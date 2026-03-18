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孝順女邊照顧末期乳癌母邊備試，24歲考上研究生卻驚確診末期直腸癌
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孝順女邊照顧末期乳癌母邊備試，24歲考上研究生卻驚確診末期直腸癌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　雲南一名24歲女生，雖然出身貧窮，但一直好學不倦，日前終收到當地大學研究生錄取通知書。不過，命運卻突然與她開了一個玩笑，繼她母親患乳癌末期後，她亦證實罹患直腸癌末期。

 

　　綜合內地傳媒報導，雲南一名叫李雅平的24歲女生，於6年前以優異成績考入當地的師範大學，2024年更被評為優秀畢業生。不過，同年，她的母親卻證實患上乳癌末期。儘管要邊照顧末期乳癌母邊備試，去年7月，李雅平仍然因勤奮向學，亦終收到雲南大學研究生錄取通知書。但不久她卻接獲噩耗，被確診為直腸癌末期，被迫申請休學1年治療。

 

　　李雅平接受傳媒訪問時曾坦言，確診前曾長期出現便血與腹痛症狀，一直以為只是痔瘡，沒想到這麼嚴重。母女2人9個月內雙雙患癌，令這貧困家庭經濟負擔巨大，李雅平表示目前正經營自媒體，希望補貼醫療費用。

 

直腸癌丨邊照顧末期乳癌母邊備試　24歲孝順女剛考上研究生驚患末期直腸癌

 

       患病後的李雅平目前已辦理一年休學手續，並已歷經了13次化療、1次手術，儘管復康之路不容易，她仍盼望今年9月能夠順利重返校園，更盼望母親能好起來：

 

　　人生的路都不白走，我會繼續堅持走下去。

 

直腸癌丨邊照顧末期乳癌母邊備試　24歲孝順女剛考上研究生驚患末期直腸癌

 

直腸癌丨邊照顧末期乳癌母邊備試　24歲孝順女剛考上研究生驚患末期直腸癌

　　

直腸癌10大警訊+6大高危群組

 

　　根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

 

1. 排便習慣改變
突然發生慢性腹瀉、便秘；這常是腸道的腫瘤引起狹窄，或有不正常的分泌物。

 

2. 糞便形狀改變
當糞便逐漸變細，腸道容易變得狹窄、出現病變。

 

3. 排泄黏液
腹瀉、腸炎時常會產生一些黏液，而在腸癌、瘜肉也會發生。

 

4. 便血或糞便帶血

 

5. 裏急後重
是指常有便意，感覺肛門裏總有糞便，常認為需要去廁所，卻又無法排便。

 

6. 腹痛

 

7. 貧血
臨床上不少大腸癌初期症狀就是貧血，尤其位於右側大腸病灶；不易用肉眼從糞便發現出血，常須靠隱血測試檢查。

 

8. 食慾不振體重減輕

 

9. 腹部腫瘤
少數會以腹部腫瘤表現；有些是腫瘤太大，或轉移至其他臟器的表現；有些則因腸阻塞大便堆積於腸內，可摸到腹部有腫瘤狀病灶

 

10. 轉移至其他器官
少數病人發現腫瘤時已屬末期，透過臟器轉移症狀才診斷出來，例如轉移至肝臟引起黃疸，轉移至骨頭而導致疼痛

資料來源：台灣癌症基金會

 

預防患上大腸癌5大方法

 

　　消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

 

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

Tags:#直腸癌#乳癌#雲南大學#研究生#便血#腹痛#痔瘡#化療#大腸癌#台灣癌症基金會#中大#劉育志
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