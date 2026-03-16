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健康陷阱｜醫生揭廚房隱形肺部殺手，比PM2.5更細直入肺泡，自保3招必學
健康Tips

健康陷阱｜醫生揭廚房隱形肺部殺手，比PM2.5更細直入肺泡，自保3招必學

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少注重健康的人為避開炒菜油煙，改用電磁爐水煮食物，以為無油無煙就安全。不過有胸腔內科醫生警告，即使只是水煮，加熱時冒出的「白煙」，會產生大量「氣溶膠」（Aerosol），同樣暗藏傷肺危機，並傳授3招自保貼士。

 

水煮白煙產生的「氣溶膠」能直入肺泡

 

　　台灣胸腔內科醫生林偉群在其Facebook專頁發文指出，很多人對油煙有戒心，但對水氣卻毫無防備，甚至有人以為改用電磁爐烚菜，無明火、無黑煙就不會傷肺。他解釋，只要涉及「加熱」與「沸騰」的動作，就會產生大量「氣溶膠」（Aerosol），這些肉眼看到的白煙不單是水蒸氣，而是由液態小水滴構成的懸浮微粒，顆粒比PM2.5更細小，它們不像大油煙會被鼻毛攔截，而是能直接長驅直入肺泡。

 

　　林偉群表示，氣溶膠是指懸浮在氣體介質中的固體或液體微粒，當水沸騰時，微小的水滴會包裹住廚房環境中殘留的粉塵、細菌，甚至鍋具表面的化學微粒。即使只是水煮，食材中的有機物質在高溫下仍會分解，若使用不沾鍋等塗層鍋，加熱過程可能透過氣溶膠釋出微量的全氟烷基物質（PFAS）。

 

　　此外，電磁爐加熱速度極快，局部高溫會促使鍋具殘留物質或洗潔精殘餘揮發，而肺部對化學刺激的反應具有累積性，長遠會影響健康。

 

3招自保貼士

 

　　為避免吸入有害物質，林偉群建議無論是水煮還是炒菜，都應開抽油煙機，同時打開遠處窗戶形成空氣對流，但要記緊關上通往客廳的門，避免氣溶膠流向客廳裏的家人。他特別提醒，關火後，抽油煙機要續抽5分鐘，確保廚房空氣達到3至5次的完全換氣，徹底排走殘留於天花板及角落的細微氣溶膠。最後，定期清洗抽油煙機的油網亦非常重要，否則油網堵塞會大大降低抽氣效能，令有害物質積聚室內。

 

消委會14款抽油煙機測試結果

 

　　世衛（WHO）更已將高溫油炸所產生的油煙列為「可能令人類患癌」的物質。消委會曾發布對14款抽油煙機產品進行測試，當中一款售價4,980元的抽油煙機，與售價10,300元的西門子Siemens，同獲4星半總評。除此之外，在抽油煙效能方面，有7款獲得4星總評，其中兩款更獲得4.5星總評。

 

14款抽油煙機油煙吸力結果

 

樂信牌Rasonic RRH-GT50：3.5分

富士皇 FUJIOH FR-ST2190VP-15：3.5分

樂聲牌 Panasonic FV-KTB2T61：3.5分

德國寶German Pool RDC-7457S：3.5分

櫻花 SAKURA RW7100：3.5分

伊萊克斯Electrolux ECC9312K：4分

金雅典 Athens EA-9388：4分

TGC EXCEL+710：4分

惠而浦Whirlpool WT7BTAS：4分

飛歌 Philco GH1206SNL：4分

美的Midea MCHT60L07：4分

Mia Cucina MY60：4分

Miele DAS 2620：4.5分

西門子Siemens LI97SA531B：4.5

 

資料來源：消委會

 

　　值得注意的是，在整體總評方面，售價4,980元的Mia Cucina與另一款同屬拉趟式的西門子Siemens，兩者同獲4星半總評，後者售價達10,300元，兩者價格差距逾一倍。消委會指出，西門子Siemens的抽油煙能力稍佔優，且操作較寧靜；而Mia Cucina則售價較低。

 

5大非吸煙高危因素致肺癌

 

　　台灣胸腔內科醫生周百謙曾在當地健康節目《小宇宙大爆發》中分享，指臨床上觀察到愈來愈多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關：

        

1. 二手煙        

        
2. 空氣污染        

室外污染：        

● 工業區排放空氣污染物        

● 柴油燃燒物        

● 火力發電        

室內污染：        

● 煮食油煙        

● 吸塵機        

● 甲醛        

        
3. 遺傳因素        

● 家族癌史：50歲之前罹患乳癌、大腸癌        

● 天生缺乏對抗腫瘤的基因，家族其他成员容易患癌        

        

4. 化妝品        

● 忌用香味過濃的化妝品        

● 含揮發性化學物質或人造香精等化學物        

● 長期吸入對肺部有影響        

        

5. 過度烹飪        

● 低溫烹調的油品被用於高溫炒炸        

● 產生不穩定型氧化物        

        

資料來源：胸腔內科醫生 周百謙        

 

肺癌為香港十大癌症「頭號殺手」

 

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高，40歲以上男患者更屬高危。

 

　　以下是肺癌常見6大症狀：

 

1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部反覆感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞

 

資料來源：外科專科醫生白映俞 

 

　　香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

 

● 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

● 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

● 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

● 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

 

非吸煙患者病發 約70%屬基因突變

 

　　臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是愈來愈多。

 

　　在香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲。有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是肺腺癌。

 

Tags:#健康問題#食用安全#空氣污染#癌症#肺癌
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