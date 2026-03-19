食物安全警示｜內地火鍋店重用客人剩湯，老闆廚師被判囚罰款

內地食品安全問題再引起大眾關注！西安市中級人民法院近日公布一宗涉及食品安全問題的個案。西安高新區一間生意火爆的麻辣火鍋店，湯底供不應求，為節省成本，竟將顧客吃剩的湯底回收，經過簡單過濾及加熱後，再溝入新油重新奉客。事件曝光後引起社會譁然，涉案的老闆及廚師等人被判處監禁及罰款。

綜合內媒報道，一間位於西安高新區的火鍋店由羅某、姜某某及郭某三人合資經營。在2022年7月至2023年7月期間，任職廚師長的李某某為「節省成本、提高效率」，指示廚房員工將顧客食用過的紅油火鍋湯底回收，經過濾及加熱熬製後，再溝入新油，重新調配成「紅湯」及「鴛鴦」湯底供其他顧客食用。更離譜的是，負責日常營運的股東郭某對事件知情，但未有阻止，反而默許有關行為。在整整一年內，該火鍋店以這種方式賣出近2,900份湯底，銷售金額高達12.5萬元人民幣。

事件最終東窗事發，西安市中級人民法院近日公布此案。涉案廚師長李某某被判處有期徒刑1年2個月，股東郭某被判處有期徒刑1年6個月，兩人均被處以罰款。此外，包括其餘兩名合夥人在內，合共4人須連帶繳付25萬元人民幣的懲罰性賠償，並要在國家級媒體上公開道歉。

根據內地法例，利用餐廚垃圾等非食品原料生產、加工的老油，命令禁止在食品生產經營中添加的「地溝油」。專家指出，地溝油中可能含有黃曲霉毒素等有害物質，容易對人體腸胃系統造成嚴重損害，甚至誘發相關病變。專家提醒，外出用餐，特別是打邊爐、水煮魚等重油菜式時，應多加留意，若發現湯底或油脂顏色暗沉、有異味，或含有不明雜質沉澱，便要提高警覺。

「口水油」具嚴重危害性

據了解，「口水油」主要是指對剩餘食物料中的油脂進行回收和重複使用的油脂，含有大量有毒有害物質，具有嚴重的危害性：

● 可能造成甲肝病毒、乙肝病毒等傳染性病菌的交叉感染；

● 油水中的食物殘餘、唾液酶等物質容易發生水解和氧化導致油脂酸敗、滋生細菌；

● 油脂經過反覆高溫，有害的反式脂肪酸會增加，產生多種慢性致癌物質，危害人體健康。

「口水油」屬於廢棄食用油脂，是內地禁止使用的非食用物質，屬於刑法概念中的有毒、有害的非食品原料。使用「口水油」這一非食品原料加工食品並用於出售，不僅嚴重違反了國家食品安全法律法規，更威脅到消費者的身體健康。

根據內地法律，在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，處5年以下有期徒刑，並處罰金；對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。

地溝油或劣質花生油黃曲霉素含量超標 易誘發肝癌

肝癌是亞洲常見癌症之一，亦是本港第3號癌症殺手。肝癌權威專家、本港外科專科醫生潘冬平曾指出，長期吃劣質食用油，可引致肝癌。

潘冬平表示，內地肝癌發病率冠絕全球，據世界衛生組織調查，全球每年逾80萬肝癌新症中，中國就佔了近半達39萬；而「地溝油」或許是造成此現象的可疑因素之一。其中黃曲霉素常見於花生及發霉食物，可形成肝癌細胞， 已被世衛規定為一級致癌物，惟內地地溝油或劣質花生油不時被驗出黃曲霉素含量超標。故相信內地人日常飲食時，或不時攝取了該種毒素，以致容易誘發肝癌。

肝癌8大成因



1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。



2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性愈高時，肝細胞被破壞的速度會愈快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。



3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。



4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高兩倍。



5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，導致肝硬化及肝癌。



6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證實可引致肝癌。



7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。



8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。



資料來源：醫院管理局智友站

另外，消委會亦提醒市民，食油脂肪酸有好壞之分，其中飽和脂肪酸和反式脂肪酸，都會增加體內壞膽固醇水平，增患心血管病風險。在煮食油炸時，如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

● 當油炸用食油顏色明顯變深；

● 出現明顯油膉味；

● 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。