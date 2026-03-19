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名人健康｜周杰倫走路姿勢恐藏健康隱患，患遺傳病發作需服藥止痛
健康Tips

名人健康｜周杰倫走路姿勢恐藏健康隱患，患遺傳病發作需服藥止痛

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年47歲的亞洲樂壇天王周杰倫，與太太昆凌婚後育有兩女一子。由於子女現時於澳洲讀書，周杰倫經常化身「空中飛人」，頻繁往返台灣及澳洲兩地。近日，有網民於墨爾本街頭野生捕獲周杰倫，雖然他一身「包到冚」打扮，但仍難掩星味。不過，其走路姿勢卻意外引起熱議，不少粉絲擔心天王的健康狀況。

 

周杰倫1姿勢惹健康擔憂

 

　　近日有不少網民在小紅書分享於墨爾本偶遇周杰倫的照片及影片，其中有片段拍到周杰倫在墨爾本一個大型商場與友人逛街。片中可見，當日周杰倫雖戴上墨鏡，穿上全黑連帽衛衣配短褲及運動鞋，打扮低調，但依然輕易被途人認出。當時他一手還拿着珍珠奶茶，另一隻手則舉機拍攝，與同行友人有講有笑，神情輕鬆，心情似乎相當不俗。

 

　　不過，有網民將焦點放在周杰倫略顯僵硬的走路姿勢上，直言：「他才幾歲啊，含胸這麼嚴重」、「這走路的姿勢」。有粉絲則解釋，這與周杰倫患有強直性脊椎炎有關，發病時走路便會受到影響。

 

名人健康｜樂壇天王周杰倫「包到冚」星味難掩　1個姿勢恐健康告急　患遺傳病吞12粒藥止痛曾要媽媽幫手著襪

亞洲樂壇天王周杰倫。（IG圖片）

 

患遺傳病需服12粒藥止痛 曾要媽媽幫手著襪
 

　　據悉，周杰倫早在18歲時已確診患有遺傳性強直性脊椎炎，曾有報道指，若在演唱會期間病發，他需服食多達12粒止痛藥才能止痛；過往亦曾因在參加籃球比賽前病發，需打針服藥止痛，甚至痛到需要媽媽幫忙穿襪子。

 

　　好友劉畊宏曾透露，周杰倫由房間步行至門口僅十米距離，有時需要超過10分鐘才能走完。即使有健身習慣，周杰倫至今仍無法提起重物，走路姿態亦受病情影響。有粉絲見狀不禁留言表達心痛，指偶像既要兼顧創作又要承受病痛困擾，紛紛表示「再也不催他發歌了」。

 

名人健康｜樂壇天王周杰倫「包到冚」星味難掩　1個姿勢恐健康告急　患遺傳病吞12粒藥止痛曾要媽媽幫手著襪

有網民於墨爾本街頭野生捕獲周杰倫。（小紅書圖片）

名人健康｜樂壇天王周杰倫「包到冚」星味難掩　1個姿勢恐健康告急　患遺傳病吞12粒藥止痛曾要媽媽幫手著襪

不過，其走路姿勢卻意外引起熱議。（小紅書圖片）

 

與細14年的昆凌結婚11年仍恩愛如初

 

　　周杰倫與細14年的昆凌，於2015年1月17日在英國Salby Abbey教堂舉行童話式夢幻婚禮，據了解，花費約二千萬港元。倆口現育有兩女一仔，一家五口幸福美滿。

 

名人健康｜樂壇天王周杰倫「包到冚」星味難掩　1個姿勢恐健康告急　患遺傳病吞12粒藥止痛曾要媽媽幫手著襪

 

Tags:#周杰倫#遺傳病#強直性脊椎炎#昆凌#名人健康#樂壇#澳洲#台灣#墨爾本#社交媒體#婚姻#家庭
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