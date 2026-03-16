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細嚼慢咽養生法｜咀嚼30次助增強免疫力，提升喜悅感
健康Tips

細嚼慢咽養生法｜咀嚼30次助增強免疫力，提升喜悅感

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　現代人講求效率，連吃飯也成了趕場任務，三扒兩撥，殊不知「囫圇吞棗」四字，正是健康之大敵。今日不妨一談咀嚼——這個我們每日重複卻從未重視的動作，究竟藏著多少奧秘？

 

　　每口食物咀嚼三十次方纔嚥下，相信很多人聽過，然而，有幾多人認真呢？食物在嘴巴裏咀嚼得愈仔細，愈能減輕腸胃的負擔，這個已是眾所周知的common  sense。但每口咀嚼三十次才吞嚥的好處，原來還包括激活免疫系統！

 

　　日本有研究顯示，咀嚼動作本身能顯著提升人體防禦能力：當實驗參與者咀嚼進行三十分鐘的咀嚼動作後，其皮膚組織中的「人類β-防禦素二型」（hBD-2）及「分泌型免疫球蛋白A」（SIgA）濃度均明顯上升。此二者為何物？前者能直接破壞病菌細胞膜；後者則是人體黏膜免疫系統的第一道防線，負責中和病毒和細菌毒素，是抵禦感染的重要黏膜。亦有研究發現，唾液中含有能滅活黃曲霉素的酵素，而咀嚼的時間愈久，唾液分泌就愈多。

 

　　然而咀嚼之益，遠不止於消化與免疫。吃飯太快、咀嚼不足者，往往忽略了一件大事——腦內神經傳導物質的分泌。不少研究以證實咀嚼這個行為，可以激活副交感神經、令人放鬆。相反，吃飯太快未有足夠時間咀嚼的人，會容易有快樂荷爾蒙多巴胺和血清素分泌不足的情況。簡言之，細嚼慢咽是維持喜悅感與抗壓力的生理必需。

 

　　兩種快樂荷爾蒙負責不同層面的正向心理：多巴胺給予我們動力與、鬥志和滿足感，而血清素則為我們帶來平靜與幸福感。若進食如風捲殘雲，大腦來不及接收咀嚼所產生的感覺信號，這兩種「快樂分子」便分泌不足，結果是：吃得快，反而得不到滿足，反而更少鬥志和安心；食量大了，心靈卻空了。

 

　　古人言：「食不語，寢不言」，今日我想補上一句：「嚼不輟，三十回」。由口入心，由免疫到情緒，這一咀一嚼之間，藏著的正是生命的基本功課。諸位下次用膳，不妨放慢節奏，細數三十——你會發現，健康的底蘊，原來就在這方寸之間的堅持。

 

Tags:#咀嚼#細嚼慢咽#養生#免疫#抗壓力#喜悅#快樂#唾液
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