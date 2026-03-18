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《女孩不平凡》:女孩如何和為何不平凡？
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《女孩不平凡》:女孩如何和為何不平凡？
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中醫針灸治療抑鬱醫案 │ 疏通肝氣安定心神，改善情緒心情變輕鬆
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中醫針灸治療抑鬱醫案 │ 疏通肝氣安定心神，改善情緒心情變輕鬆

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　那天，Sandy走進診室，坐下後沉默了很久。

 

　　「譚博士，我已經好久沒好好睡過一覺了。」

 

　　她的聲音很輕：「醫院說我抑鬱症，給了藥，吃了能睡，但整個人像被抽空，沒有力氣，也沒有感覺。我不想一直這樣下去。」

 

　　她抬頭看我，眼神疲憊：「從中醫角度，抑鬱是怎麼回事？可以用針灸處理嗎？」

 

　　我答：「抑鬱症，在中醫屬於（鬱證），就是氣不通了。

 

　　鬱：堵塞、不通。

 

　　像一條水管被堵住，水流不過去，久而久之水就變臭了。

 

　　人體的（氣）也一樣。氣本來應該在身體裏順暢流動，但當壓力、煩惱太多，氣就會堵在某個地方。氣堵了，身體和情緒都會出問題：

 

　　肝氣堵了：人會情緒低落、胸悶、喜歡嘆氣。

 

　　心血少了：人會失眠、健忘、對甚麼都提不起興趣。

 

　　痰濕重了：人會頭腦不清、思維遲鈍、像被一團霧困住。

 

　　針灸可以處理的。」

 

　　經詳細診斷後，Sandy的情況，就是這三種問題混在一起。她的身體像一間窗簾緊閉的房間，陽光進不來，空氣不流通，住久了自然難受。

 

　　Sandy問我：「針灸如何處理情緒問題呢？」

 

　　我答：「中醫從來不分（身體的病）和（情緒的病）。情緒的根，長在身體裏；身體通了，情緒自然會好。針灸的幫忙，不止幫身體氣血重新流動，還提升臟腑功能和自身治癒能力。」

 

　　Sandy續問：「現在我們可以怎麼辦？」

 

　　我答：「針對Sandy你的情況，我會從三方面入手：

 

　　第一，疏通肝氣。選腳上的太衝穴、手上的合谷穴。這兩個穴位配合，像打開堵塞的河道，讓鬱結的氣重新流動。氣通了，經絡堵塞和胸口堵著的感覺就會消失。

 

　　第二，安定心神。選手腕的神門穴、內關穴，頭頂的百會穴。像給疲憊的大腦送上滋養，心神安定了，顱腦循環改善了，睡眠質素自然提升。

 

　　第三，化痰醒腦。選小腿的豐隆穴、腹部的中脘穴。像打開房間的窗戶，讓濁氣出去，清氣進來，頭腦會變得清晰，人變得輕鬆愉快，情緒會變得穩定。」

 

　　Sandy問：「針灸和西藥有甚麼不同？」

 

　　我答：「西藥像一張厚被子，把你整個人蓋住，讓你不會冷，但也動不了。它能暫時穩定情緒，但也可能讓你感覺不到任何情緒，最重要的是，沒有處理問題的根本。

 

　　針灸不一樣。它不是蓋住你，而是輕輕扶你起來，慢慢拉開窗簾，讓陽光一點一點滲進來。過程中你可能會流淚，會想起一些事——那是身體在釋放儲存已久的鬱結，是好事。

 

　　在針灸床上，你不需要假裝堅強。可以哭，可以安靜，可以說話，也可以不說。我要做的，除了幫你治療外，就是陪著你。」

 

　　Sandy問：「我會有甚麼感覺？」

 

　　我答：「首先，針灸基本無痛，身體給你的回饋，不只是情緒變好、變平靜。

 

　　當身體慢慢恢復平衡，你會發現，改變的不只是情緒：

 

　　睡眠會變深，不再難入睡、多夢、易醒。

 

　　胃口會恢復，不再食不知味。

 

　　整個人會變得輕鬆，不再像背著石頭走路。

 

　　甚至會發現，好久沒笑的自己，突然被某件事逗笑了，笑點變得好低。

 

　　這些小變化，都是身體開始好轉的信號。」

 

　　Sandy短短20分鐘針灸治療後，不單心情和腳步都變得輕鬆了，還面帶笑容，緊鎖的眉頭也懂得放鬆，彷彿瞬間年輕了10歲。

 

　　她問我：「我真的可以好起來嗎？」

 

　　我看著她說：「你不是『好起來』，你是『回到本來』。每個人心裏都有陽光，只是暫時被烏雲遮住了。針灸和生活調養，不是給你陽光，而是幫你撥開烏雲，讓本來就在那裏的光，重新照進來。

 

　　這個過程不需要太長時間，我們每一步，都在走向霧散的地方。」

 

　　Sandy點點頭，眼角有淚光，嘴角有一點笑意。

 

　　抑鬱是一場迷霧，不是永恆的夜晚。迷霧裏走回頭需具挑戰，但只要找對方向，繼續走，總會走到霧散的時候。我相信，當Sandy的經絡通了，臟腑和氣血功能恢復，那個本來就懂得笑、懂得感受的她，會重新回來。

 

Tags:#中醫#針灸#穴位#抑鬱症#情緒病#精神健康#精神心理#疏通肝氣#安定心神#睡眠#通經絡#肝氣#心血#痰濕
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