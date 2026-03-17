食物安全警示｜央視揭雙氧黑心鳳爪，恐損肝腎致命

內地出產零食「泡椒鳳爪」風靡市場，不論男女老幼都愛吃，其暢銷程度甚至在淘寶、小紅書等都有直播主帶貨售賣。央視年度消費維權節目「3·15」晚會近日踢爆，部分暢銷品牌的生產過程衛生情況極度惡劣，廠商更違規使用工業級化學品「雙氧水」進行漂白，工人直言自己「根本不敢吃」。事件曝光後，相關食品已經全部下架。

記者「放蛇」揭真相 雞爪隨意棄置污水地

據《央視財經》報道，央視記者早前以調查方式進入成都一家為「蜀福香」等品牌代工的食品廠，現場情況令人震驚。記者「放蛇」發現廠房內部臭氣熏天，地面長期積聚渾濁污水，大量雞爪直接裸露堆放在潮濕骯髒的地面，清潔用的掃帚、鐵鏟等工具亦胡亂壓在雞爪之上。工人處理雞爪時毫無衛生意識，即使雞爪被踐踏，亦只會隨手撿起放回膠籃繼續加工，衛生情況觸目驚心。一名廠內工人坦言，他們自己絕不食用自家工場生產的鳳爪。

央視踢爆內地黑心鳳爪製作全過程。（《央視財經》截圖）

雞爪散落一地。（《央視財經》截圖）

黑心鳳爪｜雙氧水違規浸泡 國家標準明令禁用



調查發現，為了令色澤欠佳的雞爪變得白淨誘人，廠方會進行「漂白」工序，所用的是俗稱「雙氧水」的過氧化氫。這種強氧化劑常用於工業消毒，絕不能用於食品加工 。根據《食品安全國家標準》，過氧化氫嚴禁使用於鳳爪加工。

廠房內部環境惡劣，衛生極差，傳出陣陣惡臭。（《央視財經》截圖）

雞爪散落一地。（《央視財經》截圖）

央視記者其後以訂貨為名，進入「蜀福香」及重慶「曾巧食品」的廠房，均發現大量標示為「過氧化氫」的藍色膠桶。工人親口證實，使用雙氧水浸泡是為了「把雞爪煮了好看一些」 。專家指出，長期食用經雙氧水浸泡的食品，會破壞食物中的營養成分，並可能對口腔黏膜、肝腎功能造成損害 。

央視踢爆內地黑心鳳爪製作全過程。（《央視財經》截圖）

供應商教路「換標籤」規避檢查



記者追查發現，這些違規使用的雙氧水，主要來自四川「金山製藥」及新鄉「億豐電子新材料」等公司 。據央視新聞報道，記者佯裝雞爪生產商，輕易便從相關公司購得雙氧水，對方不但未核實買家身份，甚至主動教路，為產品貼上「生活飲用水用消毒液」等虛假標籤，以規避執法人員的檢查。

央視踢爆內地黑心鳳爪製作全過程，相關食品已經在電商平台全面下架。（《央視財經》截圖）

內地黑心鳳爪竟用雙氧水漂白雞爪。（《央視財經》截圖）

當局深夜出擊 查封產品立案調查

在掌握充分證據後，央視將線索移交國家市場監督管理總局。3月13日，執法人員採取跨區聯合行動，突擊搜查涉事食品廠及上游供應商 。成都市及重慶市市場監管局於3月15日晚分別發布通報，表示已對「蜀福香」、「明揚食品」及「曾巧食品」等涉事企業展開全面調查，並扣押涉案產品，督促企業主動召回有問題的鳳爪 。其中，重慶市合川區執法人員已進駐「曾巧食品」展開深挖徹查，並對其涉嫌違法行為立案調查 。

在「蜀福香」廠房內，執法人員當場查獲27桶過氧化氫，並發現多桶正在浸泡的雞爪，隨即查封逾五百箱有問題的成品鳳爪 。億豐電子亦因違規提供無標籤食品添加劑、違反危化品管理規定被一併查處 。

相關食品已下架

事件曝光後，多個網購平台包括淘寶、京東、拼多多及抖音電商已緊急下架「乖媳婦泡椒雞爪」等相關產品，搜索結果顯示「暫無相關商品」。當局表示，將對涉案企業從嚴處罰，並在全市範圍內開展食品安全突出問題綜合治理，重點整治超範圍、超限量使用食品添加劑等問題，堅決守護食品安全底線。

央視踢爆內地黑心鳳爪製作全過程，相關食品已經在電商平台全面下架。（《央視財經》截圖）

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