都好驚，雖然話攞番我個IG啦，我撳緊下都好驚死啦，我會唔會突然間又用唔到個IG㗎？係啊，我有PTSD呀。

 

　　至於究竟為何IG可以突然重啟，容羨媛坦言最後都不明白：

 

　　究竟係我之前做嘅嘢令我開得返個IG account呢？定係我身邊有啲天使，你哋用不同嘅方法幫我開返呢個account呢，我真係唔知道。但我係要多謝嘅就係每一位幫過我嘅朋友，我真係，好感激，好感激，好感激。

 

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容羨媛回應老公回港做《東張》建議

 

　　至於容羨媛老公早前曾於上一段求助片中，講笑建議她回港做《東張》，容羨媛亦有於LIVE片中表示：

 

　　其實我唔係諗住返去做《東張西望》嘅，講下笑啫......遲啲都會返香港嘅，到我返香港嘅時候呢，再同大家分享新嘅片啦，我返香港都係旅遊啫。今晚瞓個好覺，但係都要好好咁樣慶祝一下，我老公都知道我因為呢件事唔開心啦，我哋會二人世界慶祝，我同我老公無分居，放心啦。

Tags:#香港娛樂#TVB#社交媒體#Instagram#心理健康#創傷後遺症#移民#加拿大#香港#PTSD
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