名人健康｜林依晨43歲自爆腦瘤手術經歷，大病後學會調整生活節奏

現年43歲的台灣女星林依晨，憑《惡作劇之吻》中「袁湘琴」一角人氣急升，多年來主演過《我可能不會愛你》、《射鵰英雄傳》等多部經典作品。近日她罕有透露自己曾因長期壓力導致健康亮紅燈，更在大腦發現囊腫需要接受手術。她坦言，當時醒來滿嘴血水，最恐懼的是失去生命，自大病一場後，她便將工作量大減，學會調整生活節奏。

林依晨近日接受Podcast訪問時提到，十多歲出道後幾乎將所有精力投放在事業及學業上，鮮有時間陪伴家人，甚至忽略自身感受：

出於對自我的鞭策及要求，因為我不是本科出身，我必須更努力去達到業界的標準甚至要超越那個標準，所以給自己很大壓力，然後又捱夜拍戲，有點是身心上的壓力，我以為自己會捱得過、撐得起來，原來是累積到某一個程度就會爆發。

憶手術後滿嘴血水：感覺離死亡很近

林依晨透露，身體早在2009年已響起警號，當時發現腦下垂體長出囊腫，若繼續惡化將壓迫視神經，影響視力及行動能力，必須透過手術切除。她憶述接受內窺鏡手術後，醒來時滿口血腥味：

我在手術室醒來的時候我是滿嘴血腥味，因為手術是從內視鏡進去，它就是摘除腦下垂體一個囊腫。當我照CT的時候，看到是有點大，但不肯定是腫瘤，如果它繼續長大，會破迫到視神經，它會影響到我的視力，最後沒有辦法正常行動等，所以必須動手術把它取出來。

因為耳鼻口是相通，做手術的血水就流到了嘴唇，所以滿嘴的血腥味，我才發現自己離死亡好像很近，然後人生跑馬燈，情緒也變得脆弱，高低起伏，然後老實說恢復期蠻辛苦的，恢復期要好多個月。（人在病床上會反思很多？）對，如果我現在走我會不會後悔？我說會，我還有很多事情還未嘗試。

被問到那一刻才覺得自己從手術的陰霾走出來，她笑言是當她開始表演的時候：「當我回到很高要求的領域，發現自己還做得來，就感謝上天，我很高興我回來了，但我調整強度及頻率，我真的想一直做下去。」她稱手術後減少工作外，亦會觀察自己的身心狀態，希望生活更平衡，給自己更多時間去體驗世界，而不是只有工作。而被問會不會害怕失去之前累積的機會，她坦言：「我只恐懼失去生命」。

林依晨。（IG@linyichen.ariellin）

為母還債入行6年拍13套戲 因過勞長腦瘤



林依晨曾有「零負評女神」稱號，試過因過勞而長腦瘤，她18歲就入行，當年為了替家中償還數百萬台幣債務正式進入演藝圈，因演出《18歲的約定》而爆紅，繼而片約不斷，最高紀錄在短短6年間拍了13部戲。曾經6天6夜未睡，最終捱到生腦瘤，26歲那年被診斷出罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，必須進行腦部手術。

她曾坦言早在20歲出頭時就開始寫遺囑，並不時進行更新。她曾講過，以前拍了不少古裝戲，其中有許多吊威也的戲份，有時候需要吊到4、5層樓高，且完全依賴威也師傅手拉鋼絲的力量，生命似乎掌握在他人手中，讓她覺得非常危險，繼而有了寫遺書念頭：「我有些事情沒有好好地說或交代，好像應該寫一下（遺囑）。」

林依晨憑《惡作劇之吻》中「袁湘琴」一角爆紅。（劇照）

3大常見腦瘤

神經外科專科醫生黃秉康接受訪問時便指常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓着其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦腫瘤5大常見症狀

黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

1. 頭痛

● 鈍痛為主

● 咳嗽、打噴嚏等會加劇痛楚

● 早期只在早上頭痛；後期持續頭痛

● 服藥難紓緩

2. 視力減退

● 視力模糊

● 出現重影

3. 嘔吐

● 突然及劇烈

● 或呈「噴射性」

● 未必伴隨噁心

4. 癲癇發作

● 局部性或全身性

5. 局部神經功能障礙

● 單邊肢體無力

● 走路不穩

● 言語表達困難



資料來源：腦神經外科專科醫生黃秉康

腦瘤常見治療

黃秉康表示腦腫瘤常見治療主要有兩大類，包括是手術切除及數碼導航，前者一般效果可即時顯然，惟不適合：腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

腦瘤常見治療

手術切除

適合：

容易處理的位置，如顱頂

或者較年輕的患者

好處：

效果可即時顯然

而切除出來的腦瘤則可以進一步化驗

不適合：

腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入

數碼導航刀

好處：

以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小

不適合：

療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓

尤其對於較大的腦瘤未必較合適

資料來源：神經外科專科醫生黃秉康