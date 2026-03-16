名人健康丨52歲李樂詩患乳癌，4度重建乳房失敗，植入物移位到腋下隨時爆

52歲的李樂詩（Joyce）早年憑唱TVB處境長劇《真情》主題曲而走紅，2008年更與美籍華人Ted Lee結婚，婚後育有三子。事業家庭美滿的她卻於2021年證實患上乳癌，而她亦最終選擇切除雙乳保命。儘管曾4度重建乳房失敗，她卻憑意志走出低谷。日前接受好友鍾慧冰的YouTube頻道訪問時，便再詳談重建乳房失敗經歷，更指當時植入物「移位到腋下隨時會爆」，令她至今仍留下陰影。

李樂詩重建乳房失敗經歷

李樂詩近日為《冰姐的花樣人生》任嘉賓，再次重提當年抗癌之路，儘管已將雙乳切除，但她仍感慶幸：

好彩檢查出嚟我係第一期，冇擴散出去，但係醫生都覺得我應該切除，因為我有好多粒，抽咗都所餘無幾，所以不，全部割晒喇。

李樂詩又指，自己每年有做身體檢查習慣，不過疫情期間，中斷了一年，2021年再去做乳房X光檢查，才發現出了狀況，報告見到有點東西，她在醫生建議下再做活組織檢查：

嗰陣我做咗4、5次，因為我有好多粒，等報告時好驚，唔知係第幾期，有冇擴散，又諗到啲仔同老公，如果我唔喺度佢哋會點？

李樂詩證實乳癌後，接受完切乳房手術，同時又接受乳房重建手術：

嗰個手術差唔多做咗8個鐘，做咗個叫 expander（擴張器），因為切除之後，你啲皮會少咗，所以要等啲皮膚脹大啲，等到準備好了，先可以擺個植入物入去。

植入物「移位到腋下」隨時會爆



不過，李樂詩指乳房重建手術效果卻不似預期：

一個月後，開始很敏感，整個expander差不多在腋下，就是移位，完全移位，我這樣又痛， 又瘀又紅 。

於是，醫生又要做手術，將植入物拎出，之後又再次做同類型手術:

過咗一個月又擺番入，點知都係發炎，仲移位到腋下，喺皮膚下面凸出嚟，好似一隻角咁，醫生話唔得，要拎返出嚟，擔心嗰個嘢會爆出嚟。

如是者，經歷數次失敗，李樂詩坦言已經對有關手術存有恐懼，於是接受平胸的自己：

最後我都唔想再搞，入到手術室都覺得驚，反正我覺得老公都唔會離開我，所以覺得要接受，我依然係好靚，就算係平胸都一樣。

至於重建乳房多次失敗的原因？ 李樂詩表示並沒有太多考究：

因為我覺得已經受夠，唔想再做，又唔會去告醫生，不如做自己鍾意做嘅事，最重要係開心。

李樂詩又指目前乳癌康復情況尚可，病情已受控2、3年，不過仍要服藥，防止再復發。

李樂詩於2008年與美藉華人Ted Lee 結婚，並育有三子。

4度重建乳房失敗



李樂詩過去受訪時透露，家族成員有乳癌病史，因此有定期檢查乳房習慣。不幸地，醫生於2021年8月發現她兩邊乳房最少有5粒癌症腫瘤，雖然屬初期，但為無後顧之憂，李樂詩最終選擇切除兩邊乳房。

事後李樂詩4度接受乳房重建手術均告失敗，令她一度十分沮喪。慶幸，她後來領悟到「乳房並不代表一切」，於是放棄對乳房的執念，將衣櫃內不再合穿的低胸衣服全數贈給別人，並慢慢接納自己的身體。她近年更與好友何婉盈、文佩玲和鄭瑞芬組成「女團」Super Queens。

曾戀杜德偉哥哥杜德智

李樂詩早年曾戀杜德偉哥哥杜德智，2人分手後，她於2008年與美籍華人Ted Lee結婚，並育有3子。儘管已結婚多年，但她與丈夫依然非常恩愛，一家五口的生活幸福。

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會