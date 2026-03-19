養髮秘訣｜40歲前長白髮恐亮健康警號，營養師推薦食6大營養素助頭髮健康

不少人未到40歲已長出白髮，除了擔心衰老，更可能是身體缺乏營養的警號。有營養師指出，白髮不一定只與年齡或遺傳有關，身體缺乏營養也可能導致新長出的頭髮變白，只要補充足夠營養，頭髮仍有機會由白轉黑。

台灣營養師廖欣儀在其Facebook專頁發文指出，頭髮顏色來自黑色素，而黑色素的生成需要足夠的原料、酵素及穩定的細胞代謝。一旦任何一環不足，新生的頭髮便可能變白。

6大營養素助頭髮天然白轉黑

廖欣儀列出以下6種對黑色素合成至關重要的營養素，若攝取不足，隨時令白髮提早出現。

1. 蛋白質（酪胺酸）：黑色素的原料來自酪胺酸，長期缺乏可能會影響色素形成

2. 維生素B12：B12參與黑色素製造過程，缺乏與早期白髮有關，素食者需特別留意

3. 銅：黑色素生成酵素的輔因子，缺乏會降低黑色素合成效率

4. 鐵：影響毛囊供氧與代謝，缺鐵時毛囊功能可能下降

5. 葉酸：參與細胞分裂，維持毛囊健康

6. 鋅：鋅能活化黑色素細胞，促進酪胺酸酶發揮作用，以及具分解過氧化氫、清除自由基的作用

廖欣儀提醒，遺傳亦是白髮形成的主要因素之一，如為毛囊老化，已經變白的頭髮通常不會再變黑。但若白髮是因壓力、營養不足或暫時性疾病所致，在調整生活作息、紓緩壓力，並補充足夠營養後，新長出的頭髮仍有望恢復黑色。

4招自測頭髮健康

台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁指出頭髮健康與壽命息息相關，他引述美國哈佛大學與南加州大學的研究，研究團隊發現毛囊的老化速度與細胞端粒（telomere）長度有關，當頭髮老化得快，可能意味着身體也在加速衰老。黃軒引述過往研究，發現頭髮樣本中鋅和硒含量高的人，壽命明顯更長，故此可做「頭髮礦物質分析」預測壽命長短。此外，他亦建議4招自我檢測，從頭髮預測健康：

摸厚度

健康頭髮應有彈性且濃密

若變得細軟稀疏，可能是營養不良或內分泌失調



看白髮

若40歲前就出現大量白髮

建議檢查心血管健康與壓力指數



生長速度

正常頭髮每月約長1厘米

若生長過慢可能新陳代謝出問題



觀察掉髮量

每天超過200條屬異常

髮際線急退 — 代表壓力荷爾蒙過高

資料來源：重症專科醫生黃軒

養髮3大建議



均衡飲食

攝取足夠蛋白質、鐵、鋅、維他命B群，維持毛囊健康



管理壓力

長期壓力會加速白髮與掉髮，適度運動或冥想有助改善



規律作息

睡眠不足會影響荷爾蒙平衡

傷害頭髮生長周期

資料來源：重症專科醫生黃軒



