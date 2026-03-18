腸癌警示｜27歲碩士生茹素確診大腸癌擴散淋巴，醫生揭3類素食致癌地雷

茹素就一定不會患大腸癌？大錯特錯！台灣一名27歲茹素的碩士生因身體不適求醫檢查，竟發現自己罹患大腸癌，且癌細胞已經轉移淋巴。醫生指出，有3類素食地雷要留意，經常進食會致癌。

茹素仍中招 3類素食地雷致癌風險如葷食者

據台媒報道，台灣大腸直腸外科醫生陳周誠分享近期病例，一名27歲的碩士生平時茹素，卻因身體不適就醫檢查，赫然發現直腸癌合併淋巴結轉移，目前正接受標靶藥物與化學治療。

陳周誠指出，臨床上不少患病人誤以為「吃素」就與大腸直腸癌絕緣，但事實並非如此。該名27歲男病人雖為素食者，但平日飲食中卻大量攝取加工食品、精緻澱粉及高溫油炸食物，這些不良習慣與葷食者無異，同樣會增加罹癌風險。

他續指，加工品中的添加物、高溫油炸產生的致癌物質，以及精緻澱粉導致的身體慢性發炎，都是誘發腸道病變的潛在因素。患者最終確診時已出現腸道部分阻塞及淋巴結轉移，目前正接受標靶藥物及化療控制病情。

血便誤當痔瘡 50歲OL確診直腸癌第三期

除了素食迷思，將血便誤認為痔瘡也是常見延誤就醫的原因。陳周誠分享另一病例，一名50歲女性上班族因血便長達6個月未予理會，自以為只是痔瘡出血。後來求醫才發現在直腸乙狀結腸交界處有環狀惡性腫瘤，經手術切除後化驗，確診為直腸癌第三期。

陳周誠強調，痔瘡出血多為排便時滴出鮮血，而腸癌引起的血便常呈暗紅色或與糞便混合，兩者間要仔細區分，切勿自行判斷而錯失治療良機。

大腸癌分期與存活率

陳周誠說明，大腸癌病程進展相對緩慢，若能及早發現，存活率相當理想。根據分期定義：

● 第一期：腫瘤僅生長至黏膜下層，5年存活率約90%

● 第二期：腫瘤侵入結腸或直腸壁，5年存活率約80%

● 第三期：腫瘤穿過腸壁並有淋巴結轉移，5年存活率約60%至70%

● 第四期：腫瘤已擴散至遠處器官，5年存活率驟降至低於15%

陳周誠指出，約60%以上患者發現時已屬3、4期，主因是大腸癌初期幾乎沒有明顯症狀。

5大高風險族群

陳周誠提醒，以下族群應定期接受腸鏡檢查：

● 年齡超過50歲

● 有大腸直腸癌家族史

● 有發炎性腸道疾病史或大腸瘜肉病史

● 長期攝取燒烤、高脂肪、低纖維食物

● 長期吸煙、酗酒、肥胖、缺乏運動

陳周誠呼籲大眾要養成定期篩檢習慣、維持健康飲食與生活型態，才是預防大腸癌的根本之道。

3大症狀恐是癌症前兆

台灣肝膽胃腸科醫生卓韋儒在其Facebook專頁發文分享，門診中常見有患者因排便習慣改變而求診，例如便秘與腹瀉交替出現、大便變細，或糞便帶有黏液及顏色異常等情況。惟許多人因自覺症狀輕微，未有即時正視，往往拖延半年甚至一年後才接受檢查，結果發現已長出大腸瘜肉，甚至確診為早期大腸癌。不少患者事後都表示後悔，慨嘆若能及早檢查，或可更早處理，降低病情惡化的風險。

卓韋儒強調，大腸癌已非老人病，現時40歲以下的年輕發病個案正逐漸增加。他特別提醒，若出現以下3大警號，且情況持續超過兩周，務必盡快求醫檢查：

● 排便習慣改變：便秘及腹瀉交替發生

● 便意頻繁但排不淨：經常排不乾淨，同時大便變細

● 糞便異常：大便顏色呈暗色，並帶有黏液、血絲

此外，有家族大腸癌病史的人士屬高風險群組，更應提高警覺，定期進行檢查，防患於未然。

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志曾稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

大腸癌7大症狀

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

預防患大腸癌5大方法

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

50歲以上

● 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲

不健康飲食

● 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

● 如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非瘜肉性大腸癌

家族性多發性瘜肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

● 如潰瘍炎性大腸炎

● 克隆氏腸炎

● 曾罹患大腸癌並已治癒

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學