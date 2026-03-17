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春分養生法｜宜早起戶外活動疏放陽氣，健脾護肝防百病，中醫推介3款養生湯
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春分養生法｜宜早起戶外活動疏放陽氣，健脾護肝防百病，中醫推介3款養生湯

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　春過半分，晝夜平分。春分時節，乍暖還寒，寒潮不時來襲，病邪在寒冷又潮濕的氣候下，容易迅速繁殖。古人智慧提醒我們，此時應「春捂防寒，養陽收陰」。特別對一些體弱的人士、幼童和老人家，較易感受風、寒、濕之病邪而引發各種疾病。

 

春夏養陽，五大養生原則

 

　　《黃帝內經》根據自然界和人體陰陽消長的規律，提出了「春夏養陽，秋冬養陰」的養生基本原則。人與天地相應，生命活動與世間萬物一樣，是陰陽二氣互相作用的結果。人體的陽氣具有溫暖身體、促進生長發育、推動血液循環、抵抗外邪侵襲等重要作用。陽氣的特性是喜歡自由自在地生長活動，最怕被壓抑和約束。

 

●    順陽疏放：順應春季陽氣上升生發的特性，從身心兩方面疏放陽氣。「頭為諸陽之匯」，春季人體陽氣隨自然之氣開始由潛藏轉為活躍升騰，此時應保持頭部放鬆，不宜戴過緊的帽子，頭髮也不應紥得太緊。

●    助陽散熱：冬天人體陽氣潛伏於內，加上人們多留在室內取暖，並常吃熱性食物與補品，體內多有鬱熱蓄積。當春天來臨，特別是晚春時節，氣溫上升，人們應早起，多到戶外活動，並注意少吃熱性食物，適當食用健脾食物以化濕，可預防腸胃疾病。

 

春分養生法 │ 宜早起戶外活動疏放陽氣，健脾護肝防百病，中醫推介3款養生湯

春季陽氣升發，人體陽氣隨自然之氣開始由潛藏轉活躍，宜早起，多到戶外活動，從身心兩方面疏放陽氣。

 

●    春宜養肝：在五行學說中，肝屬木，應於春。肝的生理特性就像春天的樹木，具有生長、生發的特性，喜條達而惡抑鬱。春季養肝應從精神情緒、飲食起居、運動鍛煉等多方面入手，順應陽氣升發的特點，以促進肝氣的生長與條達，使氣血流通。此外，中醫認為「肝開竅於目」，春季養肝也應特別注意眼睛的保健。

●    春宜健脾：春季還應注意健脾。飲食不宜過飽，也不宜吃難消化的食品，否則既不利於陽氣升騰疏放，加重「春困」現象，又容易損傷脾胃之氣。春季若無病，不宜隨便服用補藥，以免增加脾胃負擔。

●    春宜護肺：春季陽氣開泄，皮膚腠理疏鬆，抵抗力下降，在氣候不穩的春天，易受冬之餘寒侵襲而患呼吸道疾病。肺主呼吸，故應注意防寒，保護肺氣，增強機體抵抗力。

 

3款食療

 

養肝食療︰芫荽鯽魚滾豆腐湯

 

春分養生法 │ 宜早起戶外活動疏放陽氣，健脾護肝防百病，中醫推介3款養生湯

 

材料：芫荽1至2兩，皮蛋1至2隻，豆腐2磚，鯽魚1條 (約12兩)，生薑3片，鹽少許。

 

春分養生法 │ 宜早起戶外活動疏放陽氣，健脾護肝防百病，中醫推介3款養生湯

 

製法：鰂魚洗淨先煎至兩面黃，與豆腐皮蛋放入煲內，加清水4碗大火滾後煲15分鐘，再加入芫荽滾5分鐘，加鹽調味即可。

功效：降火利尿、解熱除煩。適合肝火虛旺，症見牙肉腫痛、口乾喉涸、心煩者。

 

健脾食療︰茋精大棗湯

 

材料：北茋3錢，黨參3錢，黃精3錢，茯苓3錢，大棗5粒。

製法：材料洗淨，放入煲內，加適量清水，文火煲1小時，即可飲用。

功效：健脾益氣。適合脾虛濕困，症見日間嗜睡、胃口差、大便稀爛者。

 

護肺食療︰百合蓮子薏米烏雞湯

 

材料：百合4錢，蓮子4錢，玉竹4錢，生薏米1兩，烏雞1隻，紅棗3粒，生薑3片。

製法：烏雞洗淨斬件汆水；其餘材料浸洗乾淨；全部放入瓦煲內，煲1-2小時，加鹽調味即可。

功效：健脾補肺，有增強肺氣管功能，可預防感冒。

 

註：以上食療僅供參考，因各人體質有異，服用前先諮詢相熟註冊中醫師。

 

Tags:#中醫#養生#二十四節氣#春分#春天養生#乍暖還寒#病邪#養肝#健髀#護肺#運動#春天#陽氣
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