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養生秘訣丨68歲香港婆婆Threads分享獨遊日本爆紅，靠2招保持年輕活力
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養生秘訣丨68歲香港婆婆Threads分享獨遊日本爆紅，靠2招保持年輕活力

健康解「迷」
健康解「迷」

　　本港一名68歲婆婆近日在網上分享獨自遊歷日本的經歷，引發熱議。她在社交平台Threads上分享福岡之旅的點滴，帖文迅速吸引超過15萬人瀏覽及近8千個讚好，被網民大讚「好叻」。這名活力十足的「金髮婆婆」以一句「68歲的獨旅有乜唔同」開場，旋即掀起熱話，更透露靠2招保持活力年輕！

 

　　該名婆婆在Threads上分享獨遊福岡的經歷，從其上傳的照片所見，她一身黑色上衣、灰色長褲配白色波鞋，在機場閘口前展露燦爛笑容，打扮輕鬆時尚，活力充沛，完全看不出已屆68歲之齡。

 

　　旅程中，她未有選擇悠閒的長者行程，反而充滿年輕氣息與挑戰。她在帖文中透露，自己乘搭巴士四處遊覽，行累了便歎下午茶、購物買衫買鞋，更專程到訪Pokemon Centre「朝聖」。而說到最瘋狂的行程是「為咗幾個水渠蓋，行咗成個幾鐘」，事後她亦忍不住笑言「太癲，下次咪啦」。相片中，她拍下福岡的Pokemon Centre，以及多張與特色Pokemon渠蓋的打卡合照，可見她為此確實走遍了不少地方。

 

養生之道｜68歲香港婆婆獨遊日本爆紅　親揭「獨遊唔靠人」秘訣　靠2招保持活力年輕

 

年輕心態獲網民激讚：真係好勁！
 

　　帖文一出，不少網民大讚婆婆很有活力，並對其年輕外貌和心態感到震驚，紛紛留言：「好後生！！完全唔似68歲」、「68？唔好報大數喎，仲好有活力，一啲都唔似」、「唔似68歲，獨遊係一件超正嘅事」、「識去Pokemon Center邊忽老」。面對有網民質疑她「報大數」，婆婆展現幽默感，妙回「我冇啊法官大人」、「個殼呃人啫，細胞已老」、「等我收埋啲頸紋響背脊先」。更有網民即場考她是否認識其他Pokemon，她即對答如流：「你係話隻Honedge？Sawsbuck？Kirlia？比卡超水戰龜嗰啲唔使講啦係咪」，令網民都不禁佩服：「姐姐好勁！」

 

　　原來這次旅程並非婆婆首次獨遊。翻查她過往帖文，去年10月臨近68歲時，她已成功解鎖人生首次7天獨旅，一個人玩遍沖繩。當時她以「不能眾樂樂，不如獨樂樂」為由，分享全靠Google Map、巴士及單軌列車遊覽沖繩。那次經驗讓她信心大增：「我有信心下次再去日本其他地方」，如今果然成行。

 

養生之道｜68歲香港婆婆獨遊日本爆紅　親揭「獨遊唔靠人」秘訣　靠2招保持活力年輕

68歲香港婆婆在Threads上分享獨遊福岡的經歷。（圖片來源：Threads@ab93388）

 

親揭「獨遊唔靠人」秘訣 靠2招保持活力年輕

 

　　有網民留言表示不敢獨遊，她回應鼓勵：「興趣會慢慢帶你向前行」、「幫你加啲油先！先喺覺得言語自由嘅地方獨遊一下先，學識用Google Map就會大膽好多」。她亦透露自己不懂日文，「只會講多謝、早晨、唔好意思就橫行天下」，至於影相方面則靠搵路人影，他們都會肯樂意幫忙。

 

　　對於婆婆能保持如此年輕的狀態，她也在留言中分享秘訣。她表示自己熱愛運動，「做運動係為咗年紀大都仲係健康，所以早做早享受，保持健康先可以走得更遠」，而她透露自己主要打羽毛球，亦會玩乒乓球、桌球和行山，即使曾扭傷背肌，康復後依然活躍。除了運動，心態同樣重要，她認為「心態決定一切，我對新事物好有興趣」，思想跟貼潮流，與時並進。

資料來源：Threads@ab93388

 

5個延年益壽運動

 

　　台灣減重醫生蕭捷健曾在其Facebook專頁發文，整合多項研究報告得出5個延年益壽的運動關鍵，包括不同運動對於降低全因死亡風險的效果。綜合上述研究，蕭捷健歸納出5個黃金運動法則：

 

1. 每周運動：150分鐘中強度或75分鐘高強度

據《歐洲預防心臟病學會期刊》的研究，每周做中強度有氧運動150分鐘，或高強度有氧運動75分鐘，全因死亡風險可降低33至35%。據《英國運動醫學期刊》研究，高強度間歇運動（HIIT）有助提升心肺功能，比傳統運動多增加9.1%心肺能力。

  • 中強度運動：如超慢跑、慢踩單車
  • 高強度運動：如慢跑、游泳、拳擊

 

2. 每周2次重訓：強化肌肉健康

據《美國預防醫學期刊》研究15年追蹤研究發現，65歲以上的長者每周進行兩次30至45分鐘的肌力訓練，死亡風險可降低46%。

 

3. 每日步行7500步：適量步行最有效

據《美國內科醫學會期刊（JAMA）》研究顯示，對比每日行2,000步，4,400步和7,500步，每天步行4,400即可顯著降低死亡風險，並以日行7,500步效果最佳，若超過這個步數未必再增加效益。

 

4. 每小時起身活動：打破久坐習慣

據《美國臨床營養學會期刊》研究指出，每天看電視超過7小時的人，比看電視少於1小時的人，總死亡風險高出61%。就算有運動習慣，長時間久坐對身體百害而無一利。

 

5. 心情不好就散步：促進身心健康

《英國運動醫學期刊》研究亦曾指出，規律步行不僅能幫助體重管理，還能顯著改善抑鬱、焦慮及壓力。

蕭捷健提醒，做運動因應不同體質，未必人人適合做重訓和高強度有氧運動，宜持之以恆，且循序漸進，讓身體逐步適應運動強度，改善體質。運動日亦要補充蛋白質和攝取足夠碳水化合物，方可長肌肉。

 

12種日常「零碎運動」建議

 

　　台灣腎臟科醫生王介立曾在其Facebook專頁，鼓勵大眾多走動，從日常生活中建立良好的運動習慣。綜合外國研究及其他官方機構建議，以下12種「零碎運動」，一般人在日常生活中能夠容易實行：

 

1. 追巴士

快走或跑步趕公共交通工具/地鐵（持續30-60秒）
每日3次1分鐘的快步走，可降低血糖值15%
 

2. 行樓梯

快行上樓梯2-3層（約20-30秒），然後步行下樓緩息
有瑞士研究顯示，每周3次X5組樓梯衝刺，6周後心肺功能提升12%
 

3. 超巿/辦公室拎重物+快步走

手提重物（如購物袋）快速行走至停車場或電梯口（45秒）
能夠短時負重，同時刺激肌力與心肺功能
 

4. 「20-20」開合跳代謝訓練

開合跳20秒+原地踏步20秒，重複5組
據美國運動醫學會（ACSM）證實，上述運動可提升代謝率達14小時
 

5. 爆發式深蹲

10秒快速深蹲（盡量跳起），然後休息50秒，做6組
挪威有研究指出，學者發現此模式對下肢肌力效果優於傳統重訓
 

6. 高抬腿衝刺

原地高抬腿跑步30秒（膝蓋抬高至腰部），然後休息30秒
上述運動有效改善下肢血液循環，尤其適合久坐人士
 

7. 「紅綠燈」衝刺法

利用路口紅燈時間：綠燈時全力衝刺過馬路（約15-30秒）
據東京大學一項臨床研究數據指出，打工仔每日2次短衝刺，3個月後腰圍平均減2.3厘米
 

8. 斜坡衝刺

找一處30度斜坡，全力上衝10秒X5組（組間慢走恢復）
據《Journal of  Sports Sciences》於2021年研究指出，坡度訓練能多燃燒17%熱量
 

9. 放狗

狗帶動主人突然加速跑20秒，然後慢走1分鐘
據2023年英國一項民意調查指出，有養寵物的主人堅持度高達83%
 

10. 「椅子登山式」

雙手撐辦公椅，輪流快速提膝（如登山動作）20秒X4組
據加拿大一項關於「椅子登山式與腰椎」的研究，發現此動作能緩解久坐導致的腰椎壓力。
 

11. 隱形跳繩

假裝握繩快速跳躍40秒，然後休息20秒
這個運動相當於真實跳繩的76%，亦能夠保謢關節
 

12. 波比跳

「緊急會議」前波比跳5次，約30秒
持續兩周內可提升工作專注力
 
資料來源： Journal of Workplace Health (2003)
*Acute exercise enhances cognitive performance

 

10大抗衰老食物

 

　　日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

 

　　當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

肉類

魚類

蛋類

大豆及大豆製品

牛奶

黃綠色蔬菜

海藻類

薯類

油脂類

水果

資料來源：日本東京都健康長壽醫療中心

 

6大長壽飲食重點

 

　　綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

 

兩餐之間吃水果

● 水果在早餐或下午茶加入食用

☑ 控制飢餓感

☑ 補充水分

☑  維他命

✖少食西瓜、香蕉

 

每餐有蔬菜

● 每天攝入不少於300克的蔬菜

● 尤其是深色蔬菜佔一半

● 每天至少吃到3-5種蔬菜

 

吃原味堅果

☑ 有助抗氧抗炎

選原味：避免攝入額外鹽分

份量：每日10克=2-3個核桃

 

多吃豆類

研究：延壽效果最顯著

● 每日吃25克以上

● 相等於365毫升豆漿

 

多吃蒸魚

☑ 每周吃魚2次或300-500克

☑ 對大腦、眼睛、心血管健康很重要

建議烹煮方法：清蒸

 

適量攝入奶製品

☑ 每日一杯牛奶=300克液態奶

● 或同等分量的乳製品

資料來源：《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究

 

 

Tags:#旅遊#生活方式#社交媒體#線程#香港#日本#福岡#寶可夢#健康#運動#營養#長壽
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