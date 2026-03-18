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贏了，卻動不了？
關節肌腱炎

贏了，卻動不了？

健康解「迷」
健康解「迷」

對上班族或投資者嚟講，賺錢固然重要，但如果關節痛，連放工去放鬆、週末想四圍玩都做唔到，贏再多都係帳面數字，享受唔到先至最蝕底。

香港人生活節奏咁急，平日朝九晚六困喺辦公室，一時盯盤、一時開會，成日都坐到成身硬晒。好唔容易捱到週末，先至有少少 me‑time，又想行山、跑步、打下 Pickleball 放鬆一下。無論你係坐足一日，定係假日玩到盡，關節其實都係支撐身體嘅「基本裝備」。如果平時鈣質攝取唔夠，加埋關節軟骨長期磨損，痛起上嚟真係唔講笑，連上落樓梯、行街買嘢都覺得吃力。

想像一下：你終於站上事業高峰，銀行戶口數字令人羨慕。但係當你準備出發去馬爾代夫潛水、帶屋企人去日本賞櫻嘅時候—膝頭就同你抗議，腰痠背痛到你只可以坐係梳化睇手機。嗰一刻你就會明白：贏再多又如何，自己都郁唔到、享受唔到！

你需要一個健康身體，先可以享受到你賺返嚟嘅財富。立即睇下點樣好好「長線部署」你嘅關節！

 

1. 守住「骨本」：「佳存鈣片」由年輕開始部署骨骼健康

「佳存」世界第一鈣補充品牌+ ，針對都市人普遍攝鈣不足的問題，精心研發多款專業配方，協助建立穩固骨骼基礎，為未來行動自由保駕護航。研究顯示，超過97%的香港成年人每日從飲食中攝取的鈣質低於世界衛生組織推薦標準¹，長期缺鈣將顯著增加骨質疏鬆風險，早日補充有助防範「一跌即損」的健康隱患。

贏了，卻動不了？

i.「佳存」成人鈣片 – 補鈣同時兼顧肌肉機能

 

  • 高濃度鈣質，有助維持理想骨質密度，為骨骼建立穩固支撐
  • 含有維他命D 500IU，有助鈣質吸收並維持肌肉強度，尤其適合久坐運動量少的上班族

贏了，卻動不了？

ii.「佳存」成人50＋鈣片 – 為黃金歲月加設「防守線」

 

  • 每日建議食用分量提供維他命D 1000IU，有助維持肌肉強度，減低跌倒風險
  • 配合鎂、鋅、銅、錳等礦物質，鎖固骨質並延緩流失

 

 

2. 根源修復：「佳存UC-II」針對關節軟骨健康

關節痛可能源於軟骨磨損，市面上許多關節保健品僅能潤滑關節和鎮痛，治標不治本！「佳存UC-II關節配方」從痛點修復受損關節，蘊含革命性專利成分 UC-II （非變性二型膠原蛋白），臨床實證，有效刺激關節軟骨再生、增厚17%# ，恍如喺關節位置加入避震，從根源改善關節疼痛、僵硬、欠靈活等問題 ，比葡萄糖胺及軟骨素強 2 倍* 。

贏了，卻動不了？

配方併入維他命C及多種礦物質，以促進骨膠原合成， 促進關節軟骨健康：

  • 促進關節軟骨再生及厚度提升達17%#
  • 每日1粒，30日關節減痛，回復柔韌靈活*
  • 紓緩關節不適，比葡萄糖胺及軟骨素強2倍*
  • 9成用家見證：90日^^ 5大行動力 （跑步、步行、上下樓梯、蹲下、彎腰）全面提升

 

 

3. 即時緩解：阻斷疼痛惡性循環

許多人視疼痛為「暫時現象」而選擇忍耐，惟長期減低活動易致肌肉關節僵硬，進一步惡化行動能力！進而放大跌倒風險。

贏了，卻動不了？i. 「服他靈消炎止痛軟膏」– 深入滲透，針對紅腫熱痛

遇到關節紅、腫、熱、痛，或者急性肌肉痛到連翻身、行幾步路都變成折磨？此時需要係有效、針對性嘅局部止痛方案。「服他靈消炎止痛軟膏」為藥劑師專售藥物，於註冊藥房有售，成分屬關節痛醫學界首選療法^，可深入滲透，直達關節痛楚患處，2倍速效止痛！ ​

  • 採用 Emulgel 配方，有助有效滲透皮膚
  • 無味設計，日常使用較不尷尬
  • 適用於紓緩肌肉關節疼痛，特別適用於各種關節紅腫引起的不適

 

贏了，卻動不了？ii. 「必理痛關節痛配方」- 長效8小時持續紓緩²

對於較深層、持續性關節痛或腰背痛，除咗局部外用，有時亦需要口服止痛藥協助控制痛楚。No.1止痛藥品牌**必理痛深受不少市民信賴，其「必理痛關節痛配方」專為關節痛人士而設，有助紓緩關節痛、腰背痛、肩痛及肌肉痛。含撲熱息痛，安全無抗藥性，24小時內自然排出++。其雙層設計：首層速釋緩痛，次層緩放延效。

 

股票可以高追低沽，但骨骼與關節卻只有一副，投資自己健康其實更為重要！投資有賺有蝕，大家當然識得及時止蝕；關節痛亦都一樣，要識得及時止痛、及時修復，先唔會輸咗自己嘅活動力。透過配合內在營養滋養，減輕僵硬不適，重塑關節靈活性，真正掌握屬於你嘅生活節奏。

 

資料由客戶提供

 


1. 食物環境衞生署食物安全中心香港首個總膳食研究第九號報告

2. Br J Clin Pharmacol. 2002;53:629-636.

+Nicholas Halls's global CHC database, DB6, MAT Q3 2024

#PAIN, JOINTS, SPINE. 2021; 11(3):5-12.

*Int J Med Sci. 2009 Oct 9;6(6):312-21

^^ According to a survey conducted by IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. in Taiwan from April to May 2023, 90.3% of the 400 subjects who took Caltrate UC-II responded to “After taking Caltrate UC-II for 90 days, I enhanced my 5 Major key mobility – 1 Climbing stairs 2 – Walking 3-Squatting 4- Bending 5-Running Flexible and sensible” Give a rating of somewhat agree or completely agree

^根據醫學界國際指引; 首選療法為PARACETAMOL 及/或TOPICAL NSAIDS

~BMC Musculoskeletal Disorders. 2013; 14:250.

**根據尼爾森公司 1995年2月-2020年1月 (© 2020 The Nielsen Company 版權所有); IQVIA 2020年2月-2024年1月 (© 2024 IQVIA 版權所有); 銷售額及銷量數據根據NielsenIQ 2022年2月至2025年1月全港止痛藥藥片/膠囊零售調查報告 (© 2025 NielsenIQ 版權所有)

++須按專業醫護人員或產品標籤指示服用

 

請於服用前詳閱藥物標籤及盒內說明書。商標為赫力昂公司集團擁有或經授權使用。©2026赫力昂公司集團或其授權人。 PM-HK-PAN-26-00030 (03/2028)

Tags:#關節痛
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