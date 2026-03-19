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致癌元兇｜60歲男子患兩癌症揭體內永久毒素PFAS超標，常用廚房物品惹禍
健康Tips

致癌元兇｜60歲男子患兩癌症揭體內永久毒素PFAS超標，常用廚房物品惹禍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一名60歲男子在一次健康檢查中，發現自己同時罹患腎臟癌與輸尿管癌。經詳細檢測後，發現其體內PFAS的有毒物質濃度遠超正常標準。有醫生指出，這類物質最常見的來源正是許多家庭廚房必備的一物。

 

人體吸收後難以代謝

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁發文指出，PFAS（多氟烷基化合物）是一類涵蓋超過9,000種化學物質的龐大家族，常見成員包括PFOA、PFOS、PFNA、PFHxS等。這類化合物因具有極佳的防水、防油、耐高溫特性，過去廣泛應用於多種民生用品中，包括：

 

  • 不沾鍋塗層（如鐵氟龍）
  • 防水透氣布料（如Gore-Tex）
  • 速食包裝（如漢堡紙、防油紙袋）
  • 地毯與家具防污塗層

 

部分清潔劑、化妝品及滅火泡沫藏危機

 

　　劉博仁解釋，PFAS被稱為「永久化學物質」，因其結構穩定，一旦被人體吸收，就很難經由自然代謝排出體外，可能在體內累積長達數年之久。

 

長期接觸增患6種疾病

 

　　PFAS可經由食物、飲水、空氣吸入或皮膚接觸等途徑進入人體，進入血液循環後，特別容易在肝臟、腎臟及甲狀腺等器官累積。劉博仁表示，醫學研究已發現，長期接觸這類化學物質與多種健康問題存在明顯關聯，包括：

 

  • 腎臟癌與睪丸癌風險上升
  • 甲狀腺功能異常（可能亢進或低下）
  • 肝功能受損及脂肪肝
  • 血中膽固醇濃度升高
  • 免疫系統功能受抑制（如疫苗接種後抗體反應較差）
  • 妊娠高血壓及胎兒發育異常

 

6招遠離PFAS威脅

 

　　為降低PFAS對人體的危害，劉博仁曾提出以下建議：

 

1. 更換鍋具材質：避免使用鐵氟龍塗層的不沾鍋，建議改用不鏽鋼、陶瓷或鑄鐵鍋具，從源頭減少暴露風險。

2. 減少外食與包裝食品：PFAS常殘留在防油紙袋、速食包裝盒上，頻繁使用外帶餐具可能增加接觸機會。

3. 慎選消費產品：選購防水衣物、化妝品或清潔劑時，可留意產品是否標示「無PFAS」認證，優先選擇安全替代品。

4. 增加膳食纖維攝取：高纖維食物有助於腸道好菌生長，促進身體自然排毒機制。

5. 補充益生菌與發酵食品：適量攝取乳酪、泡菜等發酵食品，有助於維持腸道菌群平衡，提升整體代謝功能。

6. 多喝水、保持排便順暢：充足水分與良好排便習慣，能幫助身體將已吸收的有害物質逐步排出。

 

　　劉博仁強調，PFAS這類「永久化學物質」雖難以完全避免，但透過日常生活的細心選擇與調整，仍可有效降低累積風險，為身體健康多設一層保障。

 

PFAS影響健康可致癌

 

　　PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。可隨着水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。

流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現，並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

 

PFAS健康風險

  • 生理功能失調
  • 干擾荷爾蒙
  • 甲狀腺功能異常
  • 影響新陳代謝而提高膽固醇
  • 提高在極凍天候下的猝死機率
  • 提新冠病毒侵襲下感染重症的機率
  • 肝指數常
  • 腎癌
  • 睪丸癌
  • 女性生殖能力降低
  • 干擾甲獎腺
  • 誘發肥胖和神經毒性而影響學習與記憶
  • 孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症
  • 胎兒出生後體重較低
  • 胎兒對某些疫曲的反應較差
  • 男胎成年後精子數目減少、活動力較差

 

高溫分解可釋出PFOA

 

　　市面上的易潔鑊之所以不容易「黐底」，技術之一是用上PTFE塗層；而製造這種塗層時，常會用上一種簡稱為PFOA的化學物質，屬可能致癌之物，在製造易潔廚具的過程中，可能會將PFOA釋出於空氣﹑水或土壤等環境中。

 

　　此外，PTFE產品遇上高溫分解時，也可能釋出PFOA。有動物研究顯示PFOA可能損害肝臟功能、影響生殖功能或致癌，並可長期存在於環境中不變。

 

　　

消委會建議保養小貼士：

  • 使用前，應用混和清潔劑的暖水清洗
  • 忌用大火或高溫乾燒
  • 避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉攪動食物
  • 切勿在鑊面上切剁食物
  • 用後應自然冷卻，不應立即注入冷水
  • 塗層嚴重脫落應停用

資料來源：Facebook@劉博仁營養功能醫學專家

Tags:#PFAS
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