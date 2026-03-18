口腔健康｜牙周病會影響心血管健康，增加腦退化及糖尿病風險？拆解4大口腔疑問＋6招輕鬆護齒

口腔健康，原來與全身健康息息相關，可以說是健康的關鍵基石。哥本哈根大學齒科系名譽教授帕勒．霍姆斯楚（Palle Holmstrup）指出：「所有炎症疾病都是相互關聯的，會相互影響。」

1. 心血管健康

美國心臟協會期刊《Hypertension》刊登的研究發現，牙周病患者罹患心血管疾病和高血壓的風險較常人高兩倍。若有牙周病病史，口腔中的致病菌及其毒素能通過牙齦的傷口進入血液循環，直接附著於血管壁導致炎症發生，繼而誘發動脈粥樣硬化，增加心肌梗塞和中風等心血管疾病的風險；這些細菌也可能隨血液流到心臟，引發感染性心內膜炎。

2. 腦退化症

根據數據顯示，患有牙周病的患者大腦中可引致腦退化症的β類澱粉蛋白比一般人多出約2.5倍，牙周病的致病菌及其毒素會隨著血液流入大腦中，造成此類蛋白激增，增加患上腦退化症的風險。

3. 糖尿病

牙周炎的慢性發炎會干擾胰島素正常運作，使血糖更難被控制，導致糖尿病病情加重。同時，糖尿病患者的唾液葡萄糖濃度較高，口腔組織自癒能力欠佳，促進牙齦疾病的發展，形成一個惡性循環，並且使得兩種症狀更難以痊癒。

口腔作為身體健康的第一道防線，理應受到重視，無奈根據衞生署發表的口腔健康調查顯示，逾四成的成年人有半數或以上的牙齒有可見的牙菌膜覆蓋，同時超過四成的成年人沒有定期檢查口腔的習慣。對於口腔護理，亦心存不少的疑問，在此特別為大家一一拆解：

拆解4大常見口腔健康疑問

1. 牙漬可否逆轉？





琺瑯質是牙齒最外層的硬組織，內有數千個微小的「牙小管」。頻繁攝取深色飲品或食物，如咖啡、茶及深色醬料，會使污漬顆粒堆積在這些牙小管內部，堆積越多，牙齒顏色就越深。針對表面污漬，可選用由天然墨魚骨粉、小蘇打等組成的牙粉，利用其無水配方的細緻顆粒強效去除煙漬、茶垢等，防止污漬進一步往牙小管深處堆積。

2. 進食後漱口可否降低蛀牙風險？





每次進食後，牙菌膜內的細菌會分解食物中的糖分並產生酸素，令口腔酸鹼度下降，當酸鹼度低於pH5.5，牙齒表面的礦物質便會開始流失。口水可中和酸素並修補流失的礦物質，但這個過程需要約三十分鐘。如果進食過於頻密，口腔酸鹼度持續偏低，口水便沒有足夠時間進行修補，牙齒礦物質不斷流失，最終形成蛀牙。但漱口並不能代替口水的功能，進食後漱口無助降低蛀牙風險。最根本的預防方式仍是每日早晚正確刷牙及使用牙線清潔口腔。

3. 牙肉出血是否正常？





健康的牙齦不會無故流血，出血也絕對不正確。如果刷牙時牙肉常常流血，通常是牙齦發炎、牙菌斑積聚或牙周病的警號。牙周病的成因是牙菌膜長期積聚在牙齦邊緣，而牙菌膜分泌毒素導致牙周組織發炎，當發炎的牙齦受碰觸，便會流血。

4. 如何預防牙周病？



維持口腔健康需從日常習慣入手。每天早晚用牙刷以45度角輕刷牙齦線至少兩分鐘，並搭配牙線清潔牙縫，協助去除牙菌斑；輔以含抗菌成分的漱口水，能進一步減少口腔細菌。同時應避免吸煙和過量攝取酒精，以降低牙周病風險。

6招輕鬆護齒

牙刷與牙齒呈45度角，輕柔刷洗牙齦與牙齒交接處

睡前使用牙線，清潔刷牙刷不到的牙縫

減少攝取糖分

多喝水，增加口腔濕潤度

每6個月進行一次定期牙科檢查與洗牙，以清除牙結石、預防蛀牙及牙周病

避免用牙齒開瓶蓋、撕包裝，以免導致牙齒斷裂或產生裂紋

健康是對自己負責任，更是對未來的投資，守護口腔，守好身體健康的第一道防線。記得日常養成清潔牙齒的好習慣，並配合定期牙科檢查，以維持口腔健康。