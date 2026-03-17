食物安全警示｜內地凍乾士多啤梨重金屬超標14倍，含20種農藥殘留

近日內地再傳出食安問題，一批士多啤梨凍乾被發現致癌重金屬鎘嚴重超標14倍，更同時含有20多種農藥殘留。有業界人士更踢爆，檢測造假已成行內「潛規則」，甚至有企業專門收購不合格產品加工轉售，情況令人關注。

士多啤梨凍乾重金屬含量超標14倍

據內地傳媒《新京報》報道，福建漳州泰湖穀場食品有限公司負責人林女士今年1月自爆，公司生產的凍乾士多啤梨重金屬鎘含量超標14.56倍，並檢出20多種超範圍使用的農藥殘留，其中9批次樣本驗出國家自2019年起已禁用的高毒農藥「克百威」。

林女士表示，經檢測確認問題源頭為上游廠商提供的原材料。有上游廠商辯稱，現行國家標準未對凍乾士多啤梨的鎘及農藥殘留訂明限量要求。另有鮮果加工企業人員透露，士多啤梨在種植過程中難以完全避免重金屬及農藥殘留問題。

林女士今年1月自爆，公司生產的凍乾士多啤梨重金屬鎘含量超標14.56倍，並檢出20多種超範圍使用的農藥殘留。（影片截圖）

大量使用超範圍農藥



報道指出，涉事原料主要採購自雲南省楚雄州永仁縣及曲靖市會澤縣。記者在當地士多啤梨種植園發現，農戶大量使用毒死蜱、敵敵畏等超範圍農藥。有農資店負責人坦言，由於農藥長期濫用，害蟲已產生抗藥性，市面常見農藥在當地士多啤梨種植中幾乎失效。

林女士爆料。（影片截圖）

檢測造假成行規



永仁縣及會澤縣兩家士多啤梨收購加工企業負責人均承認，無法確保產品農藥殘留不超標。為應對客戶要求，業界存在花錢購買虛假檢測報告，或將專門種植的無農殘樣本送檢等手段。有加工企業負責人更直言，部分企業會刻意保留一批從不使用農藥的產品專門用於檢測。

雲南省農業農村廳14日凌晨在官方微信公眾號通報，針對凍乾士多啤梨產業鏈存在的問題，已聯合公安、市場監管等部門成立調查組，對士多啤梨生產基地、加工企業、流通市場等開展實地核查。當局強調，如發現違法違規行為，將依法依規嚴肅處理，並會及時公布後續調查進展。

在當地士多啤梨種植園，農戶大量使用毒死蜱、敵敵畏等超範圍農藥。（影片截圖）

在當地士多啤梨種植園，農戶大量使用毒死蜱、敵敵畏等超範圍農藥。（影片截圖）

4招驗證靚士多啤梨



那麽，市民平日應該如何挑選士多啤梨？國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露曾建議，在選購士多啤梨時進行感官的初步判斷，不以外貌是否畸形下定論，可參考以下4個重點：

1. 士多啤梨籽呈現金黃色

2. 果香濃郁

3. 外表顏色均勻

4. 品嘗不見空心



資料來源：國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露

另外，考慮到檢疫、運輸和儲存條件，她建議盡量到超市或連鎖店選購士多啤梨，注意產品包裝和標籤是否完好；亦要留存收據，如遇品質問題方便及時得到解決。

永仁縣及會澤縣兩家士多啤梨收購加工企業負責人均承認，無法確保產品農藥殘留不超標。（影片截圖）

3招正確清洗士多啤梨

對此，專家教授3步正確清洗士多啤梨：

3招正確清洗士多啤梨

1. 用流動的清水沖洗，洗淨表面灰塵即可

2. 浸泡3-5分鐘。用淘米水、小蘇打、澱粉水或食鹽水浸泡均可，專家更加推薦使用小蘇打。

3. 用流動的清水沖洗30秒。

資料來源：國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露