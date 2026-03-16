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食用安全｜4款濕紙巾驗出奪命惡菌，英國62人感染6人死亡，涉事品牌名單公開
健康Tips

食用安全｜4款濕紙巾驗出奪命惡菌，英國62人感染6人死亡，涉事品牌名單公開

健康解「迷」
健康解「迷」

　　濕紙巾可謂日常必備的清潔用品，但原來暗藏奪命風險？英國衛生安全局（UKHSA）日前發表聲明，指當地有4款濕紙巾產品受到細菌污染，已造成62人感染，當中6人死亡，呼籲民眾切勿再使用。

 

　　據英國《太陽報》報道，是次事件涉及伯克氏菌（Burkholderia stabilis）感染。英國衛生安全局引用醫學期刊《歐洲監測》（Eurosurveillance）的報告指出，截至2026年2月，英國共錄得59宗感染個案，另有3宗疑似個案。感染者年齡介乎0歲至93歲之間，當中包括15名19歲或以下的兒童及青少年。

 

　　在確診個案中，有39宗從血液樣本中驗出細菌，16宗來自傷口樣本，合共31人需要住院治療。所有個案中，有6人在感染後30日內死亡，其中一宗被確認與感染直接相關。

 

　　英國衛生安全局調查後發現，受污染的產品為4個品牌的無酒精濕紙巾，分別是：

 

食用安全｜4款濕紙巾驗出致命惡菌　英國62人感染6人身亡　涉事品牌全公開

涉事濕紙巾ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes。（UKHSA）

 

食用安全｜4款濕紙巾驗出致命惡菌　英國62人感染6人身亡　涉事品牌全公開

涉事濕紙巾Microsafe Moist Wipe Alcohol Free。（UKHSA）

 

● ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes

● Microsafe Moist Wipe Alcohol Free

● Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes

● Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes

 

　　據了解，當中3個品牌由英國同一間工廠生產。由於產品並非在無菌環境下製造，若用於擦拭傷口或靜脈注射的血管部位，細菌進入體內的風險會大幅增加。

 

食用安全｜4款濕紙巾驗出致命惡菌　英國62人感染6人身亡　涉事品牌全公開

涉事濕紙巾Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes。（UKHSA）

 

食用安全｜4款濕紙巾驗出致命惡菌　英國62人感染6人身亡　涉事品牌全公開

涉事濕紙巾Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes。（UKHSA）

 

 

　　伯克氏菌常見於土壤與水中，對於免疫力較弱的人士，感染可能引發敗血症，導致組織損傷、器官衰竭，嚴重甚至死亡。感染途徑主要包括：

 

● 使用受污染產品接觸破損皮膚

● 經靜脈導管等醫療設備將細菌帶入人體

 

　　感染後可能出現的症狀包括：

 

● 傷口紅腫、發熱

● 疼痛加劇

● 傷口滲出膿液或分泌物

● 嚴重者可引發敗血症，甚至死亡

 

　　英國衛生安全局專家James Elston表示，相關涉事4款產品已停止銷售，但不排除仍有市民家中存有存貨。他強調，絕對不應將非無菌且不含酒精的濕紙巾用於傷口或破損皮膚，若發現家中有相關產品，應立即棄置。當局亦提醒，若傷口長時間未癒合，或受傷後出現發燒等症狀，應盡快求醫。

 

一款濕紙巾含菌量超標500倍

 

　　消委會在2023年測試了市面上20款較常見的個人護理濕紙巾，這些濕紙巾樣本用途以清潔身體為主，全部均未聲稱具消毒效能，有部分樣本包裝則標示「純水」、「手口專用」等字眼。此外，大部分樣本皆聲稱適合用於嬰幼兒。

 

　　消委會就各樣本的微生物測試、含水量及酸鹼值、致敏性化學物及包封密封程度作測試，結果發現一款「DAISO」濕紙巾樣本的細菌含量超標近500倍，抵抗力較弱的長者及嬰幼兒使用，或會有更高風險。而在測試樣本中，共有8款整體評級獲得5星（當中有1款現已不再發售)，均未檢測到化學物「羥基苯甲酸酯」及「游離甲醛」，含水倍率由2.9至6.1不等，細菌菌落總數少於20，酸鹼值由4.1至5.7不等，皆符合3.5至8.5的標準要求。

 

　　消委會15款安全濕紙巾（5星名單）如下：

 

15款安全濕紙巾        
        

強生 手口純水濕紙巾        

價錢：$36.9／20片x5包        

聲稱原產地：中國        

 

屈臣氏 手口專用環境友善嬰兒柔濕巾        

價錢：$32.9／20片x5包        

聲稱原產地：中國        
        

思詩樂 嬰兒濕潔淨棉        

價錢：$27.9／2片x30包        

聲稱原產地：中國        

        

順順兒 頂級實惠嬰兒濕紙巾        

價錢：$109／80片X3包        

聲稱原產地：韓國        

        

特柔 清新香味濕紙巾        

價錢：$15.9／10張x3包        

聲稱原產地：中國        

        

維達 純水嬰兒柔濕巾        

價錢：$57.9／80片X3包        

聲稱原產地：中國        
        

Lec.Be For Baby & Kids 水99.9%幼兒即棄濕巾（手口用）        

價錢：$55／80片X3包        

聲稱原產地：日本        

        

SELECT佳之選 消毒濕紙巾        

價錢：$6.9／15張        

聲稱原產地：中國香港        

        

TEMPO得寶 抗菌倍護濕紙巾        

價錢：$10.9／10張        

聲稱原產地：中國        

        

Mannings 萬寧抗菌濕紙巾無香料        

價錢：$5／10張        

聲稱原產地：中國        

        

SANI HANDS 抗菌濕紙巾        

價錢：$10.9／12張        

聲稱原產地：英國        

        

babySWIPE bb威寶多用途嬰兒濕紙巾        

價錢：$12.9／20張        

聲稱原產地：韓國        

        

KLEENEX 健力氏綿柔消毒濕紙巾        

價錢：$10.9／10張        

聲稱原產地：中國        

        

服部 造紙除菌酒精濕紙巾        

價錢：$21.5／20張        

聲稱原產地：日本        

        

WET ONES 抗菌防敏濕紙巾        

價錢：$9.1／15張        

聲稱原產地：中國        

        

資料來源：消委會，水中銀生物科技（國際）有限公司        

 

消委會7款5星濕紙巾名單

 

● 強生 手口純水濕紙巾 $36.9／20片x5包

● 維達 純水嬰兒柔濕巾 $57.9／80片x3包

● 屈臣氏 手口專用環境友善嬰兒柔濕巾 $32.9／20片x5包

● 思詩樂 嬰兒濕潔淨棉 $27.9／2片x30包

● 特柔 清新香味濕紙巾 $15.9／10張x3包

● 順順兒 頂級實惠嬰兒濕紙巾 $109／80片x3包

● Lec.Be For Baby & Kids 水99.9%幼兒即棄濕抹巾（手口用） $55／3包

 

8款不含類雌激素消毒濕紙巾

 

　　除了消委會外，水中銀也曾在2020年選購13個品牌、共14款消毒濕紙巾樣本作魚胚胎毒性檢測，品牌分別來自香港、中國、德國及美國等，當中包括國際及本地品牌如Tempo（得寶），babySWIPE （BB威寶）及KLEENEX（健力氏）等。

 

　　是次進行檢測的消毒濕紙巾樣本，其消毒成分包括酒精、乙醇、苯扎氯銨、異丙醇及西吡氯銨（美國FDA 2019年禁用於免沖洗消毒產品）。另外，有3個樣本的消毒成分未知，但就標註無酒精成分。

 

　　結果顯示，14個樣本於慢性毒物測試中，13個樣本「表現理想」，1個樣本「有待改善」。其中13個「表現理想」樣本中，2款檢出類雌激素慢性毒，但均符合水中銀參考世界衛生組織 （WHO / FAO） 安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。

 

　　至於急性毒測試則發現8個樣本「表現理想」，不含類雌激素。另有6個樣本「有待改善」，當中雖有部分樣本不含類雌激素，但經過斑馬魚胚胎急性毒測試後未能達標。最低和最高急性毒樣本的毒性相差達23倍。

 

　　水中銀推薦8款不含類雌激素消毒濕紙巾如下：

 

● TEMPO得寶抗菌倍護濕紙巾 $10.9／10張

● SELECT佳之選消毒濕紙巾 $6.9／15張

● WET ONES抗菌防敏濕紙巾 $9.1／15張

● 服部造紙除菌酒精濕紙巾 $21.5／20張

● babySWIPE bb威寶多用途嬰兒濕紙巾 $12.9／20張

● SANI HANDS 抗菌濕紙巾 $10.9／12張

● Mannings 萬寧抗菌濕紙巾無香料 $5／10張

● KLEENEX 健力氏綿柔消毒濕紙巾 $10.9／10張

 

類雌激素可損害健康

 

　　對於雌激素的危害，世界衛生組織與聯合國早已表明，其可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

 

　　此外，亦有研究數據指出孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

 

資料來源：消委會，水中銀生物科技（國際）有限公司

 

*資料源自消委會第561期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

 

Tags:#健康問題#食用安全#污染#消委會#英國#濕紙巾#類雌激素#羥基苯甲酸酯#器官衰竭#甲醛
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