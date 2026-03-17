歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
食物安全警示｜央視揭雙氧黑心鳳爪，恐損肝腎致命
健康Tips
消委會

食物安全警示｜央視揭雙氧黑心鳳爪，恐損肝腎致命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地出產零食「泡椒鳳爪」風靡市場，不論男女老幼都愛吃，其暢銷程度甚至在淘寶、小紅書等都有直播主帶貨售賣。央視年度消費維權節目「3·15」晚會近日踢爆，部分暢銷品牌的生產過程衛生情況極度惡劣，廠商更違規使用工業級化學品「雙氧水」進行漂白，工人直言自己「根本不敢吃」。事件曝光後，相關食品已經全部下架。

 

記者「放蛇」揭真相 雞爪隨意棄置污水地

 

　　據《央視財經》報道，央視記者早前以調查方式進入成都一家為「蜀福香」等品牌代工的食品廠，現場情況令人震驚。記者「放蛇」發現廠房內部臭氣熏天，地面長期積聚渾濁污水，大量雞爪直接裸露堆放在潮濕骯髒的地面，清潔用的掃帚、鐵鏟等工具亦胡亂壓在雞爪之上。工人處理雞爪時毫無衛生意識，即使雞爪被踐踏，亦只會隨手撿起放回膠籃繼續加工，衛生情況觸目驚心。一名廠內工人坦言，他們自己絕不食用自家工場生產的鳳爪。

 

黑心鳳爪｜央視驚揭「雙氧水鳳爪」　食用恐損肝腎致命　淘寶、拼多多急下架

央視踢爆內地黑心鳳爪製作全過程。（《央視財經》截圖）

黑心鳳爪｜央視驚揭「雙氧水鳳爪」　食用恐損肝腎致命　淘寶、拼多多急下架

雞爪散落一地。（《央視財經》截圖）

 

 

黑心鳳爪｜雙氧水違規浸泡 國家標準明令禁用
 

　　調查發現，為了令色澤欠佳的雞爪變得白淨誘人，廠方會進行「漂白」工序，所用的是俗稱「雙氧水」的過氧化氫。這種強氧化劑常用於工業消毒，絕不能用於食品加工 。根據《食品安全國家標準》，過氧化氫嚴禁使用於鳳爪加工。

 

黑心鳳爪｜央視驚揭「雙氧水鳳爪」　食用恐損肝腎致命　淘寶、拼多多急下架

廠房內部環境惡劣，衛生極差，傳出陣陣惡臭。（《央視財經》截圖）

黑心鳳爪｜央視驚揭「雙氧水鳳爪」　食用恐損肝腎致命　淘寶、拼多多急下架

雞爪散落一地。（《央視財經》截圖）

 

       央視記者其後以訂貨為名，進入「蜀福香」及重慶「曾巧食品」的廠房，均發現大量標示為「過氧化氫」的藍色膠桶。工人親口證實，使用雙氧水浸泡是為了「把雞爪煮了好看一些」 。專家指出，長期食用經雙氧水浸泡的食品，會破壞食物中的營養成分，並可能對口腔黏膜、肝腎功能造成損害 。

 

黑心鳳爪｜央視驚揭「雙氧水鳳爪」　食用恐損肝腎致命　淘寶、拼多多急下架

央視踢爆內地黑心鳳爪製作全過程。（《央視財經》截圖）

 

供應商教路「換標籤」規避檢查
 

　　記者追查發現，這些違規使用的雙氧水，主要來自四川「金山製藥」及新鄉「億豐電子新材料」等公司 。據央視新聞報道，記者佯裝雞爪生產商，輕易便從相關公司購得雙氧水，對方不但未核實買家身份，甚至主動教路，為產品貼上「生活飲用水用消毒液」等虛假標籤，以規避執法人員的檢查。

 

黑心鳳爪｜央視驚揭「雙氧水鳳爪」　食用恐損肝腎致命　淘寶、拼多多急下架

央視踢爆內地黑心鳳爪製作全過程，相關食品已經在電商平台全面下架。（《央視財經》截圖）

黑心鳳爪｜央視驚揭「雙氧水鳳爪」　食用恐損肝腎致命　淘寶、拼多多急下架

內地黑心鳳爪竟用雙氧水漂白雞爪。（《央視財經》截圖）

 

 

當局深夜出擊 查封產品立案調查

 

　　在掌握充分證據後，央視將線索移交國家市場監督管理總局。3月13日，執法人員採取跨區聯合行動，突擊搜查涉事食品廠及上游供應商 。成都市及重慶市市場監管局於3月15日晚分別發布通報，表示已對「蜀福香」、「明揚食品」及「曾巧食品」等涉事企業展開全面調查，並扣押涉案產品，督促企業主動召回有問題的鳳爪 。其中，重慶市合川區執法人員已進駐「曾巧食品」展開深挖徹查，並對其涉嫌違法行為立案調查 。

 

　　在「蜀福香」廠房內，執法人員當場查獲27桶過氧化氫，並發現多桶正在浸泡的雞爪，隨即查封逾五百箱有問題的成品鳳爪 。億豐電子亦因違規提供無標籤食品添加劑、違反危化品管理規定被一併查處 。

 

相關食品已下架

 

　　事件曝光後，多個網購平台包括淘寶、京東、拼多多及抖音電商已緊急下架「乖媳婦泡椒雞爪」等相關產品，搜索結果顯示「暫無相關商品」。當局表示，將對涉案企業從嚴處罰，並在全市範圍內開展食品安全突出問題綜合治理，重點整治超範圍、超限量使用食品添加劑等問題，堅決守護食品安全底線。

 

黑心鳳爪｜央視驚揭「雙氧水鳳爪」　食用恐損肝腎致命　淘寶、拼多多急下架

央視踢爆內地黑心鳳爪製作全過程，相關食品已經在電商平台全面下架。（《央視財經》截圖）

, , ,  

Tags:#淘寶#健康問題#食用安全#網絡熱話#環境衞生#消委會#健康養生#零食
Add a comment ...Add a comment ...
傷腎飲食警示｜26歲女子腎衰竭終身洗腎，醫生揭每天喝這飲品惹禍
更多健康解「迷」文章
傷腎飲食警示｜26歲女子腎衰竭終身洗腎，醫生揭每天喝這飲品惹禍
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處