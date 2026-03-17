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羅勒番茄汁煮大蘑菇 素食必試肥美肉厚食譜
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羅勒番茄汁煮大蘑菇 素食必試肥美肉厚食譜

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　每一次走到超市裏，總會被肥肥胖胖的大蘑菇所吸引。這個渾圓的啡色蘑菇，有些人簡單的叫它大蘑菇，有些人大概因為它的英文名字稱之為波特菇。管它叫甚麼名字，看見那豐厚的外形，總能勾起我的好奇心，想着該用它變幻出甚麼菜式。

 

　　秋冬時分，朋友會用它來燒烤。由於肉質厚實，在燒烤的過程當中，蘑菇原有的水分會被緊緊鎖住，在焦香的外皮底下，天然的醬汁被好好的包裹起來，配合燒烤特製的醬汁，美味鮮甜。難怪這麼多人愛在中秋時，拿它來跟烤肉一起燒。

 

　　那肥大飽滿的菇肉，即便不拿它來燒烤，只放在不沾鍋裏煎，也能把它那獨特的鮮味，充分的發揮出來。如果能配上番茄和紅蘿蔔，天然的鮮味配上自然的甜酸味，不僅能提升味道的層次，更是在完美碰撞下，把味道推上另一個高峰。

 

　　你說怎麼可能不愛大蘑菇。

 

羅勒番茄汁煮大蘑菇（2人份）

 

今期素食譜推薦：羅勒番茄汁煮大蘑菇　肥美肉厚怎能不愛它

 

時間：25分鐘

 

材料：

 

今期素食譜推薦：羅勒番茄汁煮大蘑菇　肥美肉厚怎能不愛它

 

大蘑菇（波特菇）2個/ 番茄 2個/ 小紅蘿蔔 半個/ 新鮮羅勒（九層塔） 3束/ 蒜頭 3粒（顆）

 

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 番茄醬 1湯匙/ 日本芥末（山葵醬） 少許/ 黑胡椒粉 半茶匙 

 

工具：

砧板/ 菜刀/  茶匙/ 湯匙/ 煮鍋/ 平底易潔鑊（平沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 碟（盤）

 

步驟：

1.    在大蘑菇（波特菇）上𠝹上井字（如圖）。

 

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2.    清洗番茄，切去蒂，切成小塊（如圖）。

 

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3.    沖洗小紅蘿蔔後，連皮將之切成粒粒（丁，如圖）。

 

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4.    清洗新鮮羅勒（九層塔），摘丟莖，留下新鮮葉子，稍為切碎（如圖）。

 

今期素食譜推薦：羅勒番茄汁煮大蘑菇　肥美肉厚怎能不愛它

 

5.    清洗蒜頭，除去皮，切去頭尾。

6.    將步驟5放煮鍋之中，以中火炒一炒。

7.    以中火，煮沸1湯匙的橄欖油，放入步驟1，撒點鹽巴，底面共煎8分鐘。

8.    倒入1湯匙的橄欖油，分一半的步驟4，與步驟5 放煮鍋裏，再加入步驟2和3，炒一炒，加入2/3茶杯的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮10分鐘。然後，加入調味料，攪拌均勻，當醬汁稍為變乾，便可以關火。

9.    把步驟7放碟（盤）上，在上拌上步驟8，使完成。

 

筆記：

1.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

2.    羅勒（九層塔）有可加強免疫力的維生素Ａ和Ｃ。

3.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4.    番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#素食#素食譜#營養#波特菇#大蘑菇#番茄#小紅蘿蔔#羅勒#九層塔#蒜頭
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