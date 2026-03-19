名人保養｜49歲文頌嫻復出拍劇憔悴引關注，親揭暴瘦真相

現年49歲的文頌嫻，曾於TVB期間演出《烈火雄心2》、《談判專家》等經典劇集，自2012年嫁給商人李梓慎後，育有一女Jamie，便逐漸退出幕前，專心家庭生活。過往甚少公開家庭狀況的她，去年曾傳出婚變消息，有網民發現自2021年起，文頌嫻再未於社交平台分享與老公的合照。直至近年，文頌嫻復出拍攝新劇《正義女神Themis》，劇中她顯得相當憔悴，惹來觀眾擔憂，文頌嫻亦親自解釋暴瘦原因。

文頌嫻復出拍劇 親揭暴瘦真相

相隔20年再度在TVB劇集亮相的文頌嫻，在首兩集中與好友佘詩曼有多場對手戲。劇中，文頌嫻暴瘦到面頰凹陷，顯得相當憔悴及老態，令不少觀眾擔憂，指她「感覺她老了很多」、「好疲憊的感覺，眼睛都睜不開」。

原來文頌嫻於劇中飾演痛失兒子的母親，並以素顏上陣演繹多場崩潰哭戲。她親自解釋：

相信好多粉絲仍然會停留在文頌嫻的少女時代，但作為演員，是需要在不同階段去扮演不同角色。今次會以母親身份虐心演繹喪子之痛！為了特顯那份憔悴感，我刻意減磅。

文頌嫻與好姊妹佘詩曼。（電視劇《帝女花》劇照）

而文頌嫻早前在社交平台亦親自感謝佘詩曼的支持和安撫：「當我培養情緒時，佘總會默默在旁」、「我還記得那天踏進法庭場景的一刻，真的有被嚇到，好真實的畫面，四周都坐滿了人，而我要坐在人群中（證人要坐在法庭前方中間位置）。開拍前我跟佘說：『腿在發軟，怎麼辦？』佘秒回：『那我的腿應該比你更軟吧！你看！法官要坐在最前方的高處』然後我倆哈哈大笑，馬上緩和了當時緊張的氣氛！」

此外，飾演喪子之母的文頌嫻表現出色虐心，令不少網民為之驚艷，大讚「港劇初代女神和終極女神對決」超過癮！

《正義女神》佘詩曼與文頌嫻。

屢傳婚變惹關注



文頌嫻與老公李梓慎的婚姻狀況一直備受外界關注。早於2018年，李梓慎曾傳出欠債，更有指佘詩曼曾出手相助，惟兩人當時否認傳聞，並以家庭照證明關係不變。惟近年文頌嫻鮮有上載與老公的合照，再度惹起婚變揣測。去年文頌嫻與好姊妹周家蔚、湯盈盈及鍾麗淇出席宴會時，有網民發現其名牌上的稱謂為「Miss Annie Man」，而非已婚女士慣用的「Ms」，因而猜測她已回復單身。

《正義女神》文頌嫻。

素顏依然年輕 49歲仍似20歲出頭



貴為一女之母，49歲文頌嫻素顏依然養眼，她經常在社交平台分享私下素顏自拍，近看可說是零毛孔無皺紋。她多年來被形容猶如吃了防腐劑一樣的童顏，保養之道原來非常簡單：勤敷面膜，着重飲食。她曾透露自己平日飲食清淡，戒甜和戒鹹，因此她不會吃零食和甜品，以達到保養功效。此外，她在Instagram經常分享自己為女兒下廚的煮食短片，她曾透露女兒對食物非常「奄尖」，而自己亦非常注重家人的飲食。

文頌嫻婚後育有1女。（Facebook圖片）