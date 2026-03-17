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加價後的急症室求診記，長者提防副流感 照顧者自保貼士
照顧者

加價後的急症室求診記，長者提防副流感 照顧者自保貼士

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記

　　環顧公立醫院急症室，廿多個診間中，大半病人白髮蒼蒼。望着躺在輪床上吸着氧氣的父親，筆者心中五味雜陳。原以為急症室加價離自己遙遠，卻忘了隨着年歲增長，突發病痛已是長者日常。小至染上呼吸道疾病，基層醫療也未必能夠全盤應付，急症室往往成了老友記最後的安全網。

 

　　急症室加價後的那四百元診金，讓我上了深刻的一課。

 

　　上週末半夜，父親全身顫抖。母親翌晨替他量體溫，已高燒至 38.5 度，渾身乏力，流鼻水不止。由於腦退化使他難以表達，我們憑痰聲猜測應是呼吸道感染。

加價後的急症室求診記，長者提防副流感 照顧者自保貼士

公立醫院急症室。

 

加價後的急症室求診記，長者提防副流感 照顧者自保貼士

急症室自年初加價，收費400元。分流時界定為「危殆」及「危急」的病人，可豁免費用。

 

副流感引發肺炎

 

　　嘗試預約公立家庭醫學診所，當日名額已滿，連忙帶他到私營的家庭醫生求診。醫生問診以及替他進行快速檢測後，指他感染了「副流感」（Parainfluenza）。

 

　　父親已接種新一季流感疫苗，為何仍會染上「副流感」？

 

　　原來副流感是病毒，與一般流感不同。季節性流感疫苗並未涵蓋，副流感本身亦沒有預防疫苗。這種病毒在幼童和長者身上，容易引致支氣管炎及肺炎等併發症。

 

　　更棘手的是，副流感沒有特效藥，也不能使用醫治流感的「特敏福」（Tamiflu），治療方向僅能緩解症狀。由於父親氣促，呼吸不暢順，加上肺部「花了」，醫生懷疑他患上肺炎。為免病情迅速惡化，建議立刻前往公院急症室求診。

 

　　老實說，我的腦袋還未消化得來。知道肺炎是老友記剋星，可沒想過病毒來勢洶洶，老父睡一覺已得了肺炎，更沒想過基層醫療也有接不住長者病情的時候：家庭醫生已很盡責，無奈長者的身體狀況變幻莫測。

 

急症室擋不住人口老化

 

　　老友記在呼吸道疾病面前何其脆弱。疫苗防得住流感，卻防不了潛伏在社區中，林林總總的呼吸道疾病突襲。一旦侵入氣管和肺部，血氧下降呼吸困難，就會響起前往急症室的訊號。

 

　　鏡頭移回公院急症室。分流處讀過醫生轉介信後，將父親列為「緊急」個案，安排吸氧氣，照X光及病毒化驗等。

 

　　加價後的急症室依然人頭湧湧。看着急診間大部分是長者，心底有點難過。隨着身體機能衰退，對一般人只是小病小痛的毛病，在長者身上卻可能演變成重症。難道經常出入急症室，是老友記們無可避免的宿命？

 

　　醫管局指急症室加價，是為了杜絕濫用。可是隨着人口急速老化，長者更可能成為急症室的主要使用者。他們無意濫用，反是最需要支援的一群，尤其是病情突發或有風險時，私家醫院也未必願意接手。曾有長輩因腳腫，求助私家醫院門診，醫生發現其血壓高企，擔心與糖尿相關，直言有即時風險且沒有床位，建議立刻轉往公院急症。

 

醫護專業  高效率

 

　　公營醫療體系已為人口老化作出充份準備嗎？我彷彿看見，數年後的急症室，候診間坐滿老友記的畫面。

 

　　許多公公婆婆沒有領取長者生活津貼，不符合醫療費用減免資格。急症室的四百元診金，對於沒有收入的老友記而言，負擔不輕。

 

　　想到這裏，父親已被安排入院。從抵達急症室到送上病房，大約三小時，可說是我的陪診經歷中，時間最短的一次。也許因為屬「緊急」個案以及有醫生信簡介病情，也許加價後的確縮短了輪候。

 

　　由急症室至病房，醫護與職員一樣高效率，有禮而專業，照顧病人與家屬需要。我衷心感激，他們讓我在焦慮和忐忑中，看到力量與光芒。

 

加價後的急症室求診記，長者提防副流感 照顧者自保貼士

公營醫療收費改革宣傳單張。

 

照顧者兩手準備   多合一快測助斷症  

 

　　這次經歷讓我學會，長者發燒咳嗽流鼻水，可能不止於傷風感冒與流感，甚至超越照顧者的想像。副流感、RSV(呼吸道合胞病毒)等呼吸道感染，一樣有類似病徵，一樣容易引致肺炎，宜多加提防，並保持環境衛生。萬一出現病徵，尤其是發高燒、氣喘及血氧下降，務必盡快求醫。

 

　　此外，不妨為家中長者準備，能夠測出八至十多種病原的呼吸道快速測試套裝。像父親這次感染的副流感，就要「10 合 1」的測試套裝，才測得出來。

 

　　在私家診所進行同類快測，收費由數百元起跳。在急症室，則會抽取樣本送往化驗室化驗，超過一日才會得悉結果。

 

　　從前我會覺得這類集合多種疾病的快測，冷門又多餘，現在卻慶幸它的測試範圍夠廣泛，連副流感也包羅其中，才得以及早診斷，解開疑團。既避免藥石亂投，也方便安排治療計劃。

 

　　陪長者進急症室時，不妨多找一位親朋同行，方便輪流照顧，補給食物等。這些看似瑣琗的小事，能夠讓人在混亂中保持一點從容。這方面，我可蠻擅長的。

 

加價後的急症室求診記，長者提防副流感 照顧者自保貼士

家庭醫生替筆者父親進行快測，顯示對副流感病毒 1 型和 3 型(PIV I&III)呈陽性反應。圖中為呼吸道 10 合1 快測套裝，能夠檢測十種呼吸道疾病的抗原。坊間有數款快速測試劑，來自不同品牌，分別能夠檢測八至十多種呼吸道疾病。

 

加價後的急症室求診記，長者提防副流感 照顧者自保貼士

在醫院，照顧者透過肢體語言，安慰病人。(圖：Kampus Production@Pexels)

 

Tags:#公立醫院急症室#老齡化社會#流感#副流感#肺炎#醫療費用#照顧者
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