藥物安全｜35歲女子便秘誤食保健品3年，全身發黑驚揭砒霜中毒

便秘或熱氣固然令人困擾，但若隨便到藥房購買藥物胡亂服用，甚至視之為保健品，當維他命般天天食用，隨時可能由小病變大病，甚至釀成無可挽回的健康悲劇！內地一名35歲、平日熱愛運動的女子，因受便秘困擾，以為上火，竟將一款極為常見的清熱中成藥當作日常保健品，連續服用3年。結果導致全身皮膚變得粗糙發黑，求醫後更驚悉「整條大腸都變黑」，最終確診為嚴重的砒霜中毒，情況令人震驚。

女子食牛黃解毒片3年 皮膚突然變黑

綜合內媒報道，浙江杭州35歲女子黃玲已為人母，一向注重健康且熱愛運動。近來黃玲卻發現自己的皮膚出現異樣，慢慢變黑，尤其是手掌和腳底最為明顯。此外，她亦出現全身乏力、肚脹、發燒、月經失調、手腳麻痹和食慾不振等症狀。本來她以為是照顧小朋友太勞累所致，但症狀一直持續，憂心是感染怪病遂求醫。

女子頸部等部位皮膚發黑。（網上圖片）

經過詳細檢查後，醫生發現黃女士的紅血球、白血球和血小板均低於正常指標，且已經出現內分泌功能紊亂、肝功能異常、腹水、周圍神經病變等多系統損害。然而，檢查中亦發現她的免疫指標、腫瘤指標、和微量元素一切正常。醫生未有發現黃女士有常見的感染、腫瘤、風濕免疫性疾病等跡象。

女子手指發黑。（網上圖片）

求醫驚揭中劇毒 1習慣釀禍



醫生遂將黃女士的尿液樣本化驗，發現黃女士尿砷高出正常人的10倍之多，確診是「砷中毒」，俗稱「砒霜中毒」。醫生追問黃女士的日常習慣，發現原來她一直有便秘問題，故3年來一直有服食牛黃解毒片的習慣，作「清熱排毒」之用，最終導致「砒霜中毒」。

女子腳底發黑脫皮。（網上圖片）

醫生警告：中成藥含雄黃勿亂食 4類人留意

杭州第一人民醫院血液科主任醫生謝亞萍指出，牛黃解毒片是一種常見的中成藥，具有抗炎和解毒作用，但警告大眾不能夠大量服用此中成藥。日常生活中急性砷中毒的個案，大多是誤服砒霜所致，而雄黃則是市面上最常見的砷中毒來源。謝亞萍引述過往研究，指出牛黃解毒處方中含「雄黃」成分，有較強的毒副作用，長期或大量服用雄黃可能引起慢性砷中毒，其毒害作用可影響到神經系統、消化系統、血液系統和泌尿系統等。

當醫生進行排毒治療時，深入檢查發現黃女士不僅是皮膚發黑，甚至連腸道都已呈黑啡色，患上結腸黑變病。醫生提醒，一般食用雄黃類藥物時應在醫生監督下服用，尤其是兒童、孕婦、哺乳期婦女、肝腎功能不全者，更應按照醫囑，謹慎食用。

食安中心：威脅視攝取分量而定

據食安中心資料，砷是大自然中常見的一種元素，可分為有機砷、三價無機砷和五價無機砷3種形態；無機砷通常被認為會對人類造成較大的毒性影響，而有機砷的毒性則低很多。中心指「砒霜」此稱呼或令人恐懼，但實際上其毒性須視乎攝取份量而定。

無機砷(砒霜)食物安全須知

1.危害

世界衛生組織將無機砷列為一級致癌物

2.主要來源

大多數砷化合物可溶於水中，故較常見於海產，尤其是貝類

3.砷中毒徵狀

急性砷中毒

嚴重嘔吐和腹漂、肌肉痙攣、面部水腫和心臟衰竭

4.砷中毒徵狀

從飲用水長期攝取無機砷

可導致外周血管疾病、心血管疾病和高血壓

5.其他危害

國際癌症研究機構認為飲用水中的砷可令人患膀胱癌、肺癌和皮膚癌。

6.預防方法

向可靠店舖購買食物

保持均衡飲食，避免大量進食貝類

資料來源：香港食物安全中心

食安中心中心指，急性砷中毒徵狀包括嚴重嘔吐和腹瀉、肌肉痙攣、面部水腫和心臟衰竭。有報告指出吃下2至21克的砷可引致死亡，亦有其他報告指吃下1至16克砷並不會有致命後果；長期從飲用水中攝取無機砷，可導致外周血管疾病；中心指攝取砷與罹患其他疾病的關係並不明顯，但有證據顯示攝取砷可造成心血管疾病和高血壓。

被列一級致癌物 世衛：增患糖尿、肺部疾病風險

無機砷被世界衛生組織列為一級致癌物；無機砷化合物（如水中無機砷化合物）含劇毒，而有機砷化合物（如海產裏面的有機砷化合物）對健康危害則較小。長期接觸無機砷可引致膀胱癌或肺癌，長期攝入無機砷則會提高患上糖尿病、肺部疾病及心血管疾病風險。

要避免受無機砷危害，世衛建議應盡量提供乾淨食水，並以乾淨食水灌溉農作物；食安中心則建議市民向可靠的店舖購買食物，並保持均衡飲食，避免大量進食貝類。