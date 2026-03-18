黑心產品警示｜足浴包細菌超標7千倍，廢料冒充藥材

養生隨時變傷身！內媒近日揭發，市面上不少標榜草本養生的足浴包，竟然暗藏衞生黑幕，細菌含量驚人超標，最高更超過標準的7,000倍，情況令人咋舌。部分產品更涉嫌冒充知名品牌「南京同仁堂」，生產環境惡劣，藥材以廢料冒充，消費者隨時花了錢養生卻換來傷身。

「毒足浴包」細菌超標7,000倍

據《山東衛視》調查報道，從市面購買的4款足浴包送往專業機構檢測，結果顯示，所有送檢樣本的真菌、細菌全部超標，最大的細菌菌落總數超過國家標準7,000倍，最小的真菌菌落總數也超過國家標準19倍，衛生狀況極度惡劣，消費者若長期使用，隨時引發皮膚過敏甚至感染。

檢測樣本名單：

● 1號樣本：興宛堂二十四味足浴包，細菌26萬CFU/g，超標1,300倍，真菌1.9萬CFU/g，超標190倍；

● 2號樣本：梧善堂二十八味老北京草本足浴包，細菌68萬CFU/g，超標3,400倍，真菌3萬CFU/g，超標300倍；

● 3號樣本：瑤辰二十八味足浴包，細菌140萬CFU/g，超標7,000倍，真菌14萬CFU/g，超標1,400倍；

● 4號樣本：南京同仁堂綠金家園四十八味足浴包，細菌93萬CFU/g，超標4,650倍，真菌1.3萬CFU/g，超標130倍。

調查同時發現，這些問題產品的源頭大多集中在河南南陽一帶。南陽市石門鄉有生產廠家負責人透露，市面上足浴包主要分為「粉料包」和「草料包」，前者是把原料磨成粉狀後製成的足浴包，原材料多為邊角料，成本相對低廉；後者則直接將原材料切割成段狀或碎塊狀材料裝成的足浴包，成本相對高些。不過，無論是哪種包裝，聲稱的「含多少味中藥」大多只是商家宣傳伎倆，實際成分往往遠低於標示。

南陽市臥龍區一間生產「神農艾草」足浴包的廠家負責人更直言不諱：「甚麼中藥材都有便宜的，紅花用染色紅花代替，艾葉用艾稈冒充。外包裝上想打多少味藥材都可以，只要膽子大，108味都敢打。」

（圖片來源：《山東衛視》影片截圖）

部分足浴包涉嫌冒用知名藥企名號



調查又發現，部分產品涉嫌冒用知名藥企名號。一款印有「南京同仁堂綠金家園」的足浴包，實際上與消費者熟悉的「南京同仁堂藥業」毫無關係。該廠家負責人承認，產品只是貼牌生產，而「綠金家園」早於2023年因包裝上冒用「南京同仁堂」字樣，已被南京市市場監督管理局罰款100萬元人民幣。

此外，在南陽市南召縣一間由車庫改建的生產工場，現場環境令人觸目驚心。十多名中年婦女在滿地碎屑、塵土飛揚的空間內分裝足浴包，原料雜亂地堆在地上，工人不時在草藥上踩來踩去，風扇積滿厚塵，工場內毫無消毒殺菌設施。有工人毫不在意地說：「本身就是泡腳的，沒事。只要不淋水就行，泡腳的東西都這樣，不用衛生防疫。」另有工人透露，為了降低成本，常用野菊花稈代替艾稈，「只要賺錢，功效不功效根本不用管」。

儘管衛生情況惡劣，這些「毒足浴包」卻在網購平台熱賣。其中一款來自工場的產品，在店舖「宛康生活館」已賣超過38萬件。有廠家坦言，足浴包屬於外用產品，目前內地沒有統一的足浴包國家標準，監管存在灰色地帶，只要包裝設計吸引、價格夠低，便能在網購平台大賣，根本毋須進行原料或成品檢測。

（圖片來源：《山東衛視》影片截圖）