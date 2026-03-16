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名人健康丨51歲徐榮身體檢查驚揭患嚴重脂肪肝，唔肥愛運動都中招？
健康Tips

名人健康丨51歲徐榮身體檢查驚揭患嚴重脂肪肝，唔肥愛運動都中招？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年51歲的TVB演員徐榮，自1998年藝員訓練班入行多年，參演過無數劇集入屋。他早前在社交平台透露，近日因工作接受身體檢查，竟發現自己有嚴重的脂肪肝問題，令他大感驚訝。

 

因工作驗肝揭身體響警號

 

　　徐榮在帖文中表示，有廣告商想找一位「好忙嘅老竇拍廣告」，於是找上他。對方安排他進行肝功能檢查，加上他已有一段時間沒有做身體檢查，於是爽快答應。沒想到檢查結果出爐，竟發現他有嚴重的脂肪肝，令他相當錯愕：

 

　　我又唔係肥又有做運動都中？

 

　　檢查過後，他估計可能與長期生活習慣有關，包括壓力大、經常捱夜及飲食不定時，這些因素可能對肝臟造成負面影響。

 

明星健康｜51歲徐榮健康亮紅燈　檢查驚揭肝臟嚴重出事：「老婆都話我面色唔好」

徐榮平日超級健康，從沒想過會患上脂肪肝。（Facebook圖片）

 

憶年輕時為家庭搏盡 忽略身體健康
 

　　徐榮坦言，這次的檢查結果讓他反思不少。他育有一子一女，一直勤力工作賺錢養家：

 

　　相信好多爸爸都想搵多啲錢栽培自己子女，睇返啲相諗返起包包出世冇耐，自己真係有咩劇都接有咩Job都做，掛住做嘢係好少理自己身體。而家到佢哋大咗，好想自己夠魄力去陪佢哋，更加擔心身體而家先出現毛病。

 

　　他回想早前的身體狀況，亦發現早有徵兆，包括消化不良，「成日滯住滯住消化唔到，老婆都話我面色唔好。」

 

明星健康｜51歲徐榮健康亮紅燈　檢查驚揭肝臟嚴重出事：「老婆都話我面色唔好」

徐榮入行多年非常勤力。（Facebook圖片）

 

從閒角演到處境劇主角 婚後育有一子一女
 

　　徐榮於1998年報讀藝員訓練班入行，曾參演《同事三分親》、《畢打自己人》及《愛·回家》等處境劇。亦在其他劇集中飾演反派等角色，為人認識。

 

　　他與太太結婚20年，育有19歲大仔及10歲細女。大仔現時在英國留學，徐榮除了演藝工作，近年亦與友人合資開設火鍋店，發展副業。如今健康亮起紅燈，他坦言更擔心身體狀況，希望能有足夠魄力陪伴子女成長。

 

明星健康｜51歲徐榮健康亮紅燈　檢查驚揭肝臟嚴重出事：「老婆都話我面色唔好」

徐榮除了認真工作，同樣是100分爸爸！（Facebook圖片）

 

脂肪肝6大高危人士

 

　　香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

 

　　至於酒精性脂肪肝病主要因過度飲酒引致，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

 

　　在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

 

1. 肥胖人士：風險高20倍

2. 酗酒人士：風險高18倍

3. 二型糖尿病患者：風險高3.5倍

4. 三酸甘油脂水平過高者：風險高3倍

5. 低密度脂蛋白膽固醇水平過高者：風險高84%

6. 空腹血糖水平過高者：風險高50%

 

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生區漢達

 

7招改善脂肪肝 1年顯著見效

 

　　日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

 

7招擊退脂肪肝    
    

 

每天刷舌頭    

● 早晚徹底刷牙，每天至少刷一次舌頭    

● 牙周病菌進入血液後會引發肝臟發炎    
    

慢食    

● 每口嚼30次，每餐1500次：控制食量和進食速度    

● 進食太快會刺激血糖飆升，促使肝臟囤積脂肪    
    

喝綠茶    

● 兒茶素能抑制餐後血糖波動，促進脂肪代謝    

● 每日飲用2-3杯效果最佳    
    

食黑朱古力    

● 建議食可可濃度70%以上黑朱古力    

● 含可可多酚改善胰島素阻抗    
    

深蹲+快走    

● 深蹲：每天2次，每次2-3組（每組5下，動作各5秒）    

● 快走：每日8,000步，保持挺胸大步、時速5-6公里    
    

戒飲含糖飲料    

● 液態果糖會直接轉化為肝脂肪    

    

減少攝取碳水    

● 不建議完全戒斷    

● 可逐步減少主食量10至20%    

● 配魚肉蛋豆等蛋白質，穩定血糖    

    
資料來源：日本肝臟權威 栗原剛博士    

 

10種食物逆轉脂肪肝

 

　　台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

 

　　程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

    

咖啡    

● 降低肝臟酵素    

● 抗氧化+減少細胞損傷    

● 減少內臟脂肪累積    

建議食法    

● 無糖美式黑咖啡    

● 每天最好不超過兩大杯    

    

綠色蔬菜    

● 如菠菜、高麗菜和芥蘭菜    

● 富含膳食纖維，提升飽足感、控制體重    

● 降低血糖和膽固醇    

● 富含抗氧化劑，如維他命C、A、K、B和礦物質鐵、鈣、鎂及多酚    

建議食法    

● 不要過度烹煮，避免蔬菜營養素大量流失    

● 建議用無水快炒方式來烹煮蔬菜    

    

豆類    

● 黃豆、鹰嘴豆等蛋白質豆類    

● 低脂、富含植化素、抗性澱粉    

● 有助減重減脂，保護肝臟    

● 減少肝臟脂肪積聚    

● 適合有心血管疾病、高血壓的人食用    

建議食法    

● 宜選擇無糖蛋白質豆類製品    

● 如無糖豆漿、無糖豆花等    

● 避免攝取過多的熱量    

    

魚類    

● 魚類含有豐富的Omega-3魚油    

● 抗發炎、減少肝臟發炎反應    

● 增加體內好的膽固醇（HDL）    

● 降低三酸甘油酯和壞膽固醇（LDL）    

建議食法    

● 正確選擇魚類    

● 如鯖魚、秋刀魚、圓鱈、扁鱈等低重金屬汞安全來源的魚    

● 建議一周吃魚貝類兩次以上更佳    

    

燕麥    

● 富含膳食纖維、維他命E等抗氧化物    

● 能夠對抗體內自由基，減緩氧化反應    

● 促進腸道健康、預防便秘、降低膽固醇和控制血糖    

建議食法    

● 用開水沖泡燕麥片    

● 或是把燕麥片加入牛奶、豆漿或咖啡等    

● 主要用來取代麵包、饅頭、稀飯等傳統早餐    

● 將燕麥加入白米一起煮    

● 增加主食的纖維量    

    

堅果    

● 含有單元不飽和脂肪    

● 對於心腦健康有益    

● 富含抗氧化劑，如維他命E    

● 有助於對抗體內的氧化反應，修補細胞損傷    

建議食法    

● 常見有腰果、核桃、杏仁等    

● 每天建議攝取20克    

● 運動後吃：增肌、幫助肌肉修復    

    
薑黃    

● 刺激血液循環，天氣冷多吃有暖身效果    

● 預防心血管疾病及失智症等疾病    

建議食法    

● 推薦熱門餐點：咖喱飯、咖喱麵    

● 將薑黃粉灑在食材上或打進蔬果汁    

    

橄欖油    

● 含不飽和脂肪酸    

● 幫助體內的脂肪代謝，調整體內的體脂肪    

建議食法    

● 建議使用低溫或是輕烹調，保留最多抗氧化營養素    

● 可直接烹調    

● 惟謹記橄欖油遇熱恐流失營養    
    

大蒜    

● 富含抗氧化劑，如硫化合物    

● 蒜素：提升免疫力    

● 硫化物：殺菌、防癌和預防心血管疾病    

建議食法    

● 將蒜頭的薄膜剝掉    

● 與空氣稍微氧化一下釋放蒜素    

● 不要煮太久：削弱蒜素功能    

● 建議上碟前加入蒜保留營養    

    

黑木耳    

● 「腸道的清道夫」    

● 富含膳食纖維、多醣體同    

● 潤腸排便、防宿便    

● 有降膽固醇    

建議食法：自製黑木耳露    

做法：    

1. 一把黑木耳加入4倍的水，打成汁    

2. 可加入菠蘿或枸杞增加甜味和飽足感    
    

資料來源：營養師 程涵宇    

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#健康養生#癌症#脂肪肝#運動#深蹲#慢跑#咖啡#咖喱
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