醫美陷阱警示｜央視踢爆黑商違規抗老神藥，專家警告恐永久損害器官

標榜抗衰老天花板的神藥「外泌體」近年來備受追捧，甚至被被商家吹捧為「逆齡神藥」。央視近日踢爆「外泌體」不僅藥效未獲科學證實，更套用其他產品之生產證違規生產，訛稱能治百病。有專家警告，注射「外泌體」含極高風險，恐永久損害器官。

國家未批准任何「外泌體」產品上市

據《央視》報道，外泌體是一種在幹細胞培養過程中分泌的生物活性囊泡，近年來被再生醫學領域視為潛在的研究工具。然而醫學界對其作用機理尚無定論，臨床試驗也遠未成熟，整體仍停留在理論研究階段。

儘管2025年6月國家藥品監督管理局已發布徵求意見稿，計劃將具有治療功能的外泌體納入藥品監管，但截至目前為止，中國尚未批准任何外泌體相關產品作為藥品或第二類醫療器械上市銷售。換言之，市場上所有標榜「外泌體」的注射產品，均處於監管的灰色地帶。

套證違規大量生產 罔顧消費者健康

央視記者根據消費者投訴，找到一款名為「輕澄」的外泌體產品，其包裝上標示為「第二類醫療器械」。然而調查發現，其生產商灝麟（天津）生物科技有限公司的工作人員坦承，因為醫療器械證分類裏根本沒有外泌體，該公司實際上是套用了「膠原蛋白」的生產許可證進行違規生產。事件曝光後，湖南麗賽藥業有限公司發布聲明稱，涉事產品包裝上印有其公司名稱，實為被不法分子盜用證件，已向公安報案。

將三無產品包裝成「神藥」 對外宣稱能醫癲癇糖尿病

調查發現，不法商人更將外泌體包裝成能治百病的「神藥」。源創基因科技有限公司負責人韓總直言，該公司已將外泌體分為多個等級銷售，聲稱最高等級的產品甚至可以用於「腫瘤治療」。

在西南地區的婕波噻爾生物科技有限公司，負責人譚總更誇下海口，稱癲癇、關節炎、糖尿病等疾病，都可以通過輸入外泌體解決。記者現場所見，她展示的「醫用級外泌體冷凍原液」包裝上沒有任何產品訊息，是典型的「三無產品」。

被問及有無醫療器械或化妝品備案號時，譚總連說三個「沒有」，並透露行業「潛規則」：「外泌體只能叫技術服務，不能叫產品，這樣就規避了所有法律風險。」

披露行業「潛規則」 「借台代打」3針賺6萬

由於公司無醫療資質，譚總揭露，他們會找醫療機構合作進行注射，業內稱之為「借台代打」，每次支付200至500元「操作費」。記者親眼目睹，在當地一家醫院的高端醫療區，消費者正在靜脈注射這款「三無」外泌體。譚總介紹收費模式，利潤極其可觀：

第一次用1,500億（顆粒數），第二次用2,000億，第三次用2,500億，循序漸進，總共用6,000億（顆粒數），向顧客收6萬元。

網上被大量消費者留言洗板投訴，紛紛指出「我就做了外泌體，結果全臉感染，嚴重痤瘡」、「花了幾萬塊，不僅沒效果，皮膚還爛了」、「我打了，然後過敏了，爛臉三個月」。

對器官造成永久傷害

清華大學藥學院研究員楊悅指出，任何醫療技術和藥物在人體使用前，都必須經過嚴格的藥學和臨床研究，以驗證安全性和有效性。她警告，消費者若「未經藥品監管部門批准就使用，可能導致人體器官和功能損害，甚至是永久損害。」

外泌體的科學研究仍在進行中，其作用機制、劑量效應、長期風險等均未明確，貿然用於人體存在巨大隱患。專家強調，所有用於人體的藥品上市前都要經過嚴格流程，否則可能對人體器官產生永久性損傷。

事件曝光後涉事產品下架 各地加強監管

「3·15」晚會曝光後，多地市場監管部門迅速行動。四川天府新區市場監管局工作人員表示，省、市、區各級市場監管、衛健、公安等部門已抵達涉事企業，現場共發現17瓶「外泌體」冷凍原液，部分產品包裝未標明質量單位等產品信息，已依法處置。

池州市市場監督管理局於3月16日發布通告，要求全市醫療美容機構立即下架「套證」或未經批准擅自經營的「外泌體」等相關產品，並清理相關違規宣傳。新氧等醫美平台也迅速響應，下架平台上相關產品搜索結果。

青島大港海關近日也在進境快件渠道查獲一批含人臍帶血幹細胞培養液及外泌體等成分的美容製劑，共計34支，目前已依法暫扣。海關提醒，此類產品屬特殊物品，需事先申請衛生檢疫審批，未經許可禁止進境。