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滑雪跌傷後遺症｜小關節綜合症與腰痛解析＋物理治療復位＋肌群訓練改善
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滑雪跌傷後遺症｜小關節綜合症與腰痛解析＋物理治療復位＋肌群訓練改善

都市痛症
Oscar 治療師
都市痛症

　　「我在2月的時候滑雪跌倒，可能是這樣，臀部的位置便一直有些少的『㾓』（音同「淵」）痛，一直維持至現在………..」
早陣子我在一個社區講座中收到一位聽眾的提問，關鍵字是「滑雪跌倒」和「㾓」，不要少看言個「㾓」字，很多的深層痛症、關節問題都會顯現「㾓」痛，如果在痛楚的分類來說︰

 

●    傷害感受性疼痛 (Nociceptive Pain / Somatic Pain)： 

　　▪ 特徵：痛感集中在受傷部位，可能是鈍痛或刺痛。

　　▪ 常見類型：

　　　　♦    體感痛：如跌倒導致的肌肉拉傷、腰髂關節發炎、韌帶扭傷。

　　　　♦    內臟痛：源自器官的擠壓或炎症。

●    神經病理性疼痛 (Neuropathic Pain)： 

　　▪ 特徵：常表現為麻痺、抽痛、燒灼感或電擊感。

　　▪ 常見類型：如坐骨神經痛、腰椎間盤突出壓迫神經引起的下肢放射痛。

●    牽涉痛 (Referred Pain)： 

　　▪  特徵：痛點與實際受傷位置不同。例如腰部問題可能導致腿部痛楚。

 

滑雪跌傷後遺症｜小關節綜合症與腰痛解析＋物理治療復位＋肌群訓練改善

 

從滑雪撞擊到日常累積：解拆「小關節綜合症」與腰痛分類

 

　　在滑雪運動中，不論是單板（Snowboard）向後跌坐，或是雙板（Ski）因速度過快導致的身體扭轉，強大的衝擊力極易作用於脊椎後方的小關節（Facet Joint）。這種構造位於相鄰脊椎骨之間，負責穩定脊椎並引導旋轉與俯仰動作。

 

　　當跌倒發生時，小關節可能因過度擠壓而導致關節交鎖(即是卡著, Locked Facet)或急性發炎。這類痛楚在病理分類上屬於「傷害感受性疼痛」中的體感痛，其典型特徵是痛點明確集中於腰椎兩側，且當患者嘗試向後彎腰或向患側扭轉時，受壓的關節會引發劇烈刺痛。

 

　　除了急性受傷，長期久坐或姿勢不良（如過度挺腰或寒背）同樣會令小關節承受慢性壓力，演變成退化性問題。這種痛楚若持續超過 3個月(即12週)，便會從急性轉化為「慢性疼痛（Chronic Pain）」，甚至引發神經系統不正常反應。與椎間盤突出不同，小關節問題引發的「牽涉痛（Referred Pain）」通常僅止於臀部或大腿後側，鮮少蔓延至膝蓋以下，且常伴隨「晨僵」現象，即早晨起床時腰部異常僵硬，需活動後才能緩解。

 

滑雪跌傷後遺症｜小關節綜合症與腰痛解析＋物理治療復位＋肌群訓練改善

 

　　滑雪受傷（尤其是單板 Snowboard）常因向後跌坐或扭轉導致腰椎受壓、腰椎滑脫 (Spondylolisthesis) 、椎間盤突出：突發的衝擊力可能使椎間盤受壓而突出，等等等等，最後擠壓神經線。

 

　　針對這類腰痛，物理治療的介入重點在於「精準復位」與「動力重建」。我會建議透過手法治療（Manual Therapy）進行關節鬆動理，解除關節交鎖並降低周邊肌肉的保護性繃緊；隨後配合針灸或電療消除急性炎症。然而，長遠的根治之道仍需回歸到深層核心肌群（如多裂肌）的訓練，藉由肌肉的穩定力量減輕小關節的負重。無論是因滑雪意外還是都市勞損，釐清痛楚的分類與受損結構，才是避免腰痛反覆發作的關鍵。

 

Tags:#滑雪#小關節綜合症#腰痛#物理治療#肌群訓練
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